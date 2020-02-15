Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
0:0
Перерыв

Стадион:
Хартберг
0'
10' Желтая карточка
Juergen Heil
39' Желтая карточка
Дьенг Шейку
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
28
Виейра
Мигел
4
Гольнер
Манфред
7
Шмиц
Лукаш
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
11
Шмид
Романо
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
8
Дьенг
Шейку
1
Rene
Swete
28
Juergen
Heil
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
42
Нимага
Бакари
20
Доссу
Жодель
18
Канкола
Давид
9
Реп
Райко
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
Вольфсбергер
4-3-1-2
Хартберг
4-1-4-1

Ход матча

10'
 
Juergen Heil
15'
 
Кайнц Тобиас
Juergen Heil
39'
Дьенг Шейку
 

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер
Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц
Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Хартберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Хартберг 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:3 Вольфсбергер Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 19 14 3 2 40 - 18 45
2. Ред Булл Зальцбург 19 13 5 1 68 - 21 44
3. Рапид Вена 18 9 5 4 38 - 21 32
4. Вольфсбергер 0:0 19 9 5 5 41 - 23 32
5. Хартберг 0:0 19 8 5 6 33 - 37 29
6. Штурм 18 8 4 6 33 - 23 28
7. Альтах 2:1 19 7 1 11 31 - 39 22
8. Аустрия Вена 1:2 19 5 6 8 29 - 33 21
9. Санкт-Пёльтен 18 3 6 9 18 - 44 15
10. Маттерсбург 18 4 2 12 23 - 47 14
11. Адмира 18 3 5 10 17 - 38 14
12. Сваровски Тироль 18 3 3 12 20 - 47 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Дьенг Шейку получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Juergen Heil уходит, Кайнц Тобиас вместо него
  • Желтая карточка
    10'
    Juergen Heil получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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