Австрия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
0:0
Перерыв
Стадион: Лавантталь Арена
Хартберг
10' Желтая карточкаJuergen Heil
39' Желтая карточкаДьенг Шейку
28
Виейра
Мигел
21
Йойич
Милош
11
Шмид
Романо
28
Juergen
Heil
20
Доссу
Жодель
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Виейра МигелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Йойич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Juergen HeilЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
-
19 Tomas Ostrak
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
10'
39'
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер
Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хартберг 1:3 Капфенберг Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц
Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Хартберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|19
|14
|3
|2
|40 - 18
|45
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|13
|5
|1
|68 - 21
|44
|3.
|Рапид Вена
|18
|9
|5
|4
|38 - 21
|32
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|19
|9
|5
|5
|41 - 23
|32
|5.
|Хартберг
|0:0
|19
|8
|5
|6
|33 - 37
|29
|6.
|Штурм
|18
|8
|4
|6
|33 - 23
|28
|7.
|Альтах
|2:1
|19
|7
|1
|11
|31 - 39
|22
|8.
|Аустрия Вена
|1:2
|19
|5
|6
|8
|29 - 33
|21
|9.
|Санкт-Пёльтен
|18
|3
|6
|9
|18 - 44
|15
|10.
|Маттерсбург
|18
|4
|2
|12
|23 - 47
|14
|11.
|Адмира
|18
|3
|5
|10
|17 - 38
|14
|12.
|Сваровски Тироль
|18
|3
|3
|12
|20 - 47
|12