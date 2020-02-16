Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Пантессалико
Астерас
25' Желтая карточкаLefteris Lyratzis
27' Желтая карточкаMilos Deletic
28' Желтая карточкаЦоканис Тасос
59' Желтая карточкаMarc Fernandez
44
Sergio
Chica
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Касес НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alberto Gallego
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Dani SuarezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
27'
28'
59'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +6 =6 -8Панаитоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК
Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК
Астерас Последние 20 матчей: +7 =6 -7Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панаитоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас
Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Астерас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|18
|6
|0
|50 - 9
|60
|2.
|ПАОК
|24
|18
|4
|2
|49 - 21
|58
|3.
|АЕК
|23
|13
|5
|5
|37 - 21
|44
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|7
|6
|30 - 21
|40
|5.
|Арис Салоники
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|6.
|Ксанти
|0:0
|24
|8
|5
|11
|20 - 30
|29
|7.
|ОФИ
|23
|8
|4
|11
|31 - 32
|28
|8.
|Астерас
|0:0
|24
|7
|6
|11
|31 - 33
|27
|9.
|Волос
|0:0
|24
|7
|6
|11
|22 - 37
|27
|10.
|Атромитос
|23
|7
|5
|11
|28 - 34
|26
|11.
|Лариса
|24
|6
|8
|10
|25 - 33
|26
|12.
|Ламия
|0:0
|24
|5
|11
|8
|17 - 28
|26
|13.
|Паниониос
|24
|4
|4
|16
|15 - 43
|16
|14.
|Панаитоликос
|24
|2
|8
|14
|19 - 40
|14
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