Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Волос
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Астерас
0'
25' Желтая карточка
Lefteris Lyratzis
27' Желтая карточка
Milos Deletic
28' Желтая карточка
Цоканис Тасос
59' Желтая карточка
Marc Fernandez
63'
1
Athanasios
Garavelis
44
Sergio
Chica
20
Цаусис
Мариос
4
Бентаиба
Кадамуро
33
Stergios
Dimopoulos
6
Цоканис
Тасос
22
Lefteris
Lyratzis
99
Konstantinos
Balogiannis
26
Ендришек
Эрик
8
Муньис
Хуан
10
Гуаррочена
Икер
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
6
Вальенте
Хосе
4
Triantafyllos
Pasalidis
33
Angel
Martinez
II
7
Marc
Fernandez
15
Dani
Suarez
12
Juan
Manuel
Munafo
30
Барралес
Джеронимо
77
Milos
Deletic
11
Regis1
Волос
4-4-2
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

25'
Lefteris Lyratzis
 
27'
 
Milos Deletic
28'
Цоканис Тасос
 
46'
Joaquin Torres
Бентаиба Кадамуро
 
57'
 
Фернандес Борха II
Regis1
59'
 
Marc Fernandez

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Панаитоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК
Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК
Астерас Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панаитоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас
Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Астерас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Астерас 0:0 Волос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 24 18 6 0 50 - 9 60
2. ПАОК 24 18 4 2 49 - 21 58
3. АЕК 23 13 5 5 37 - 21 44
4. Панатинаикос 24 11 7 6 30 - 21 40
5. Арис Салоники 23 8 9 6 35 - 27 33
6. Ксанти 0:0 24 8 5 11 20 - 30 29
7. ОФИ 23 8 4 11 31 - 32 28
8. Астерас 0:0 24 7 6 11 31 - 33 27
9. Волос 0:0 24 7 6 11 22 - 37 27
10. Атромитос 23 7 5 11 28 - 34 26
11. Лариса 24 6 8 10 25 - 33 26
12. Ламия 0:0 24 5 11 8 17 - 28 26
13. Паниониос 24 4 4 16 15 - 43 16
14. Панаитоликос 24 2 8 14 19 - 40 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Milos Deletic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Lefteris Lyratzis получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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