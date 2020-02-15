Румыния: Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
0:3
Перерыв
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Университатя Крайова
0:1
10' ГолLuis Nitu
0:2
16' ПенальтиЧикылдэу Александру
0:3
22' ГолБэлаша Михай
40' Желтая карточкаЛукассен Кевин
43' Желтая карточкаБанку Никусор
45' Желтая карточкаПлатини Суареш
17
Sorin
Serban
29
Michael
Omoh
33
Бэлаша
Михай
15
Чосич
Урош
16
Нистор
Дан
38
Luis
Nitu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бэлаша МихайЗащитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Luis NituНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
16'
22'
0:3
40'
43'
45'
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =5 -12Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш
Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари
Астра 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Ботошани Сепси 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Волунтари 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Астра Ботошани 1:1 Университатя Крайова АЕК 1:1 Университатя Крайова
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|14
|7
|4
|49 - 16
|49
|2.
|Университатя Крайова
|3:0
|25
|14
|4
|7
|39 - 24
|46
|3.
|ФКСБ
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|35 - 26
|43
|4.
|Астра
|24
|13
|4
|7
|34 - 25
|43
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|25
|11
|7
|7
|33 - 30
|40
|6.
|Ботошани
|24
|10
|9
|5
|33 - 29
|39
|7.
|Вииторул Констанца
|25
|11
|6
|8
|44 - 29
|39
|8.
|Сепси
|24
|7
|11
|6
|28 - 23
|32
|9.
|Динамо Бухарест
|24
|9
|4
|11
|35 - 39
|31
|10.
|Германнштадт
|24
|5
|9
|10
|24 - 40
|24
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|6
|13
|28 - 46
|24
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|0:3
|25
|5
|7
|13
|23 - 36
|22
|13.
|Академика Клинчени
|25
|4
|9
|12
|30 - 47
|21
|14.
|Волунтари
|25
|4
|5
|16
|20 - 45
|17