Румыния: Первая лига 2019-2020

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КСМ Политехника Яссы
0:3
Перерыв

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:1
10' Гол
Luis Nitu
0:2
16' Пенальти
Чикылдэу Александру
0:3
22' Гол
Бэлаша Михай
40' Желтая карточка
Лукассен Кевин
43' Желтая карточка
Банку Никусор
45' Желтая карточка
Платини Суареш
95
Stefan
Tarnovanu
22
Razvan
Gradinaru
23
Фрасинеску
Козмин
28
Климавичюс
Линас
17
Sorin
Serban
86
Бреевелд
Никандро
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
29
Michael
Omoh
32
Lucas
Chacana
42
Лукассен
Кевин
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
33
Бэлаша
Михай
15
Чосич
Урош
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
8
Матею
Александру
10
Чикылдэу
Александру
22
Бэрбуц
Кристиан
38
Luis
Nitu
9
Иван
Андрей
КСМ Политехника Яссы
Университатя Крайова

Ход матча

10'
0:1
Luis Nitu
(Чикылдэу Александру)
16'
0:2
Чикылдэу Александру
22'
0:3
Бэлаша Михай
35'
 
Кольич Элвир
Luis Nitu
40'
Лукассен Кевин
 
43'
 
Банку Никусор
45'
Платини Суареш
 

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш
Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари
Астра 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Ботошани Сепси 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 ФКСБ Волунтари 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Астра Ботошани 1:1 Университатя Крайова АЕК 1:1 Университатя Крайова

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 1:2 Университатя Крайова Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 25 14 7 4 49 - 16 49
2. Университатя Крайова 3:0 25 14 4 7 39 - 24 46
3. ФКСБ Заявка 24 13 4 7 35 - 26 43
4. Астра 24 13 4 7 34 - 25 43
5. Газ Метан Mедиаш 25 11 7 7 33 - 30 40
6. Ботошани 24 10 9 5 33 - 29 39
7. Вииторул Констанца 25 11 6 8 44 - 29 39
8. Сепси 24 7 11 6 28 - 23 32
9. Динамо Бухарест 24 9 4 11 35 - 39 31
10. Германнштадт 24 5 9 10 24 - 40 24
11. Киндия Тырговиште 25 6 6 13 28 - 46 24
12. КСМ Политехника Яссы 0:3 25 5 7 13 23 - 36 22
13. Академика Клинчени 25 4 9 12 30 - 47 21
14. Волунтари 25 4 5 16 20 - 45 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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