Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Рапид Вена
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Сваровски Тироль
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
8
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
12
Беккари
Симон
24
Кох
Фабиан
13
Agonay
Jimenez
Ione
44
Соарес
Бруно
17
Аджей
Феликс
9
Сантин
Себастьян
6
Пецос
Атанасиос
46
Гргич
Лукас
7
Прантер
Беньямин
20
Майерхофер
Штефан
22
Дедич
Златко
Рапид Вена
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

Ход матча

1'
Ульманн Максимилиан
(Шваб Штефан)
1:0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина
Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Аустрия Люстенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид
Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Сваровски Тироль Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сваровски Тироль 0:2 Рапид Вена Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 19 14 3 2 40 - 18 45
2. Ред Булл Зальцбург 19 13 5 1 68 - 21 44
3. Рапид Вена 1:0 19 10 5 4 39 - 21 35
4. Вольфсбергер 19 10 4 5 44 - 23 34
5. Штурм 19 8 4 7 34 - 25 28
6. Хартберг 19 8 4 7 33 - 40 28
7. Аустрия Вена 19 5 7 7 30 - 33 22
8. Альтах 19 6 2 11 31 - 40 20
9. Маттерсбург 19 5 2 12 25 - 48 17
10. Санкт-Пёльтен 19 3 7 9 20 - 46 16
11. Адмира 19 3 6 10 19 - 40 15
12. Сваровски Тироль 0:1 19 3 3 13 20 - 48 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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