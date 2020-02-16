Австрия: Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Альянц
Сваровски Тироль
1:0
1' ГолУльманн Максимилиан
10
Мург
Томас
24
Кох
Фабиан
44
Соарес
Бруно
17
Аджей
Феликс
46
Гргич
Лукас
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
44 Marko Bozic
-
29 Ercan Kara
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
-
17 Аджей ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ковачец ДиноПолузащитник
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
1'
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +8 =7 -5Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина
Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =2 -13Аустрия Люстенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид
Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Сваровски Тироль Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|19
|14
|3
|2
|40 - 18
|45
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|13
|5
|1
|68 - 21
|44
|3.
|Рапид Вена
|1:0
|19
|10
|5
|4
|39 - 21
|35
|4.
|Вольфсбергер
|19
|10
|4
|5
|44 - 23
|34
|5.
|Штурм
|19
|8
|4
|7
|34 - 25
|28
|6.
|Хартберг
|19
|8
|4
|7
|33 - 40
|28
|7.
|Аустрия Вена
|19
|5
|7
|7
|30 - 33
|22
|8.
|Альтах
|19
|6
|2
|11
|31 - 40
|20
|9.
|Маттерсбург
|19
|5
|2
|12
|25 - 48
|17
|10.
|Санкт-Пёльтен
|19
|3
|7
|9
|20 - 46
|16
|11.
|Адмира
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
|12.
|Сваровски Тироль
|0:1
|19
|3
|3
|13
|20 - 48
|12
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