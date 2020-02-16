Австрия: Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: НВ Арена
Адмира
31
Горцель
Нико
19
Пак
Кван
Рён
27
Emanuel
Aiwu
13
Пинк
Маркус
11
Бакыш
Синан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пак Кван РёнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пинк МаркусНападающий
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
55 Fabian MenigЗащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
17 Ким ДжонминПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
-
20 Marco Kadlec
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК
Адмира Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 Грац АК
Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:0 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Вольфсбергер 2:2 Адмира Леобендорф 0:1 Адмира Альтах 1:4 Адмира Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:0 Стрипфинг Адмира 3:1 Сваровски Тироль Штурм 4:1 Адмира
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Адмира: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|19
|14
|3
|2
|40 - 18
|45
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|13
|5
|1
|68 - 21
|44
|3.
|Вольфсбергер
|19
|10
|4
|5
|44 - 23
|34
|4.
|Рапид Вена
|18
|9
|5
|4
|38 - 21
|32
|5.
|Штурм
|0:2
|19
|8
|4
|7
|33 - 25
|28
|6.
|Хартберг
|19
|8
|4
|7
|33 - 40
|28
|7.
|Аустрия Вена
|19
|5
|7
|7
|30 - 33
|22
|8.
|Альтах
|19
|6
|2
|11
|31 - 40
|20
|9.
|Маттерсбург
|2:0
|19
|5
|2
|12
|25 - 47
|17
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|19
|3
|7
|9
|18 - 44
|16
|11.
|Адмира
|0:0
|19
|3
|6
|10
|17 - 38
|15
|12.
|Сваровски Тироль
|18
|3
|3
|12
|20 - 47
|12
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