Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Адмира
0' 46'
32
Thomas
Vollnhofer
14
Christoph
Klarer
29
Дрешер
Даниэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
22
Инголич
Сандро
31
Горцель
Нико
38
Christoph
Messerer
10
Луксбахер
Даниэль
39
Robert
Ljubicic
19
Пак
Кван
Рён
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
1
Ляйтнер
Андреас
25
Павелич
Марио
4
Sebastian
Bauer
27
Emanuel
Aiwu
26
Jonathan
Scherzer
14
Morten
Hjulmand
18
Лакнер
Маркус
8
Roman
Kerschbaum
7
Старкль
Доминик
13
Пинк
Маркус
11
Бакыш
Синан
Санкт-Пёльтен
3-5-2
Адмира
4-3-1-2

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК
Адмира Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 Грац АК
Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:0 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Вольфсбергер 2:2 Адмира Леобендорф 0:1 Адмира Альтах 1:4 Адмира Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:0 Стрипфинг Адмира 3:1 Сваровски Тироль Штурм 4:1 Адмира

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Адмира: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 19 14 3 2 40 - 18 45
2. Ред Булл Зальцбург 19 13 5 1 68 - 21 44
3. Вольфсбергер 19 10 4 5 44 - 23 34
4. Рапид Вена 18 9 5 4 38 - 21 32
5. Штурм 0:2 19 8 4 7 33 - 25 28
6. Хартберг 19 8 4 7 33 - 40 28
7. Аустрия Вена 19 5 7 7 30 - 33 22
8. Альтах 19 6 2 11 31 - 40 20
9. Маттерсбург 2:0 19 5 2 12 25 - 47 17
10. Санкт-Пёльтен 0:0 19 3 7 9 18 - 44 16
11. Адмира 0:0 19 3 6 10 17 - 38 15
12. Сваровски Тироль 18 3 3 12 20 - 47 12
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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