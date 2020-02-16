Румыния: Первая лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2019-2020
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
ФКСБ
0'
20' Желтая карточка
Мрзляк Филип
29'
93
Пискителли
Риккардо
26
Kristian
Kostrna
66
Пульич
Анте
27
Denis
Dragus2
20
Andrei
Sin
4
Филип
Иоан
24
Мрзляк
Филип
99
Robert
Moldoveanu
31
Фаббрини
Диего
22
Deian
Sorescu
18
Перович
Славко
34
Бэлгрэдян
Кристиан
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
16
Планич
Богдан
18
Соиледис
Арис
10
Тэнасе
Флорин
8
Филип
Лучан
27
Олару
Дариус
11
Моруцан
Олимпиу
98
Ман
Деннис
7
Коман
Флоринел
Динамо Бухарест
ФКСБ

Ход матча

20'
Мрзляк Филип
 

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест
ФКСБ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва
Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ Метан Mедиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 11, поражения: 4
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 11, поражения: 5
ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:3 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:2 ФКСБ Лига 1
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:1 Динамо Бухарест Лига 1 ФКСБ 1:3 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 4:1 ФКСБ Кубок лиги Динамо Бухарест 3:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Первая лига ФКСБ 2:2 Динамо Бухарест Кубок ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Лига 1 Динамо Бухарест 0:0 ФКСБ Кубок Динамо Бухарест 3:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 25 14 7 4 49 - 16 49
2. Университатя Крайова 25 14 4 7 41 - 26 46
3. ФКСБ 0:0 Заявка 25 13 5 7 35 - 26 44
4. Астра 24 13 4 7 34 - 25 43
5. Ботошани 25 11 9 5 34 - 29 42
6. Газ Метан Mедиаш 25 11 7 7 33 - 30 40
7. Вииторул Констанца 25 11 6 8 44 - 29 39
8. Динамо Бухарест 0:0 25 9 5 11 35 - 39 32
9. Сепси 25 7 11 7 28 - 24 32
10. Германнштадт 24 5 9 10 24 - 40 24
11. Киндия Тырговиште 25 6 6 13 28 - 46 24
12. КСМ Политехника Яссы 25 5 7 13 25 - 38 22
13. Академика Клинчени 25 4 9 12 30 - 47 21
14. Волунтари 25 4 5 16 20 - 45 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 