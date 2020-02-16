Румыния: Первая лига 2019-2020
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Националь
ФКСБ
20' Желтая карточкаМрзляк Филип
66
Пульич
Анте
20
Andrei
Sin
24
Мрзляк
Филип
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
-
20 Andrei SinЗащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Bani Ahmed
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
88 Попа АдрианПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест
ФКСБ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва
Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:0 Газ Метан Mедиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 11, поражения: 4
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 11, поражения: 5
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:1 Динамо Бухарест Лига 1 ФКСБ 1:3 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 4:1 ФКСБ Кубок лиги Динамо Бухарест 3:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Первая лига ФКСБ 2:2 Динамо Бухарест Кубок ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Лига 1 Динамо Бухарест 0:0 ФКСБ Кубок Динамо Бухарест 3:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 ФКСБ Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|14
|7
|4
|49 - 16
|49
|2.
|Университатя Крайова
|25
|14
|4
|7
|41 - 26
|46
|3.
|ФКСБ
|0:0 Заявка
|25
|13
|5
|7
|35 - 26
|44
|4.
|Астра
|24
|13
|4
|7
|34 - 25
|43
|5.
|Ботошани
|25
|11
|9
|5
|34 - 29
|42
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|25
|11
|7
|7
|33 - 30
|40
|7.
|Вииторул Констанца
|25
|11
|6
|8
|44 - 29
|39
|8.
|Динамо Бухарест
|0:0
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|9.
|Сепси
|25
|7
|11
|7
|28 - 24
|32
|10.
|Германнштадт
|24
|5
|9
|10
|24 - 40
|24
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|6
|13
|28 - 46
|24
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|25
|5
|7
|13
|25 - 38
|22
|13.
|Академика Клинчени
|25
|4
|9
|12
|30 - 47
|21
|14.
|Волунтари
|25
|4
|5
|16
|20 - 45
|17
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