Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Арис Салоники
0:1
Перерыв

Стадион:
АЕК
0'
0:1
5' Гол
Албанис Христос
29' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
31' Желтая карточка
Враньеш Огнен
39' Желтая карточка
Шимански Дамиан
40' Желтая карточка
Фетфатцидис Иоаннис
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
44
Велес
Фран
5
Georgios
Delizisis
69
Корхут
Михай
28
Фетфатцидис
Иоаннис
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
10
Ларссон
Даниэль
11
Идейе
Браун
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
21
Враньеш
Огнен
24
Сварнас
Эфстратиос
23
Хульт
Никлас
6
Крстичич
Ненад
5
Шимански
Дамиан
17
Клонаридис
Виктор
7
Верде
Даниэле
14
Албанис
Христос
10
Ливайя
Марко
Арис Салоники
4-4-1-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Албанис Христос
29'
 
Сварнас Эфстратиос
31'
 
Враньеш Огнен
38'
Дурмишай Фиорин
Идейе Браун
 
39'
 
Шимански Дамиан
40'
Фетфатцидис Иоаннис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос
Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос
АЕК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
АЕК 1:0 Панатинаикос Панаитоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас
АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига
АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 24 18 6 0 50 - 9 60
2. ПАОК 24 18 4 2 49 - 21 58
3. АЕК 1:0 24 14 5 5 38 - 21 47
4. Панатинаикос 24 11 7 6 30 - 21 40
5. Арис Салоники 0:1 24 8 9 7 35 - 28 33
6. Астерас 24 8 5 11 32 - 33 29
7. Ксанти 24 8 5 11 20 - 30 29
8. ОФИ 23 8 4 11 31 - 32 28
9. Атромитос 23 7 5 11 28 - 34 26
10. Волос 24 7 5 12 22 - 38 26
11. Лариса 24 6 8 10 25 - 33 26
12. Ламия 24 5 11 8 17 - 28 26
13. Паниониос 24 4 4 16 15 - 43 16
14. Панаитоликос 24 2 8 14 19 - 40 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 