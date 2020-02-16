Греция: Суперлига 2019-2020
Арис Салоники
0:1
Перерыв
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
АЕК
0:1
5' ГолАлбанис Христос
29' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
31' Желтая карточкаВраньеш Огнен
39' Желтая карточкаШимански Дамиан
40' Желтая карточкаФетфатцидис Иоаннис
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
44
Велес
Фран
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
5'
0:1
31'
39'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =8 -3Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос
Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос
АЕК Последние 20 матчей: +11 =5 -4АЕК 1:0 Панатинаикос Панаитоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:4 АЕК Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 4:2 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 АЕК Суперлига Арис Салоники 4:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Арис Салоники Суперлига АЕК 1:1 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|18
|6
|0
|50 - 9
|60
|2.
|ПАОК
|24
|18
|4
|2
|49 - 21
|58
|3.
|АЕК
|1:0
|24
|14
|5
|5
|38 - 21
|47
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|7
|6
|30 - 21
|40
|5.
|Арис Салоники
|0:1
|24
|8
|9
|7
|35 - 28
|33
|6.
|Астерас
|24
|8
|5
|11
|32 - 33
|29
|7.
|Ксанти
|24
|8
|5
|11
|20 - 30
|29
|8.
|ОФИ
|23
|8
|4
|11
|31 - 32
|28
|9.
|Атромитос
|23
|7
|5
|11
|28 - 34
|26
|10.
|Волос
|24
|7
|5
|12
|22 - 38
|26
|11.
|Лариса
|24
|6
|8
|10
|25 - 33
|26
|12.
|Ламия
|24
|5
|11
|8
|17 - 28
|26
|13.
|Паниониос
|24
|4
|4
|16
|15 - 43
|16
|14.
|Панаитоликос
|24
|2
|8
|14
|19 - 40
|14
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