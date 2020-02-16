Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Сепси
0:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Ботошани
0'
43' Желтая карточка
Васвари Габриэл
0:1
59' Гол
Дуганджич Марко
63' Желтая карточка
Дуганджич Марко
67' Желтая карточка
Reagy Baah Ofosu
75'
33
Roland
Niczuly
99
Balazs
Csiszer
29
Rachid
Bouhenna
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
24
Istvan
Fulop
8
Васвари
Габриэл
23
Ахабар
Анасс
21
Гал-Андрезли
Петер
18
Шафранко
Павол
11
Marius
Stefanescu
13
Hidajet
Hankic
2
Denis
Harut
4
Мирон
Джордже
32
Alin
Seroni
30
Цигэнашу
Александр
8
Jonathan
Rodriguez2
67
Enriko
Papa
77
George
Cimpanu
18
Mario
Ebenhofer
9
Reagy
Baah
Ofosu
17
Дуганджич
Марко
Сепси
Ботошани

Ход матча

42'
 
Патаке Андрей
Alin Seroni
43'
Васвари Габриэл
 
46'
 
Ашковски Стефан
George Cimpanu
54'
Ioan Dumiter
Гал-Андрезли Петер
 
59'
0:1
Дуганджич Марко
(Цигэнашу Александр)
63'
 
Дуганджич Марко
64'
Lorand Levente Fulop
Istvan Fulop
 
67'
 
Reagy Baah Ofosu
67'
Каранович Горан
Marius Stefanescu
 

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест
Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 2:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Ботошани 1:1 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Сепси: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Ботошани 1:1 Сепси Первая лига Сепси 0:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 Сепси Первая лига Сепси 0:1 Ботошани Лига 1
Ботошани 2:2 Сепси Лига 1 Сепси 0:2 Ботошани Лига 1 Ботошани 5:1 Сепси Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 25 14 7 4 49 - 16 49
2. Университатя Крайова 25 14 4 7 41 - 26 46
3. ФКСБ Заявка 24 13 4 7 35 - 26 43
4. Астра 24 13 4 7 34 - 25 43
5. Ботошани 1:0 25 11 9 5 34 - 29 42
6. Газ Метан Mедиаш 25 11 7 7 33 - 30 40
7. Вииторул Констанца 25 11 6 8 44 - 29 39
8. Сепси 0:1 25 7 11 7 28 - 24 32
9. Динамо Бухарест 24 9 4 11 35 - 39 31
10. Германнштадт 24 5 9 10 24 - 40 24
11. Киндия Тырговиште 25 6 6 13 28 - 46 24
12. КСМ Политехника Яссы 25 5 7 13 25 - 38 22
13. Академика Клинчени 25 4 9 12 30 - 47 21
14. Волунтари 25 4 5 16 20 - 45 17
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Сепси: 59%, Ботошани: 41%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 46'
    Гал-Андрезли Петер из команды Сепси пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 46'
    Сепси контролирует мяч.
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Тинчу Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Jonathan Rodriguez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 44'
    Контроль мяча: Сепси: 58%, Ботошани: 42%.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Патаке Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    43'
    Васвари Габриэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    43'
    Безумный фол. Васвари Габриэл грубо играет против соперника. Пострадал Патаке Андрей
  • 43'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Alin Seroni получил травму и заменен. Патаке Андрей выходит на поле.
  • Офсайд
    42'
    Дуганджич Марко из команды Ботошани в офсайде
  • 41'
    Сепси контролирует мяч.
  • 40'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Сепси: 57%, Ботошани: 43%.
  • 39'
    Jonathan Rodriguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Mario Ebenhofer наказан за толчок Florin Stefan
  • Офсайд
    38'
    Reagy Ofosu из команды Ботошани в офсайде
  • 37'
    Хорошо играет на выходе Hidajet Hankic - мяч в ее руках
  • 37'
    Васвари Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Дуганджич Марко из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
  • 36'
    Istvan Fulop из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Balazs Csiszer из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Сепси контролирует мяч.
  • 35'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Сепси: 59%, Ботошани: 41%.
  • 34'
    Цигэнашу Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Васвари Габриэл из команды Сепси подал угловой справа.
  • 34'
    Васвари Габриэл исполняет штрафной, Hidajet Hankic спасает. Будет угловой
  • 33'
    Ботошани контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Florin Stefan из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это George Cimpanu заработал фол
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Istvan Fulop из команды Сепси поставил подножку. Пострадал George Cimpanu
  • Фол, нарушение
    31'
    Marius Stefanescu из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Мирон Джордже заработал фол
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Reagy Ofosu из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Balazs Csiszer
  • Офсайд
    30'
    Шафранко Павол из команды Сепси в офсайде
  • 30'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Контроль мяча: Сепси: 59%, Ботошани: 41%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Мирон Джордже из команды Ботошани играет слишком грубо. Marius Stefanescu оказался на газоне.
  • 29'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Istvan Fulop из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Enriko Papa
  • 28'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Сепси контролирует мяч.
  • 27'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Назначен штрафной. Пострадал Гал-Андрезли Петер, его свалил Mario Ebenhofer.
  • Фол, нарушение
    26'
    Шафранко Павол наказан за толчок Denis Harut
  • 25'
    Сепси контролирует мяч.
  • 25'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Сепси: 59%, Ботошани: 41%.
  • 24'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Сепси контролирует мяч.
  • 23'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 23'
    Сепси контролирует мяч.
  • 22'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Дуганджич Марко из команды Ботошани толкнул локтем оппонента. Это Rachid Bouhenna заработал фол
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 21'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Denis Harut выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Васвари Габриэл из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    21'
    Васвари Габриэл из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
  • 20'
    Гал-Андрезли Петер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 20'
    Balazs Csiszer из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Васвари Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Контроль мяча: Сепси: 56%, Ботошани: 44%.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Гал-Андрезли Петер из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Alin Seroni
  • 18'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ботошани контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Enriko Papa
  • 16'
    Васвари Габриэл пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 16'
    Florin Stefan из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Сепси: 59%, Ботошани: 41%.
  • 14'
    Шафранко Павол из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Balazs Csiszer из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Reagy Ofosu
  • 10'
    Контроль мяча: Сепси: 55%, Ботошани: 45%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 9'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Гал-Андрезли Петер из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    9'
    Мирон Джордже из команды Ботошани в офсайде
  • 8'
    George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 7'
    Juan Bautista Cascini нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
  • 7'
    Reagy Ofosu из команды Ботошани делает пас партнеру.
  • 7'
    Тинчу Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Mario Ebenhofer из команды Ботошани подал угловой справа.
  • 6'
    Дуганджич Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • Офсайд
    5'
    Дуганджич Марко из команды Ботошани в офсайде
  • 5'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Сепси: 65%, Ботошани: 35%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 4'
    Гал-Андрезли Петер пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 4'
    Сепси пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Jonathan Rodriguez наказан за толчок Istvan Fulop
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 3'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Сепси контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Ботошани начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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