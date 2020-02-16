Румыния: Первая лига 2019-2020
Сепси
0:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Ботошани
43' Желтая карточкаВасвари Габриэл
0:1
59' ГолДуганджич Марко
63' Желтая карточкаДуганджич Марко
67' Желтая карточкаReagy Baah Ofosu
24
Istvan
Fulop
23
Ахабар
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Alin SeroniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marius Croitoru
Ход матча
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси Сепси 3:1 Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест
Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 2:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Ботошани 1:1 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Сепси: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|14
|7
|4
|49 - 16
|49
|2.
|Университатя Крайова
|25
|14
|4
|7
|41 - 26
|46
|3.
|ФКСБ
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|35 - 26
|43
|4.
|Астра
|24
|13
|4
|7
|34 - 25
|43
|5.
|Ботошани
|1:0
|25
|11
|9
|5
|34 - 29
|42
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|25
|11
|7
|7
|33 - 30
|40
|7.
|Вииторул Констанца
|25
|11
|6
|8
|44 - 29
|39
|8.
|Сепси
|0:1
|25
|7
|11
|7
|28 - 24
|32
|9.
|Динамо Бухарест
|24
|9
|4
|11
|35 - 39
|31
|10.
|Германнштадт
|24
|5
|9
|10
|24 - 40
|24
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|6
|13
|28 - 46
|24
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|25
|5
|7
|13
|25 - 38
|22
|13.
|Академика Клинчени
|25
|4
|9
|12
|30 - 47
|21
|14.
|Волунтари
|25
|4
|5
|16
|20 - 45
|17
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный