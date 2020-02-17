Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Атромитос
49' Желтая карточкаMiguel Mellado
73' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
1:0
80' ГолJoao Figueiredo
81' Желтая карточкаDimitrios Goutas
84' Желтая карточкаНацос Спиридон
89' Желтая карточкаВеллиос Апостолос
90' Желтая карточкаБусуладжич Азер
10
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Ход матча
49'
63'
80'
1:0
81'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =4 -10Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК
Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панаитоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|18
|6
|0
|50 - 9
|60
|2.
|ПАОК
|24
|18
|4
|2
|49 - 21
|58
|3.
|АЕК
|24
|14
|5
|5
|38 - 21
|47
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|7
|6
|30 - 21
|40
|5.
|Арис Салоники
|24
|8
|9
|7
|35 - 28
|33
|6.
|ОФИ
|1:0
|24
|9
|4
|11
|32 - 32
|31
|7.
|Астерас
|24
|8
|5
|11
|32 - 33
|29
|8.
|Ксанти
|24
|8
|5
|11
|20 - 30
|29
|9.
|Атромитос
|0:1
|24
|7
|5
|12
|28 - 35
|26
|10.
|Волос
|24
|7
|5
|12
|22 - 38
|26
|11.
|Лариса
|24
|6
|8
|10
|25 - 33
|26
|12.
|Ламия
|24
|5
|11
|8
|17 - 28
|26
|13.
|Паниониос
|24
|4
|4
|16
|15 - 43
|16
|14.
|Панаитоликос
|24
|2
|8
|14
|19 - 40
|14
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