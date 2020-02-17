Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Атромитос
0'
49' Желтая карточка
Miguel Mellado
73' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
1:0
80' Гол
Joao Figueiredo
81' Желтая карточка
Dimitrios Goutas
84' Желтая карточка
Нацос Спиридон
89' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
90' Желтая карточка
Бусуладжич Азер
90'+3
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
5
Кутрумпис
Гиоргос
13
Nikolaos
Vafeas
18
Яннулис
Костас
29
Miguel
Mellado
10
Наби
Адил
12
João
Victor
I
19
Kosmas
Tsilianidis
20
Joao
Figueiredo
11
Семеду
Лисандру
16
Медьери
Болаж
19
Кивракидис
Кириакос
4
Dimitrios
Goutas
29
Stefanos
Stroungis
3
Катранис
Александрос
8
Умбидес
Хавьер
7
Бусуладжич
Азер
10
Н'Сикулу
Кларк
14
Андруцос
Танасис
20
Petros
Giakoumakis
9
Giorgos
Manousos
ОФИ
4-3-3
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

46'
Стаикос Пасхалис
Nikolaos Vafeas
 
46'
 
Нацос Спиридон
Катранис Александрос
49'
Miguel Mellado
 
63'
Ваш Рикарду
Наби Адил
 
71'
 
Madson
Giorgos Manousos
73'
 
Кивракидис Кириакос
80'
Joao Figueiredo
1:0
81'
 
Dimitrios Goutas
83'
 
Веллиос Апостолос
Умбидес Хавьер
84'
 
Нацос Спиридон
89'
 
Веллиос Апостолос
90'
 
Бусуладжич Азер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос
Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК
Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панаитоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Атромитос 2:1 ОФИ Суперлига Атромитос 0:2 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 24 18 6 0 50 - 9 60
2. ПАОК 24 18 4 2 49 - 21 58
3. АЕК 24 14 5 5 38 - 21 47
4. Панатинаикос 24 11 7 6 30 - 21 40
5. Арис Салоники 24 8 9 7 35 - 28 33
6. ОФИ 1:0 24 9 4 11 32 - 32 31
7. Астерас 24 8 5 11 32 - 33 29
8. Ксанти 24 8 5 11 20 - 30 29
9. Атромитос 0:1 24 7 5 12 28 - 35 26
10. Волос 24 7 5 12 22 - 38 26
11. Лариса 24 6 8 10 25 - 33 26
12. Ламия 24 5 11 8 17 - 28 26
13. Паниониос 24 4 4 16 15 - 43 16
14. Панаитоликос 24 2 8 14 19 - 40 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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