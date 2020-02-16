Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ксанти
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Ламия
0'
19' Желтая карточка
Стургеон Фабиу
20' Желтая карточка
Караманос Тасос
33' Желтая карточка
Matias Castro II
37' Желтая карточка
Leandro Sosa I
38' Желтая карточка
Leonardo Villalba II
46' Желтая карточка
Mark Asigba
58'
1
Абад
Карлос
5
Dimos
Baxevanidis
25
Leandro
Sosa
I
8
Камара
Хасса
12
Эдуардо
Тейшейра
22
Касадо
Хорхе
11
Jordan
Faucher
4
Aristotle
Karasalidis
87
Matias
Castro
II
7
Стургеон
Фабиу
75
Мулин
Тибо
30
Теодоропулос
Костас
50
Mark
Asigba
23
Скондрас
Яннис
77
Leonardo
Villalba
II
5
Дзанетпулос
Адам
16
Бехарано
Данни
4
Адехо
Даниэль
21
Димуцос
Элини
7
Andreas
Vassilogiannis
11
Караманос
Тасос
6
Ниассе
Ибрахима
Ксанти
4-4-2
Ламия
4-4-2

Ход матча

19'
Стургеон Фабиу
 
20'
 
Караманос Тасос
33'
Matias Castro II
 
37'
Leandro Sosa I
 
38'
 
Leonardo Villalba II
46'
 
Mark Asigba
53'
Джуричкович Петар
Jordan Faucher
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Паниониос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти
Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти
Ламия Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия
Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панаитоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Ламия 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Ксанти Суперлига Ламия 0:1 Ксанти Суперлига
Ксанти 0:0 Ламия Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 24 18 6 0 50 - 9 60
2. ПАОК 24 18 4 2 49 - 21 58
3. АЕК 23 13 5 5 37 - 21 44
4. Панатинаикос 24 11 7 6 30 - 21 40
5. Арис Салоники 23 8 9 6 35 - 27 33
6. Ксанти 0:0 24 8 5 11 20 - 30 29
7. ОФИ 23 8 4 11 31 - 32 28
8. Астерас 0:0 24 7 6 11 31 - 33 27
9. Волос 0:0 24 7 6 11 22 - 37 27
10. Атромитос 23 7 5 11 28 - 34 26
11. Лариса 24 6 8 10 25 - 33 26
12. Ламия 0:0 24 5 11 8 17 - 28 26
13. Паниониос 24 4 4 16 15 - 43 16
14. Панаитоликос 24 2 8 14 19 - 40 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Leonardo Villalba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Leandro Sosa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Matias Castro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Караманос Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Стургеон Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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