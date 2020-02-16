Греция: Суперлига 2019-2020
Ксанти
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Xanthi FC Arena
Ламия
19' Желтая карточкаСтургеон Фабиу
20' Желтая карточкаКараманос Тасос
33' Желтая карточкаMatias Castro II
37' Желтая карточкаLeandro Sosa I
38' Желтая карточкаLeonardo Villalba II
46' Желтая карточкаMark Asigba
22
Касадо
Хорхе
75
Мулин
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Касадо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Мулин ТибоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiНападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Devis EpassyВратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
19'
20'
33'
37'
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: +4 =4 -12Паниониос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти
Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти
Ламия Последние 20 матчей: +7 =8 -5Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия
Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панаитоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|18
|6
|0
|50 - 9
|60
|2.
|ПАОК
|24
|18
|4
|2
|49 - 21
|58
|3.
|АЕК
|23
|13
|5
|5
|37 - 21
|44
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|7
|6
|30 - 21
|40
|5.
|Арис Салоники
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|6.
|Ксанти
|0:0
|24
|8
|5
|11
|20 - 30
|29
|7.
|ОФИ
|23
|8
|4
|11
|31 - 32
|28
|8.
|Астерас
|0:0
|24
|7
|6
|11
|31 - 33
|27
|9.
|Волос
|0:0
|24
|7
|6
|11
|22 - 37
|27
|10.
|Атромитос
|23
|7
|5
|11
|28 - 34
|26
|11.
|Лариса
|24
|6
|8
|10
|25 - 33
|26
|12.
|Ламия
|0:0
|24
|5
|11
|8
|17 - 28
|26
|13.
|Паниониос
|24
|4
|4
|16
|15 - 43
|16
|14.
|Панаитоликос
|24
|2
|8
|14
|19 - 40
|14
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