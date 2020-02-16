Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Серветт
2:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
23' Гол
Киэ Грежон
31' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
42' Желтая карточка
Домджони Тони
55' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
1:1
64' Гол
Aiyegun Tosin
2:1
67' Гол
Koro Kone
77'
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
9
Стеванович
Мирослав
29
Ондуа
Гаэль
5
Boris
Cespedes
8
Timothe
Cognat
25
Киэ
Грежон
20
Varol
Tasar
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
13
Жанье
Па-Моду
35
Зом
Симон
14
Домджони
Тони
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
23
Махи
Мимаун
Серветт
4-4-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

23'
Киэ Грежон
(Стеванович Мирослав)
1:0
31'
 
Жанье Па-Моду
42'
 
Домджони Тони
55'
 
Крьезиу Хекуран
Зом Симон
55'
 
Крюезиу Мирлинд
64'
1:1
Aiyegun Tosin
(Маркезано Антонио)
65'
Koro Kone
Ондуа Гаэль
 
67'
Koro Kone
(Varol Tasar)
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши
Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих
Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Цюрих 0:5 Серветт Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц Цюрих 4:2 Сьон Тун 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 3:2 Базель Лугано 0:0 Цюрих Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих

Последние игры между собой

Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Цюрих 0:5 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига
Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:1 22 14 2 6 48 - 28 44
2. Янг Бойз 0:1 22 13 5 4 42 - 27 44
3. Базель 22 12 3 7 46 - 22 39
4. Серветт 1:1 22 9 7 6 33 - 21 34
5. Цюрих 1:1 22 9 5 8 27 - 41 32
6. Люцерн 1:0 22 9 3 10 24 - 29 30
7. Лугано 1:0 22 6 8 8 24 - 26 26
8. Сьон 22 5 5 12 28 - 42 20
9. Тун 22 5 3 14 22 - 45 18
10. Нёвшатель Ксамакс 22 3 9 10 24 - 37 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Домджони Тони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Киэ Грежон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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