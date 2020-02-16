Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
2:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Стад де Женев
Цюрих
1:0
23' ГолКиэ Грежон
31' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
42' Желтая карточкаДомджони Тони
55' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
1:1
64' ГолAiyegun Tosin
2:1
67' ГолKoro Kone
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
25
Киэ
Грежон
20
Varol
Tasar
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
35
Зом
Симон
23
Махи
Мимаун
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
20 Varol TasarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
23'
31'
42'
55'
64'
65'
67'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши
Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +11 =3 -6Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих
Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Цюрих 0:5 Серветт Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц Цюрих 4:2 Сьон Тун 0:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 3:2 Базель Лугано 0:0 Цюрих Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих
Последние игры между собой
Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|0:1
|22
|14
|2
|6
|48 - 28
|44
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|22
|13
|5
|4
|42 - 27
|44
|3.
|Базель
|22
|12
|3
|7
|46 - 22
|39
|4.
|Серветт
|1:1
|22
|9
|7
|6
|33 - 21
|34
|5.
|Цюрих
|1:1
|22
|9
|5
|8
|27 - 41
|32
|6.
|Люцерн
|1:0
|22
|9
|3
|10
|24 - 29
|30
|7.
|Лугано
|1:0
|22
|6
|8
|8
|24 - 26
|26
|8.
|Сьон
|22
|5
|5
|12
|28 - 42
|20
|9.
|Тун
|22
|5
|3
|14
|22 - 45
|18
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|22
|3
|9
|10
|24 - 37
|18
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