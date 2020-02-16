Швейцария: Суперлига 2019-2020
Люцерн
1:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Свисспорарена
Санкт-Галлен
17' Желтая карточкаDavid Mistrafovic
1:0
30' ПенальтиМарджиотта Франческо
31' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
37' Желтая карточкаХефти Сильван
60' Желтая карточкаDarian Males
63' Желтая карточкаБакайоко Аксель
5
Lucao
II
29
Darian
Males
21
Мухайм
Миро
34
Бабич
Борис
13
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Darian MalesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Lorik Emini
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
22 Айети АдониНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
30'
31'
37'
60'
63'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ Метан Mедиаш
Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +14 =2 -4Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен
Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон Лугано 1:3 Санкт-Галлен Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Базель Санкт-Галлен 4:0 Тун Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Серветт
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Кубок Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 6:2 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|0:1
|22
|14
|2
|6
|48 - 28
|44
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|22
|13
|5
|4
|42 - 27
|44
|3.
|Базель
|22
|12
|3
|7
|46 - 22
|39
|4.
|Серветт
|1:1
|22
|9
|7
|6
|33 - 21
|34
|5.
|Цюрих
|1:1
|22
|9
|5
|8
|27 - 41
|32
|6.
|Люцерн
|1:0
|22
|9
|3
|10
|24 - 29
|30
|7.
|Лугано
|1:0
|22
|6
|8
|8
|24 - 26
|26
|8.
|Сьон
|22
|5
|5
|12
|28 - 42
|20
|9.
|Тун
|22
|5
|3
|14
|22 - 45
|18
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|22
|3
|9
|10
|24 - 37
|18
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