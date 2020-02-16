Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Люцерн
1:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
17' Желтая карточка
David Mistrafovic
1:0
30' Пенальти
Марджиотта Франческо
31' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
37' Желтая карточка
Хефти Сильван
60' Желтая карточка
Darian Males
63' Желтая карточка
Бакайоко Аксель
79'
32
Мюллер
Мариус
27
Швеглер
Кристиан
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
34
Silvan
Sidler
7
Ibrahima
N'Diaye
II
8
Нденге
Тсии-Виллиам
25
David
Mistrafovic
11
Шюрпф
Паскаль
29
Darian
Males
9
Марджиотта
Франческо
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
9
Гийемено
Джереми
34
Бабич
Борис
13
Иттен
Седрик
10
Демирович
Эрмедин
Люцерн
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

17'
David Mistrafovic
 
30'
Марджиотта Франческо
1:0
31'
 
Ати-Зиги Лоуренс
37'
 
Хефти Сильван
55'
 
Бакайоко Аксель
Гёртлер Лукас
60'
Darian Males
 
63'
 
Бакайоко Аксель
63'
Шульц Марвин
David Mistrafovic
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 10
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ Метан Mедиаш
Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен
Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон Лугано 1:3 Санкт-Галлен Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Базель Санкт-Галлен 4:0 Тун Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Серветт

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Кубок Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 6:2 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:1 22 14 2 6 48 - 28 44
2. Янг Бойз 0:1 22 13 5 4 42 - 27 44
3. Базель 22 12 3 7 46 - 22 39
4. Серветт 1:1 22 9 7 6 33 - 21 34
5. Цюрих 1:1 22 9 5 8 27 - 41 32
6. Люцерн 1:0 22 9 3 10 24 - 29 30
7. Лугано 1:0 22 6 8 8 24 - 26 26
8. Сьон 22 5 5 12 28 - 42 20
9. Тун 22 5 3 14 22 - 45 18
10. Нёвшатель Ксамакс 22 3 9 10 24 - 37 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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