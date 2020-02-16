Швейцария: Суперлига 2019-2020
1:0
17' ГолХолендер Филип
25' Желтая карточкаХолендер Филип
29' Желтая карточкаЧовило Мирослав
37' Желтая карточкаГерндт Александр
54' Желтая карточкаАраторе Марко
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
23
Янко
Саиди
25
Лефор
Жордан
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
17'
25'
29'
37'
54'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано
Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих
Янг Бойз Последние 20 матчей: +10 =4 -6Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо
Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд
Последние игры между собой
Лугано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|0:1
|22
|14
|2
|6
|48 - 28
|44
|2.
|Янг Бойз
|0:1
|22
|13
|5
|4
|42 - 27
|44
|3.
|Базель
|22
|12
|3
|7
|46 - 22
|39
|4.
|Серветт
|1:1
|22
|9
|7
|6
|33 - 21
|34
|5.
|Цюрих
|1:1
|22
|9
|5
|8
|27 - 41
|32
|6.
|Люцерн
|1:0
|22
|9
|3
|10
|24 - 29
|30
|7.
|Лугано
|1:0
|22
|6
|8
|8
|24 - 26
|26
|8.
|Сьон
|22
|5
|5
|12
|28 - 42
|20
|9.
|Тун
|22
|5
|3
|14
|22 - 45
|18
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|22
|3
|9
|10
|24 - 37
|18
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