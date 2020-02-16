Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Лугано
1:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
17' Гол
Холендер Филип
25' Желтая карточка
Холендер Филип
29' Желтая карточка
Човило Мирослав
37' Желтая карточка
Герндт Александр
54' Желтая карточка
Араторе Марко
75'
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
28
Сульмони
Фульвио
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
11
Холендер
Филип
24
Ловрич
Санди
6
Човило
Мирослав
20
Кустодио
Оливье
70
Араторе
Марко
19
Герндт
Александр
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
21
Гарсия
Улиссес
7
Шпильман
Марвин
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
16
Фасснахт
Кристиан
99
Оаро
Гийом
19
Мамбимби
Феликс
Лугано
4-5-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

17'
Холендер Филип
(Човило Мирослав)
1:0
25'
Холендер Филип
 
29'
Човило Мирослав
 
37'
Герндт Александр
 
46'
 
Сулеймани Миралем
Шпильман Марвин
54'
Араторе Марко
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано
Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих
Янг Бойз Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо
Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Лугано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:1 22 14 2 6 48 - 28 44
2. Янг Бойз 0:1 22 13 5 4 42 - 27 44
3. Базель 22 12 3 7 46 - 22 39
4. Серветт 1:1 22 9 7 6 33 - 21 34
5. Цюрих 1:1 22 9 5 8 27 - 41 32
6. Люцерн 1:0 22 9 3 10 24 - 29 30
7. Лугано 1:0 22 6 8 8 24 - 26 26
8. Сьон 22 5 5 12 28 - 42 20
9. Тун 22 5 3 14 22 - 45 18
10. Нёвшатель Ксамакс 22 3 9 10 24 - 37 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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