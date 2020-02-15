Швейцария: Суперлига 2019-2020
Сьон
0:1
Перерыв
Стадион: Турбийон
Нёвшатель Ксамакс
9' Желтая карточкаКуасси Ксавье
0:1
33' ГолНуццоло Рафаэль
38' Желтая карточкаSamir Ramizi
14
Гргич
Анто
29
Jared
Khasa
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
55
Джурич
Игорь
26
Ди
Сере
23
Mike
Gomes
20
Араз
Муса
16
Сейду
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Jared KhasaПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
-
31 Patrick3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
33'
0:1
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +4 =6 -10Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =5 -10Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон
Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Сьон: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|21
|14
|2
|5
|48 - 27
|44
|2.
|Янг Бойз
|21
|13
|5
|3
|42 - 26
|44
|3.
|Базель
|0:0
|22
|12
|4
|6
|46 - 21
|40
|4.
|Серветт
|21
|9
|6
|6
|32 - 20
|33
|5.
|Цюрих
|21
|9
|4
|8
|26 - 40
|31
|6.
|Люцерн
|21
|8
|3
|10
|23 - 29
|27
|7.
|Лугано
|21
|5
|8
|8
|23 - 26
|23
|8.
|Сьон
|0:1
|22
|5
|5
|12
|27 - 41
|20
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:0
|22
|3
|9
|10
|23 - 36
|18
|10.
|Тун
|0:0
|22
|4
|4
|14
|21 - 45
|16