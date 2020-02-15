Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сьон
0:1
Перерыв

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
9' Желтая карточка
Куасси Ксавье
0:1
33' Гол
Нуццоло Рафаэль
38' Желтая карточка
Samir Ramizi
1
Митрюшкин
Антон
5
Бамер
Жан
36
Куасси
Ксавье
30
Абделлауи
Аюб
45
Фаччинетти
Микаэль
17
Сонг
Александр
14
Гргич
Анто
29
Jared
Khasa
7
Касами
Пайтим
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
55
Джурич
Игорь
27
Джемайли
Арбенит
26
Ди
Сере
23
Mike
Gomes
8
Samir
Ramizi
20
Араз
Муса
16
Сейду
Лео
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
Сьон
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

9'
Куасси Ксавье
 
33'
0:1
Нуццоло Рафаэль
(Ди Сере)
38'
 
Samir Ramizi

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон
Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон
Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Сьон: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 21 14 2 5 48 - 27 44
2. Янг Бойз 21 13 5 3 42 - 26 44
3. Базель 0:0 22 12 4 6 46 - 21 40
4. Серветт 21 9 6 6 32 - 20 33
5. Цюрих 21 9 4 8 26 - 40 31
6. Люцерн 21 8 3 10 23 - 29 27
7. Лугано 21 5 8 8 23 - 26 23
8. Сьон 0:1 22 5 5 12 27 - 41 20
9. Нёвшатель Ксамакс 1:0 22 3 9 10 23 - 36 18
10. Тун 0:0 22 4 4 14 21 - 45 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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