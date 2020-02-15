Швейцария: Суперлига 2019-2020
Базель
0:0
Перерыв
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Тун
37' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
15
Риверос
Блас
30
Жегрова
Эдон
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
20
Каблан
Крис
13
Рапп
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Защитник
-
27 Банде БуремаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
37'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =1 -9Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер
Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель
Тун Последние 20 матчей: +7 =1 -12Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Тун: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Базель Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|21
|14
|2
|5
|48 - 27
|44
|2.
|Янг Бойз
|21
|13
|5
|3
|42 - 26
|44
|3.
|Базель
|0:0
|22
|12
|4
|6
|46 - 21
|40
|4.
|Серветт
|21
|9
|6
|6
|32 - 20
|33
|5.
|Цюрих
|21
|9
|4
|8
|26 - 40
|31
|6.
|Люцерн
|21
|8
|3
|10
|23 - 29
|27
|7.
|Лугано
|21
|5
|8
|8
|23 - 26
|23
|8.
|Сьон
|0:1
|22
|5
|5
|12
|27 - 41
|20
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:0
|22
|3
|9
|10
|23 - 36
|18
|10.
|Тун
|0:0
|22
|4
|4
|14
|21 - 45
|16