Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Базель
0:0
Перерыв

Стадион:
Тун
0'
37' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
15
Риверос
Блас
34
Джака
Таулант
30
Жегрова
Эдон
20
Фрай
Фабиан
22
Orges
Bunjaku
14
Штокер
Валентин
98
Кабрал
Артур
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
16
Бертоне
Леонардо
28
Хаслер
Николас
10
Стильхарт
Базиль
7
Кастроман
Мигель
9
Мунси
Ридж
13
Рапп
Симоне
Базель
4-1-4-1
Тун
4-1-2-1-2

Ход матча

37'
 
Стильхарт Базиль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер
Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель
Тун Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс
Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун

Последние игры между собой

Базель: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Тун: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Базель Суперлига Тун 1:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Кубок
Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 4:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Базель Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 21 14 2 5 48 - 27 44
2. Янг Бойз 21 13 5 3 42 - 26 44
3. Базель 0:0 22 12 4 6 46 - 21 40
4. Серветт 21 9 6 6 32 - 20 33
5. Цюрих 21 9 4 8 26 - 40 31
6. Люцерн 21 8 3 10 23 - 29 27
7. Лугано 21 5 8 8 23 - 26 23
8. Сьон 0:1 22 5 5 12 27 - 41 20
9. Нёвшатель Ксамакс 1:0 22 3 9 10 23 - 36 18
10. Тун 0:0 22 4 4 14 21 - 45 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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