Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
2:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Гролс Весте
АЗ Алкмаар
1:0
25' ГолАбурджания Георгий
2:0
30' ГолМениг Квинси
38' Желтая карточкаИдрисси Уссама
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
11
Мениг
Квинси
10
Вучкич
Харис
27
Ланг
Ноа
27
Леувин
Рамон
15
Вайндал
Оуэн
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиНападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
-
27 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хёльшер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jesse Bosch
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Защитник
-
15 Вайндал ОуэнЗащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Крамер ЙорисЗащитник
- Защитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
30'
2:0
38'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +14 =1 -5АЗ Алкмаар 1:3 НАК Бреда АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Осс 0:2 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 3:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Гроене Стер АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 2:2 Партизан Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Астана 0:5 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Твенте ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 6:0 Астана АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен
Последние игры между собой
Твенте: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
АЗ Алкмаар: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Твенте Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|62 - 19
|50
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:2 Заявка
|22
|15
|2
|5
|46 - 17
|47
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|4.
|Виллем II
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 26
|40
|5.
|ПСВ
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|47 - 26
|39
|6.
|Витесс
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|8.
|Гронинген
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 20
|32
|9.
|Херенвен
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|33 - 30
|29
|10.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 32
|29
|11.
|Твенте
|2:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 38
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|23 - 48
|24
|14.
|Эммен
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 38
|23
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|27 - 49
|23
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 51
|12