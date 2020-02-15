Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
2:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
1:0
25' Гол
Абурджания Георгий
2:0
30' Гол
Мениг Квинси
38' Желтая карточка
Идрисси Уссама
65'
16
Дроммел
Йоэл
28
Трупе
Джованни
25
Бийен
Пит
5
Плегесуэло
Хулио
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
20
Бускетс
Ориоль
21
Абурджания
Георгий
11
Мениг
Квинси
10
Вучкич
Харис
27
Ланг
Ноа
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
27
Леувин
Рамон
30
Вюйтенс
Стейн
15
Вайндал
Оуэн
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
9
Боаду
Мирон
11
Идрисси
Уссама
Твенте
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

Ход матча

25'
Абурджания Георгий
1:0
30'
Мениг Квинси
2:0
37'
 
Сугавара Юкинари
Вюйтенс Стейн
38'
 
Идрисси Уссама
46'
 
Дрёйф Ферди
Идрисси Уссама

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +14 =1 -5
АЗ Алкмаар 1:3 НАК Бреда АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Осс 0:2 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 3:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Гроене Стер АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло АЗ Алкмаар 2:2 Партизан Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Астана 0:5 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Твенте ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 6:0 Астана АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен

Последние игры между собой

Твенте: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
АЗ Алкмаар: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Твенте Кубок Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Твенте Эредивизие
АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Твенте Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 16 2 3 62 - 19 50
2. АЗ Алкмаар 0:2 Заявка 22 15 2 5 46 - 17 47
3. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
4. Виллем II Заявка 22 12 4 6 31 - 26 40
5. ПСВ Заявка 22 11 6 5 47 - 26 39
6. Витесс Заявка 22 10 5 7 36 - 27 35
7. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
8. Гронинген Заявка 22 9 5 8 24 - 20 32
9. Херенвен Заявка 22 7 8 7 33 - 30 29
10. Хераклес Заявка 23 8 5 10 35 - 32 29
11. Твенте 2:0 Заявка 23 7 7 9 31 - 38 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
13. ВВВ-Венло Заявка 23 7 3 13 23 - 48 24
14. Эммен 0:0 Заявка 22 6 5 11 22 - 38 23
15. Фортуна Ситтард Заявка 22 6 5 11 27 - 49 23
16. ПЕК Зволле Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк Заявка 22 3 3 16 23 - 51 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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