Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Ренн
0' 30'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Дисаси
Аксель
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
15
Манетси
Маршал
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
11
Диа
Булайе
34
El
Bilal
Toure
25
Думбия
Мусса
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
25
Н'Зонзи
Стивен
12
Силики
Джеймс
7
Рафинья
Диас
9
Сьебатшё
Теосон
20
Тэт
Флавьен
Реймс
4-3-3
Ренн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц
Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант
Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн Ренн 0:1 Марсель Ренн 0:0 Амьен Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен

Последние игры между собой

Реймс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Ренн 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Реймс Лига 1 Ренн 3:1 Реймс Лига 1
Реймс 2:2 Ренн Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Реймс Кубок Ренн 1:3 Реймс Лига 1 Реймс 1:3 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Реймс Лига 1 Ренн 3:4 Реймс Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн 0:0 Заявка 25 12 6 7 29 - 22 42
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Страсбург Заявка 25 11 4 10 32 - 29 37
7. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
8. Ницца Заявка 25 10 6 9 36 - 34 36
9. Бордо Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
10. Нант Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
11. Лион Заявка 25 9 7 9 38 - 26 34
12. Реймс 0:0 Заявка 25 8 10 7 22 - 19 34
13. Брест 1:0 Заявка 25 8 9 8 30 - 31 33
14. Анже Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен 0:1 Заявка 25 8 4 13 25 - 39 28
16. Метц Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза Заявка 25 3 4 18 21 - 51 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ренн
Реймс
22.8% (36)
Ничья
46.8% (74)
Ренн
30.4% (48)
1:1 Ничья
38.6% (61)
1:2 Ренн
15.2% (24)
2:1 Реймс
12% (19)
0:1 Ренн
10.8% (17)
1:0 Реймс
10.1% (16)
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