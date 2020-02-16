Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Стад Огюст Делон
Ренн
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Гбоо ЯннНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц
Ренн Последние 20 матчей: +13 =2 -5Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант
Последние игры между собой
Реймс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|29 - 22
|42
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Страсбург
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 29
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|8.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 34
|36
|9.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|10.
|Нант
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|11.
|Лион
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 26
|34
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|22 - 19
|34
|13.
|Брест
|1:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 31
|33
|14.
|Анже
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|25
|8
|4
|13
|25 - 39
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 51
|13
Реймс
22.8% (36)
Ничья
46.8% (74)
Ренн
30.4% (48)
1:1 Ничья
38.6% (61)
1:2 Ренн
15.2% (24)
2:1 Реймс
12% (19)
0:1 Ренн
10.8% (17)
1:0 Реймс
10.1% (16)
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