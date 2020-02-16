Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

31' Страсбург имеет хороший шанс забить.

31' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

31' Отличную защиту показывает Митрович Стефан от команды Страсбург , не дает пропустить гол своей команде.

30' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Коне Ламин из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Удар от ворот произведет Страсбург

28' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Лион имеет хороший шанс забить.

21' Лион имеет хороший шанс забить.

21' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Тете Кенни из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Лион имеет хороший шанс забить.

18' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Бертран , обходя своих соперников

17' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Страсбург

15' Корне Максвелл из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Лион имеет хороший шанс забить.

15' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Страсбург имеет хороший шанс забить.

14' Удар от ворот произведет Лион

14' Отличная игра от Лала Кенни из команды Страсбург . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

14' Страсбург имеет хороший шанс забить.

14' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Страсбург

13' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лион имеет хороший шанс забить.

11' Страсбург имеет хороший шанс забить.

11' Удар от ворот произведет Лион

10' Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Бертран , обходя своих соперников

8' Удар от ворот произведет Лион

8' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Рафаэль да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Марсал Фернандо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

4' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Страсбург начинает с центра поля