Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Гроупама Арена
Страсбург
1:0
21' ГолТраоре Бертран
12
Мендес
Тьяго
27
Лала
Кенни
20
Зохи
Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тете КенниЗащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Bruno Moura2
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион
Страсбург Последние 20 матчей: +12 =0 -8Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург
Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург
Последние игры между собой
Лион: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|7.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|25
|11
|3
|11
|31 - 29
|36
|8.
|Лион
|1:0 Заявка
|25
|10
|6
|9
|38 - 25
|36
|9.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 34
|36
|10.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|11.
|Нант
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|22 - 19
|33
|13.
|Брест
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|14.
|Анже
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 51
|13
Лион
88.1% (140)
Ничья
10.1% (16)
Страсбург
1.9% (3)
2:1 Лион
37.1% (59)
2:0 Лион
23.9% (38)
1:0 Лион
14.5% (23)
1:1 Ничья
6.9% (11)
3:1 Лион
5% (8)
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