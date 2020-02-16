Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Лион
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
21' Гол
Траоре Бертран
32'
1
Лопеш
Антони
4
Рафаэль
да
Сильва
6
Фильо
Марсело
3
Андерсен
Йоаким
20
Марсал
Фернандо
25
Какере
Максанс
12
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
10
Траоре
Бертран
21
Экамби
Карл
Токо
27
Корне
Максвелл
1
Селс
Матц
2
Симакан
Мохамед
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
27
Лала
Кенни
8
Уорис
Маджид
11
Льенар
Димитри
17
Беллегард
Жанрикне
26
Томассон
Адриен
20
Зохи
Люсьен
25
Ажорк
Людовик
Лион
4-3-3
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

8'
Тете Кенни
Рафаэль да Сильва
 
21'
Траоре Бертран
(Корне Максвелл)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион
Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца
Страсбург Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург
Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Страсбург 1:2 Лион Лига 1 Страсбург 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Страсбург Кубок лиги Лион 2:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 3:2 Лион Лига 1 Лион 4:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:3 Лион Кубок Страсбург 1:2 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
7. Страсбург 0:1 Заявка 25 11 3 11 31 - 29 36
8. Лион 1:0 Заявка 25 10 6 9 38 - 25 36
9. Ницца Заявка 25 10 6 9 36 - 34 36
10. Бордо Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
11. Нант Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
12. Реймс Заявка 24 8 9 7 22 - 19 33
13. Брест Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
14. Анже Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
16. Метц Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза Заявка 25 3 4 18 21 - 51 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 1:0 Страсбург
Лион
88.1% (140)
Ничья
10.1% (16)
Страсбург
1.9% (3)
2:1 Лион
37.1% (59)
2:0 Лион
23.9% (38)
1:0 Лион
14.5% (23)
1:1 Ничья
6.9% (11)
3:1 Лион
5% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 