Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
1:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Дес Костьерес
Анже
3' Желтая карточкаФюльжини Анжело
15' Желтая карточкаНинга Родрике
17' Желтая карточкаМигель Флориан
77' Красная карточкаНинга Родрике
1:0
81' ГолКоне Мусса II
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
25
Ру
Нолан
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
17'
77'
81'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним
Анже Последние 20 матчей: +5 =5 -10Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн
Последние игры между собой
Ним: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|7.
|Страсбург
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|31 - 28
|36
|8.
|Ницца
|1:0 Заявка
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Бордо
|2:2 Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|11.
|Лион
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 25
|33
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|22 - 19
|33
|13.
|Брест
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|1:0 Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|2:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 50
|13
Ним
37.6% (59)
Ничья
51% (80)
Анже
11.5% (18)
1:1 Ничья
43.3% (68)
1:0 Ним
19.7% (31)
2:1 Ним
11.5% (18)
0:1 Анже
5.1% (8)
2:0 Ним
5.1% (8)
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