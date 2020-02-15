Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Ним
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Анже
0'
3' Желтая карточка
Фюльжини Анжело
15' Желтая карточка
Нинга Родрике
17' Желтая карточка
Мигель Флориан
77' Красная карточка
Нинга Родрике
1:0
81' Гол
Коне Мусса II
85'
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
12
Фомба
Ламин
6
Сарр
Сиди
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
25
Ру
Нолан
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
21
Нинга
Родрике
19
Баокен
Стефан
Ним
4-2-3-1
Анже
4-1-4-1

Ход матча

3'
 
Фюльжини Анжело
15'
 
Нинга Родрике
17'
Мигель Флориан
 
59'
 
Мангани Томас
Фюльжини Анжело
66'
Рипар Рено
Филиппото Ромен
 
71'
 
Алиуи Рашид
Баокен Стефан
77'
 
Нинга Родрике
79'
Коне Мусса II
Ферхат Зинедин
 
81'
Коне Мусса II
(Сарр Сиди)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним
Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним
Анже Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн
Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже

Последние игры между собой

Ним: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Анже 1:0 Ним Лига 1 Ним 3:1 Анже Лига 1 Анже 3:4 Ним Лига 1 Анже 3:0 Ним Лига 2
Анже 2:1 Ним Кубок лиги Ним 3:2 Анже Лига 2 Анже 2:3 Ним Лига 2 Ним 0:2 Анже Лига 2 Ним 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Ним Лига 2 Анже 2:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Анже Лига 2 Ним 0:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Ним Лига 2 Анже 0:1 Ним Кубок лиги Ним 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ним Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
7. Страсбург Заявка 24 11 3 10 31 - 28 36
8. Ницца 1:0 Заявка 25 10 6 9 35 - 34 36
9. Бордо 2:2 Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
10. Нант 0:0 Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
11. Лион Заявка 24 9 6 9 37 - 25 33
12. Реймс Заявка 24 8 9 7 22 - 19 33
13. Брест Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
14. Анже 0:1 Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
16. Метц 0:0 Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним 1:0 Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон 2:2 Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза 0:1 Заявка 25 3 4 18 21 - 50 13
  • Второй тайм
  • 85'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Анже: 46%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фомба Ламин
  • 85'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Алиуи Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    84'
    Мигель Флориан наказан за толчок Алиуи Рашид
  • 84'
    Анже контролирует мяч.
  • 83'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Сарр Сиди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О Л - Коне Мусса II классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 81'
    Сарр Сиди из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 80'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Анже: 46%.
  • 79'
    Ферхат Зинедин получил травму и заменен. Коне Мусса II выходит на поле.
  • 79'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    79'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ферхат Зинедин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    77'
    Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 77'
    УДАЛЕНА! - Нинга Родрике получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Фол, нарушение
    76'
    Нинга Родрике из команды Анже опасно и грубо сыграл. Ферхат Зинедин пострадал.
  • 76'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Анже: 47%.
  • 75'
    Анже контролирует мяч.
  • 74'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 73'
    Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
  • 72'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенрау Яссин
  • 70'
    Контроль мяча: Ним: 55%, Анже: 45%.
  • 70'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    69'
    Нинга Родрике наказан за толчок Мигель Флориан
  • Угловой
    68'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 68'
    Ру Нолан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    68'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 68'
    Нинга Родрике из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 68'
    Анже пытается что-то создать.
  • 67'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
  • 66'
    Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Ним вступил в отбор удачно
  • 66'
    Анже начинает контратаку
  • 66'
    Ним пытается что-то создать.
  • 65'
    Контроль мяча: Ним: 56%, Анже: 44%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 65'
    Лаж Матиас пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 65'
    Нинга Родрике из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 65'
    Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 64'
    Пространство открывается для Лаж Матиас, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 64'
    Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    64'
    Мигель Флориан играет рукой
  • 63'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Нинга Родрике из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Анже пытается что-то создать.
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 62'
    Филиппото Ромен не смог попасть в створ ударом издали
  • 62'
    Ним пытается что-то создать.
  • 61'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 60'
    Контроль мяча: Ним: 56%, Анже: 44%.
  • 60'
    Тиуб Сада из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 60'
    Анже пытается что-то создать.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 59'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Бенрау Яссин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Ним пытается что-то создать.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 59'
    Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
  • 58'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 57'
    Пространство открывается для Нинга Родрике, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 57'
    Тиуб Сада из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 57'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • Угловой
    56'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • 56'
    Мигель Флориан из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 55'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 55'
    Контроль мяча: Ним: 56%, Анже: 44%.
  • 55'
    Ру Нолан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 55'
    Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 54'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сарр Сиди и попал в каркас ворот!
  • Угловой
    53'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 53'
    Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    53'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 53'
    Ру Нолан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 52'
    Ферхат Зинедин разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 52'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 52'
    Ним контролирует мяч.
  • 52'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Нинга Родрике наказан за толчок Ландре Лоик
  • 51'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Ферхат Зинедин, обходя своих соперников
  • 50'
    Ним пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Анже: 46%.
  • 49'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 48'
    Филиппото Ромен из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 48'
    Ним пытается что-то создать.
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 47'
    Пространство открывается для Фюльжини Анжело, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • Угловой
    47'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • 47'
    Опасность предотвращена - Фюльжини Анжело из команды Анже вступил в отбор удачно
  • 46'
    Ним контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Анже: 46%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 48'
    Ферхат Зинедин из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 48'
    Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Бенрау Яссин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Лаж Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 48'
    Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Фомба Ламин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Баокен Стефан наказан за толчок Ландре Лоик
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Баокен Стефан из команды Анже делает неудачный навес.
  • 46'
    Анже пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках
  • 45'
    Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Анже: 46%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лаж Матиас
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках
  • Угловой
    44'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 43'
    Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Анже пытается что-то создать.
  • 43'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ним пробьет пенальти!
  • 42'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 41'
    Фюльжини Анжело из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лаж Матиас мяча так и не получил
  • 41'
    Анже пытается что-то создать.
  • 41'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 41'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 58%, Анже: 42%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 40'
    Пространство открывается для Нинга Родрике, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 40'
    Нинга Родрике из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 39'
    Ним пытается что-то создать.
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Томас Ромен наказан за толчок Ру Нолан
  • 38'
    Шанс получает Баокен Стефан из команды Анже, но удар головой идет мимо
  • 38'
    Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 37'
    Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Тиуб Сада из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Думбия Сулейман из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 35'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 58%, Анже: 42%.
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    34'
    Сарр Сиди возвращается на поле.
  • 33'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Сиди получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Сарр Сиди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Опасность предотвращена - Томас Ромен из команды Анже вступил в отбор удачно
  • 31'
    Ру Нолан из команды Ним сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 30'
    Ним начинает контратаку
  • 30'
    Анже пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 59%, Анже: 41%.
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Бенрау Яссин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 28'
    Ним пытается что-то создать.
  • 28'
    Опасность предотвращена - Ландре Лоик из команды Ним вступил в отбор удачно
  • 28'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Анже пытается что-то создать.
  • 27'
    Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках
  • 27'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Тиуб Сада из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
  • Офсайд
    26'
    Ру Нолан из команды Ним в офсайде
  • 26'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 26'
    Шанс получает Ферхат Зинедин из команды Ним, но удар головой идет мимо
  • 25'
    Ру Нолан из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    25'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 60%, Анже: 40%.
  • 25'
    Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 24'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Ним пытается что-то создать.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 23'
    Ним пытается что-то создать.
  • 23'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенрау Яссин
  • 21'
    Анже контролирует мяч.
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 58%, Анже: 42%.
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сарр Сиди
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Баокен Стефан наказан за толчок Бернардони Поль
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 18'
    Шанс получает Нинга Родрике из команды Анже, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    18'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 17'
    Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Ним вступил в отбор удачно
  • Желтая карточка
    17'
    Судья подбегает и показывает Мигель Флориан из команды Ним отложенную желтую карточку за фол.
  • 17'
    Тиуб Сада из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    Анже пытается что-то создать.
  • Офсайд
    16'
    Ру Нолан из команды Ним в офсайде
  • 15'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    15'
    Нинга Родрике грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 59%, Анже: 41%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 15'
    Как она упустила момент!?! Бенрау Яссин имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 14'
    Ру Нолан из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
  • 14'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Анже пытается что-то создать.
  • 13'
    Филиппото Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 12'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Офсайд
    11'
    Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
  • 11'
    Анже пытается что-то создать.
  • 11'
    Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Ним пытается что-то создать.
  • 10'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Анже: 47%.
  • 9'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 8'
    Отличная игра от Ферхат Зинедин из команды Ним. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 8'
    Ним пытается что-то создать.
  • 7'
    Анже пытается что-то создать.
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 52%, Анже: 48%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Баокен Стефан из команды Анже играет слишком грубо. Мартинеc Пабло оказался на газоне.
  • 4'
    Анже контролирует мяч.
  • 4'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    3'
    Фюльжини Анжело получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    3'
    Безумный фол. Фюльжини Анжело грубо играет против соперника. Пострадал Ландре Лоик
  • 2'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 1'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Тиуб Сада из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Анже пытается что-то создать.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 1:0 Анже
Ним
37.6% (59)
Ничья
51% (80)
Анже
11.5% (18)
1:1 Ничья
43.3% (68)
1:0 Ним
19.7% (31)
2:1 Ним
11.5% (18)
0:1 Анже
5.1% (8)
2:0 Ним
5.1% (8)
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