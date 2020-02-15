Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Анже

48' Ферхат Зинедин из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лаж Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

45' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

43' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ним пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Ним имеет хороший шанс забить.

40' Удар от ворот произведет Ним

40' Пространство открывается для Нинга Родрике , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

39' Анже имеет хороший шанс забить.

39' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Сиди получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Сарр Сиди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Бенрау Яссин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

26' Удар от ворот произведет Анже

25' Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

24' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Анже

23' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Ним

17' Судья подбегает и показывает Мигель Флориан из команды Ним отложенную желтую карточку за фол.

15' Матч возобновлен

15' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Нинга Родрике грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

15' Удар от ворот произведет Анже

15' Как она упустила момент!?! Бенрау Яссин имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

14' Ним имеет хороший шанс забить.

13' Ним имеет хороший шанс забить.

13' Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Анже

8' Отличная игра от Ферхат Зинедин из команды Ним . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

7' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Анже

5' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Фюльжини Анжело получил желтую карточку от судьи

2' Удар от ворот произведет Анже

1' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ним начинает с центра поля