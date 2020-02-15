Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
2:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Дижон
0'
10' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
0:1
16' Гол
Шуиар Мунир
1:1
35' Гол
Хван Ый-Чжо
38' Желтая карточка
Бенито Лорис
2:1
64' Гол
Бриан Джимми
2:2
72' Гол
Шуиар Мунир
87'
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
6
Косельни
Лоран
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
28
Удин
Реми
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
1
Рунарссон
Рунар
2
Альфонс
Микаэль
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
27
Мендиль
Хамза
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
10
Бензия
Яссин
21
Шуиар
Мунир
11
Тавареш
Жулио
Бордо
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

10'
 
Ндонг Ибраим
16'
0:1
Шуиар Мунир
(Ндонг Ибраим)
35'
Хван Ый-Чжо
(Башич Тома)
1:1
38'
Бенито Лорис
 
64'
 
Мари Жордан
Бензия Яссин
64'
Бриан Джимми
(Удин Реми)
2:1
72'
2:2
Шуиар Мунир
(Ндонг Ибраим)
81'
 
Мавидиди Стефи
Бальде Мама
81'
 
Амальфитано Ромен
Ндонг Ибраим
81'
Майя Джош
Бриан Джимми
 
84'
Адли Ясин
Хван Ый-Чжо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо
По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо
Дижон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест
Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон

Последние игры между собой

Бордо: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Бордо 2:0 Дижон Кубок лиги Дижон 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Бордо Кубок лиги
Дижон 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Бордо Лига 1 Дижон 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Дижон Кубок Бордо 3:2 Дижон Лига 1 Бордо 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
7. Страсбург Заявка 24 11 3 10 31 - 28 36
8. Ницца 1:0 Заявка 25 10 6 9 35 - 34 36
9. Бордо 2:2 Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
10. Нант 0:0 Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
11. Лион Заявка 24 9 6 9 37 - 25 33
12. Реймс Заявка 24 8 9 7 22 - 19 33
13. Брест Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
14. Анже 0:1 Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
16. Метц 0:0 Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним 1:0 Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон 2:2 Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза 0:1 Заявка 25 3 4 18 21 - 50 13
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 2:2 Дижон
Бордо
94.3% (149)
Ничья
5.1% (8)
Дижон
0.6% (1)
1:0 Бордо
36.1% (57)
2:1 Бордо
29.7% (47)
2:0 Бордо
23.4% (37)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:1 Бордо
1.9% (3)
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