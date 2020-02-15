Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
2:2
Второй тайм: 87'
Стадион: Матмю Атлантик
Дижон
10' Желтая карточкаНдонг Ибраим
0:1
16' ГолШуиар Мунир
1:1
35' ГолХван Ый-Чжо
38' Желтая карточкаБенито Лорис
2:1
64' ГолБриан Джимми
2:2
72' ГолШуиар Мунир
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Удин
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
10
Бензия
Яссин
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ewan Hatfout
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
16'
0:1
35'
1:1
38'
64'
2:1
72'
2:2
84'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
13 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =4 -8Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо
Дижон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|7.
|Страсбург
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|31 - 28
|36
|8.
|Ницца
|1:0 Заявка
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Бордо
|2:2 Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|11.
|Лион
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 25
|33
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|22 - 19
|33
|13.
|Брест
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|1:0 Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|2:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 50
|13
Бордо
94.3% (149)
Ничья
5.1% (8)
Дижон
0.6% (1)
1:0 Бордо
36.1% (57)
2:1 Бордо
29.7% (47)
2:0 Бордо
23.4% (37)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:1 Бордо
1.9% (3)
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