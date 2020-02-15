Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Отавио II из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Альфонс Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Матч возобновлен

38' Бенито Лорис получил желтую карточку от судьи

37' Альфонс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ндонг Ибраим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Бордо

30' ШТАНГА! Гол почти забит, Мендиль Хамза нанесла удар, но мяч попал в штангу!

30' Дижон имеет хороший шанс забить.

29' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сабали Юссуф из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Альфонс Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Удин Реми из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

28' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бензия Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Плохо играет Агер Наиф - неудачный вынос, и мяч у соперниц

25' Бальде Мама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Манга Экеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Хорошо играет на выходе Рунарссон Рунар - мяч в ее руках

23' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Тавареш Жулио получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Ох, нехорошо это выглядит. Косельни Лоран получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Дижон

19' Бордо имеет хороший шанс забить.

17' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Команда Дижон забила мяч, хотя лучше играли соперники

16' Г О О О О Л - Шуиар Мунир изменил счет на табло!

15' Удар от ворот произведет Дижон

15' Удин Реми пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

15' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ндонг Ибраим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Бордо имеет хороший шанс забить.

13' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Альфонс Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Башич Тома пробил со штрафного прямо в стенку

10' Ндонг Ибраим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Башич Тома из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Дижон

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сабали Юссуф из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дижон начинает с центра поля