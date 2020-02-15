Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Андерлехт
17' Желтая карточкаДокю Жереми
45' Вторая желтая карточкаДокю Жереми
45' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
1:0
48' ГолХайреманс Джеффри
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
22
Коббо
Элиас
10
Влап
Михел
23
Цуль
Петер
28
Йовелич
Деян
49
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
29 Issa KaboreЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Йовелич ДеянНападающий
-
49 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьяца МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
Ход матча
17'
45'
45'
48'
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =3 -9Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар
Кёльн 2:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мехелен 1:0 Остенде Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге
Ливингстон 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 2:0 Генк Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|26
|18
|7
|1
|53 - 12
|61
|2.
|Гент
|26
|15
|7
|4
|54 - 28
|52
|3.
|Ройал Антверпен
|25
|13
|7
|5
|44 - 29
|46
|4.
|Шарлеруа
|24
|12
|8
|4
|41 - 19
|44
|5.
|Стандард
|25
|12
|6
|7
|43 - 29
|42
|6.
|Генк
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|Мехелен
|1:0
|25
|11
|4
|10
|36 - 41
|37
|8.
|Зульте-Варегем
|25
|10
|4
|11
|37 - 37
|34
|9.
|Андерлехт
|0:1
|26
|8
|10
|8
|29 - 27
|34
|10.
|Кортрейк
|1:0
|26
|9
|5
|12
|36 - 40
|32
|11.
|Сент-Трюйден
|0:1
|26
|9
|5
|12
|32 - 43
|32
|12.
|Мускрон-Перювельз
|25
|7
|9
|9
|34 - 36
|30
|13.
|Эйпен
|26
|7
|5
|14
|24 - 43
|26
|14.
|Остенде
|0:1
|26
|6
|3
|17
|25 - 48
|21
|15.
|Васланд-Беверен
|26
|5
|5
|16
|21 - 52
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|1:0
|26
|5
|2
|19
|24 - 52
|17