Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Андерлехт
0'
17' Желтая карточка
Докю Жереми
45' Вторая желтая карточка
Докю Жереми
45' Желтая карточка
Люккассен Деррик
1:0
48' Гол
Хайреманс Джеффри
58'
1
Кастро
Брам
3
Бейкер
Лукас
5
Свинкелс
Арьян
23
Пейре
Тибо
29
Issa
Kabore
13
Joachim
Van
Damme
40
Aster
Vranckx
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
10
Де
Камарго
Игор
11
Сторм
Никола
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
4
Компани
Венсан
32
Люккассен
Деррик
22
Коббо
Элиас
62
Michael
Amir
Murillo2
10
Влап
Михел
23
Цуль
Петер
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
28
Йовелич
Деян
49
Докю
Жереми
40
Амузу
Френсис
Мехелен
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

Ход матча

17'
 
Докю Жереми
45'
 
Докю Жереми
45'
 
Люккассен Деррик
48'
Хайреманс Джеффри
1:0

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар
Кёльн 2:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мехелен 1:0 Остенде Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге
Ливингстон 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 2:0 Генк Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Андерлехт 1:4 Мехелен Товарищеские матчи Андерлехт 0:0 Мехелен Первый дивизион А Андерлехт 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:4 Андерлехт Первый дивизион А
Мехелен 3:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:4 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 26 18 7 1 53 - 12 61
2. Гент 26 15 7 4 54 - 28 52
3. Ройал Антверпен 25 13 7 5 44 - 29 46
4. Шарлеруа 24 12 8 4 41 - 19 44
5. Стандард 25 12 6 7 43 - 29 42
6. Генк 25 11 5 9 38 - 35 38
7. Мехелен 1:0 25 11 4 10 36 - 41 37
8. Зульте-Варегем 25 10 4 11 37 - 37 34
9. Андерлехт 0:1 26 8 10 8 29 - 27 34
10. Кортрейк 1:0 26 9 5 12 36 - 40 32
11. Сент-Трюйден 0:1 26 9 5 12 32 - 43 32
12. Мускрон-Перювельз 25 7 9 9 34 - 36 30
13. Эйпен 26 7 5 14 24 - 43 26
14. Остенде 0:1 26 6 3 17 25 - 48 21
15. Васланд-Беверен 26 5 5 16 21 - 52 20
16. Серкль Брюгге 1:0 26 5 2 19 24 - 52 17
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Люккассен Деррик получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Докю Жереми получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Докю Жереми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА