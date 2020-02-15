Франция: Лига 1 2019-2020
0:1
12' ГолЛис-Мелу Пьерр
27' Красная карточкаГабриэльсен Рубен
58' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
74' Undefined phrase: football_event_Морейра Стивен
78' Красная карточкаМорейра Стивен
84' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
30
Рейне
Батист
25
Саид
Уэсли
29
Эрей
Кристоф
23
Сарр
Маланг
22
Лусамба
Арно
10
Уна
Адам
18
Клод
Алексис
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kouadio Kone
-
Главный тренер: Занко Дени
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
18 Клод АлексисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
74'
78'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +2 =2 -16Марсель 1:0 Тулуза Тулуза 0:1 Страсбург Амьен 0:0 Тулуза Лион 3:0 Тулуза
Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ницца 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ницца Кубок Тулуза 1:2 Ницца Лига 1 Тулуза 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Тулуза Лига 1 Ницца 1:2 Тулуза Товарищеские матчи Ницца 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Ницца Лига 1 Тулуза 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Тулуза Лига 1 Ницца 0:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ницца Лига 1 Тулуза 3:4 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Ницца Лига 1 Тулуза 1:2 Ницца Кубок лиги
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|7.
|Страсбург
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|31 - 28
|36
|8.
|Ницца
|1:0 Заявка
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Бордо
|2:2 Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|11.
|Лион
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 25
|33
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|22 - 19
|33
|13.
|Брест
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|1:0 Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|2:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 50
|13
Тулуза
22.8% (36)
Ничья
36.1% (57)
Ницца
41.1% (65)
1:1 Ничья
31% (49)
1:2 Ницца
22.2% (35)
0:1 Ницца
13.3% (21)
2:1 Тулуза
11.4% (18)
1:0 Тулуза
8.9% (14)
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