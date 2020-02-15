Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

88' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Тулуза

86' Данило Барбоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Тулуза

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Тулуза

83' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

83' Ницца имеет хороший шанс забить.

82' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Ницца имеет хороший шанс забить.

81' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Морейра Стивен из команды Тулуза - была желтая, а стала красная.

76' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

75' Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Ницца

72' Тулуза имеет хороший шанс забить.

71' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Тулуза

68' Удар от ворот произведет Ницца

68' Пространство открывается для Венкёр Вильям , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

68' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Тулуза имеет хороший шанс забить.

65' Удар от ворот произведет Ницца

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Соки Стэнли получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Н'Соки Стэнли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Тулуза

60' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Градель Макс-Ален получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Рохель Агустин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Ницца

55' Пространство открывается для Лейя-Исека Аарон , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

54' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Ницца имеет хороший шанс забить.

53' Удар от ворот произведет Ницца

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Морейра Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Морейра Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Пространство открывается для Доссеви Матьё , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

51' Данило Барбоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля