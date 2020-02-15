Франция: Лига 1 2019-2020

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Тулуза
0:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Ницца
0'
0:1
12' Гол
Лис-Мелу Пьерр
27' Красная карточка
Габриэльсен Рубен
58' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
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Морейра Стивен
78' Красная карточка
Морейра Стивен
84' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
88'
30
Рейне
Батист
5
Морейра
Стивен
4
Габриэльсен
Рубен
19
Диаките
Бафоде
12
Силла
Иссиага
21
Венкёр
Вильям
17
Сангаре
Ибрахим
27
Макенго
Жан-Виктор
14
Доссеви
Матьё
10
Лейя-Исека
Аарон
25
Саид
Уэсли
40
Бенитес
Вальтер
29
Эрей
Кристоф
21
Данило
Барбоза
23
Сарр
Маланг
2
Н'Соки
Стэнли
8
Лис-Мелу
Пьерр
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
22
Лусамба
Арно
10
Уна
Адам
9
Дольберг
Каспер
18
Клод
Алексис
Тулуза
4-3-3
Ницца
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Лис-Мелу Пьерр
(Уна Адам)
27'
Габриэльсен Рубен
 
30'
Рохель Агустин
Макенго Жан-Виктор
 
58'
Градель Макс-Ален
 
60'
 
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Клод Алексис
67'
Градель Макс-Ален
Доссеви Матьё
 
74'
Морейра Стивен
 
78'
Морейра Стивен
 
78'
 
Маолида Мизиан
Уна Адам
79'
Амьен-Аду Кельвен
Саид Уэсли
 
84'
Сангаре Ибрахим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 2 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Марсель 1:0 Тулуза Тулуза 0:1 Страсбург Амьен 0:0 Тулуза Лион 3:0 Тулуза
Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза
Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион
Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ницца 3:0 Тулуза Лига 1 Ницца 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 4:1 Ницца Кубок Тулуза 1:1 Ницца Лига 1
Ницца 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ницца Кубок Тулуза 1:2 Ницца Лига 1 Тулуза 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Тулуза Лига 1 Ницца 1:2 Тулуза Товарищеские матчи Ницца 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Ницца Лига 1 Тулуза 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Тулуза Лига 1 Ницца 0:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ницца Лига 1 Тулуза 3:4 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Ницца Лига 1 Тулуза 1:2 Ницца Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
7. Страсбург Заявка 24 11 3 10 31 - 28 36
8. Ницца 1:0 Заявка 25 10 6 9 35 - 34 36
9. Бордо 2:2 Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
10. Нант 0:0 Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
11. Лион Заявка 24 9 6 9 37 - 25 33
12. Реймс Заявка 24 8 9 7 22 - 19 33
13. Брест Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
14. Анже 0:1 Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
16. Метц 0:0 Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним 1:0 Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон 2:2 Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза 0:1 Заявка 25 3 4 18 21 - 50 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Ницца
Тулуза
22.8% (36)
Ничья
36.1% (57)
Ницца
41.1% (65)
1:1 Ничья
31% (49)
1:2 Ницца
22.2% (35)
0:1 Ницца
13.3% (21)
2:1 Тулуза
11.4% (18)
1:0 Тулуза
8.9% (14)
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