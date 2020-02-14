Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
4
Опоку
Николас
27
Шеджу
Орельен
14
Алеесами
Хайтам
17
Блен
Алексис
8
Зунгу
Бонгани
20
Мендоса
Стивен
10
Какута
Гаэль
28
Диабате
Фуссейни
9
Гирасси
Серу
1
Навас
Кейлор
12
Мёнье
Тома
4
Керер
Тило
2
Силва
Тьяго
20
Кюрзава
Левен
11
Ди
Мария
Анхель
21
Эррера
Андер
8
Паредес
Леандро
19
Сарабия
Пабло
18
Икарди
Мауро
9
Кавани
Эдинсон
Амьен
4-2-3-1
ПСЖ
4-4-2

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Амьен 1:2 Монако Лион 0:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Брест 2:1 Амьен
Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен
ПСЖ Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье
По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль

Последние игры между собой

Амьен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
ПСЖ 4:1 Амьен Лига 1 Амьен 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Амьен Лига 1 Амьен 2:2 ПСЖ Лига 1
Амьен 0:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Амьен Лига 1 Амьен 0:1 ПСЖ Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 20 1 3 63 - 17 61
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монпелье 0:0 Заявка 25 10 8 7 32 - 27 38
6. Страсбург Заявка 24 11 3 10 31 - 28 36
7. Монако 0:0 Заявка 25 10 6 9 40 - 40 36
8. Бордо Заявка 24 9 7 8 33 - 26 34
9. Нант Заявка 24 10 3 11 25 - 27 33
10. Лион Заявка 24 9 6 9 37 - 25 33
11. Ницца Заявка 24 9 6 9 34 - 34 33
12. Реймс Заявка 24 8 9 7 22 - 19 33
13. Анже Заявка 24 8 6 10 24 - 32 30
14. Брест Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
15. Сент-Этьен Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
16. Метц Заявка 24 6 9 9 24 - 32 27
17. Дижон Заявка 24 6 7 11 22 - 29 25
18. Ним Заявка 24 6 6 12 24 - 37 24
19. Амьен Заявка 24 4 8 12 25 - 43 20
20. Тулуза Заявка 24 3 4 17 21 - 49 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Амьен - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 15.02.2020, осталось 19 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Амьен - ПСЖ
    Амьен
    0.9% (1)
    Ничья
    0.9% (1)
    ПСЖ
    98.1% (105)
    0:2 ПСЖ
    35.5% (38)
    1:3 ПСЖ
    17.8% (19)
    1:2 ПСЖ
    15.9% (17)
    0:3 ПСЖ
    14% (15)
    1:4 ПСЖ
    5.6% (6)
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