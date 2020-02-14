Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
Позже
Стадион: Де ла Ликорн
ПСЖ
17
Блен
Алексис
10
Какута
Гаэль
12
Мёнье
Тома
21
Эррера
Андер
18
Икарди
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Икарди МауроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +3 =6 -11Амьен 1:2 Монако Лион 0:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Брест 2:1 Амьен
ПСЖ Последние 20 матчей: +18 =2 -0Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье
Последние игры между собой
Амьен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|20
|1
|3
|63 - 17
|61
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 27
|38
|6.
|Страсбург
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|31 - 28
|36
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 40
|36
|8.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|33 - 26
|34
|9.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|25 - 27
|33
|10.
|Лион
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 25
|33
|11.
|Ницца
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|34 - 34
|33
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|22 - 19
|33
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 32
|30
|14.
|Брест
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|24 - 32
|27
|17.
|Дижон
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 29
|25
|18.
|Ним
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 37
|24
|19.
|Амьен
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|25 - 43
|20
|20.
|Тулуза
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 49
|13
Амьен
0.9% (1)
Ничья
0.9% (1)
ПСЖ
98.1% (105)
0:2 ПСЖ
35.5% (38)
1:3 ПСЖ
17.8% (19)
1:2 ПСЖ
15.9% (17)
0:3 ПСЖ
14% (15)
1:4 ПСЖ
5.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...