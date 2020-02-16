Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Лилль
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Марсель
0'
9' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
22'
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
2
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
18
Саншеш
Ренату
24
Сумаре
Бубакари
14
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
11
Араужо
Луис
9
Реми
Лоик
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
15
Чалета-Цар
Дуе
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
28
Жермен
Валер
7
Радоньич
Неманья
Лилль
4-4-2
Марсель
4-3-3

Ход матча

9'
 
Чалета-Цар Дуе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль
Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц
Марсель Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель
Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург

Последние игры между собой

Лилль: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Марсель: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Лилль Лига 1
Лилль 0:1 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок Марсель 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:3 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель 0:0 Заявка 25 14 8 3 33 - 21 50
3. Ренн Заявка 25 12 5 8 29 - 23 41
4. Лилль 0:0 Заявка 25 12 5 8 29 - 25 41
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Страсбург Заявка 25 11 4 10 32 - 29 37
7. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
8. Ницца Заявка 25 10 6 9 36 - 34 36
9. Реймс Заявка 25 9 9 7 23 - 19 36
10. Бордо Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
11. Нант Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
12. Лион Заявка 25 9 7 9 38 - 26 34
13. Брест Заявка 25 8 9 8 32 - 33 33
14. Анже Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 25 8 4 13 27 - 41 28
16. Метц Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза Заявка 25 3 4 18 21 - 51 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель
Лилль
37.5% (63)
Ничья
36.9% (62)
Марсель
25.6% (43)
1:1 Ничья
29.2% (49)
2:1 Лилль
19.6% (33)
1:0 Лилль
14.3% (24)
1:2 Марсель
11.3% (19)
0:1 Марсель
6.5% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 