Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Пьер Моруа
Марсель
9' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
11
Араужо
Луис
18
Амави
Жордан
17
Сарр
Буна
28
Жермен
Валер
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +11 =1 -8Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль
Марсель Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель
Последние игры между собой
Лилль: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Марсель: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Лилль 0:1 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок Марсель 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:3 Марсель Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|25
|14
|8
|3
|33 - 21
|50
|3.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|29 - 23
|41
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|29 - 25
|41
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Страсбург
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 29
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|8.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 34
|36
|9.
|Реймс
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 19
|36
|10.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|11.
|Нант
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|12.
|Лион
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 26
|34
|13.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 33
|33
|14.
|Анже
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|27 - 41
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 51
|13
Лилль
37.5% (63)
Ничья
36.9% (62)
Марсель
25.6% (43)
1:1 Ничья
29.2% (49)
2:1 Лилль
19.6% (33)
1:0 Лилль
14.3% (24)
1:2 Марсель
11.3% (19)
0:1 Марсель
6.5% (11)
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