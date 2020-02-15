Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Нант
0:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Метц
0'
57' Желтая карточка
Юдоль Матьё
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Булая Фарид
84' Красная карточка
Булая Фарид
87'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
32
Бамба
Кадер
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
5
Ангбан
Викторьен
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
7
Ньяне
Ибраима
Нант
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

57'
 
Юдоль Матьё
59'
Блас Людовик
Кулибали Калифа
 
71'
 
Булая Фарид
Ньяне Ибраима
84'
 
Булая Фарид
84'
 
Булая Фарид
86'
Лимбомбе Антони
Бамба Кадер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо
Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца
Метц Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц
Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц

Последние игры между собой

Нант: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 3
Метц 1:0 Нант Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Метц Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1
Нант 0:3 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Нант 4:2 Метц Кубок лиги Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:3 Нант Лига 2 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Нант Лига 2 Метц 0:0 Нант Лига 2 Нант 2:2 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
7. Страсбург Заявка 24 11 3 10 31 - 28 36
8. Ницца 1:0 Заявка 25 10 6 9 35 - 34 36
9. Бордо 2:2 Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
10. Нант 0:0 Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
11. Лион Заявка 24 9 6 9 37 - 25 33
12. Реймс Заявка 24 8 9 7 22 - 19 33
13. Брест Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
14. Анже 0:1 Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
16. Метц 0:0 Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним 1:0 Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон 2:2 Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза 0:1 Заявка 25 3 4 18 21 - 50 13
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Нант: 48%, Метц: 52%.
  • 47'
    Шанс получает Диалло Хабиб из команды Метц, но удар головой идет мимо
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Метц пытается что-то создать.
  • 45'
    Метц контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 50%, Метц: 50%.
  • 44'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    44'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой слева.
  • 44'
    Бамба Кадер из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Бамба Кадер из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 43'
    Мог бы быть гол! Саймон Мозес имела отличный шанс забить, но Укидья Александр отбила мяч!
  • 43'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Саймон Мозес, обходя своих соперников
  • 43'
    Сентонз Фабьен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 43'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 43'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой справа.
  • 42'
    Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Бамба Кадер из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 41'
    Луза Имран бьет издали, но Укидья Александр ловит мяч в руки
  • 41'
    Нант начинает контратаку
  • 41'
    Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Ньяне Ибраима из команды Метц подал угловой слева.
  • 40'
    Диалло Хабиб из команды Метц делает пас, но мяч был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    40'
    Бамба Кадер из команды Нант играет слишком грубо. Юдоль Матьё оказался на газоне.
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 48%, Метц: 52%.
  • 40'
    Хорошая попытка от Кулибали Калифа, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 40'
    Саймон Мозес из команды Нант делает пас партнеру.
  • 39'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой слева.
  • 38'
    Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 38'
    Нант пытается что-то создать.
  • 38'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 36'
    Контроль мяча: Нант: 46%, Метц: 54%.
  • 36'
    Нгетт Опа из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    36'
    Ньяне Ибраима из команды Метц подал угловой справа.
  • 36'
    Маига Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 36'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Юдоль Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Назначен штрафной. Пострадал Юдоль Матьё, его свалил Жиротто Андрей.
  • 35'
    Пространство открывается для Ньяне Ибраима, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Нгетт Опа из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 33'
    Юдоль Матьё из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 33'
    Ньяне Ибраима пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    33'
    Бамба Кадер из команды Нант играет слишком грубо. Юдоль Матьё оказался на газоне.
  • 32'
    Юдоль Матьё из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 32'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Сентонз Фабьен из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой справа.
  • 31'
    Контроль мяча: Нант: 49%, Метц: 51%.
  • 30'
    Жиротто Андрей наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 30'
    Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    30'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой слева.
  • 30'
    Паллуа Николя из команды Нант нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • Угловой
    30'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой слева.
  • 29'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Нант пытается что-то создать.
  • 29'
    Нант контролирует мяч.
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    28'
    Сентонз Фабьен из команды Метц в офсайде
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 26'
    Нант пытается что-то создать.
  • 26'
    Кулибали Калифа из команды Нант плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 26'
    Луза Имран из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Нгетт Опа из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 45%, Метц: 55%.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бойе Джон
  • 23'
    Диалло Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 23'
    Метц пытается что-то создать.
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 20'
    Опасность предотвращена - Аппиа Деннис из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 20'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 20'
    Метц пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 47%, Метц: 53%.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 19'
    Ангбан Викторьен не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Хорошая попытка от Абейд Мехди, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 19'
    Аппиа Деннис из команды Нант делает пас партнеру.
  • 19'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    Нант пытается что-то создать.
  • 18'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Траоре Шарль делает длинную передачу вперед
  • 18'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 17'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Маига Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • 16'
    Метц контролирует мяч.
  • 16'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Бамба Кадер из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Бамба Кадер из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Бамба Кадер из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Нант пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 49%, Метц: 51%.
  • 15'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Бамба Кадер из команды Нант поставил подножку. Пострадал Юдоль Матьё
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бамба Кадер из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кулибали Калифа мяча так и не получил
  • 13'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Нант пытается что-то создать.
  • 12'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Метц контролирует мяч.
  • 11'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Луза Имран наказан за толчок Ньяне Ибраима
  • 10'
    Нант контролирует мяч.
  • 10'
    Метц пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 40%, Метц: 60%.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 9'
    Метц пытается что-то создать.
  • 8'
    Маига Хабиб ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • Фол, нарушение
    8'
    Маига Хабиб из команды Метц играет слишком грубо. Абейд Мехди оказался на газоне.
  • 7'
    Метц контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    7'
    Луза Имран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Луза Имран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 39%, Метц: 61%.
  • 5'
    Метц контролирует мяч.
  • 4'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Нант пытается что-то создать.
  • 4'
    Нант контролирует мяч.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Маига Хабиб из команды Метц опасно и грубо сыграл. Луза Имран пострадал.
  • 2'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Юдоль Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Туре Абдулайе наказан за толчок Диалло Хабиб
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 0:0 Метц
Нант
78.3% (123)
Ничья
18.5% (29)
Метц
3.2% (5)
1:0 Нант
42.7% (67)
2:1 Нант
23.6% (37)
1:1 Ничья
12.7% (20)
2:0 Нант
9.6% (15)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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