Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хорошие скиллы дриблинга показывает Саймон Мозес , обходя своих соперников

43' Сентонз Фабьен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

43' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Бамба Кадер из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Хорошая попытка от Кулибали Калифа , был неплохой удар, но вратарь спас

39' Нант имеет хороший шанс забить.

39' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Саймон Мозес из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

38' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Нгетт Опа из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Маига Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Юдоль Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Пространство открывается для Ньяне Ибраима , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

34' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Метц имеет хороший шанс забить.

33' Юдоль Матьё из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Ньяне Ибраима пробил со штрафного прямо в стенку

32' Метц имеет хороший шанс забить.

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сентонз Фабьен из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Жиротто Андрей наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

29' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кулибали Калифа из команды Нант плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

26' Нгетт Опа из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

25' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Идет дождь, трудные условия для игроков.

20' Метц имеет хороший шанс забить.

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Нант

19' Ангбан Викторьен не смог попасть в створ ударом издали

19' Хорошая попытка от Абейд Мехди , был неплохой удар, но вратарь спас

19' Нант имеет хороший шанс забить.

18' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Нант

17' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Маига Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Нант имеет хороший шанс забить.

13' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Нант имеет хороший шанс забить.

12' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Метц имеет хороший шанс забить.

8' Маига Хабиб ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

7' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Луза Имран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Нант имеет хороший шанс забить.

4' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Юдоль Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Метц начинает с центра поля