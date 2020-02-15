Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
0:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Стад де ля Божуар
Метц
57' Желтая карточкаЮдоль Матьё
84' Undefined phrase: football_event_Булая Фарид
84' Красная карточкаБулая Фарид
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
32
Бамба
Кадер
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
21 Крхин РенеЗащитник
-
33 Руис ПерсиЗащитник
- Защитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Булая ФаридНападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
57'
84'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +7 =2 -11Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо
Метц Последние 20 матчей: +5 =8 -7Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц
Последние игры между собой
Нант: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|7.
|Страсбург
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|31 - 28
|36
|8.
|Ницца
|1:0 Заявка
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Бордо
|2:2 Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|11.
|Лион
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|37 - 25
|33
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|22 - 19
|33
|13.
|Брест
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|1:0 Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|2:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 50
|13
Нант
78.3% (123)
Ничья
18.5% (29)
Метц
3.2% (5)
1:0 Нант
42.7% (67)
2:1 Нант
23.6% (37)
1:1 Ничья
12.7% (20)
2:0 Нант
9.6% (15)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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