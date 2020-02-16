Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
1:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Регенбогстадион
Мускрон-Перювельз
0:1
31' ГолJonah Osabutey
43' Желтая карточкаДешахт Оливье
0:2
50' ГолГарсия Алеш
1:2
57' ПенальтиДе Фаув Дави
58' Желтая карточкаВиммер Кевин
60' Желтая карточкаМенса Гидеон
44
Банзен
Эйке
14
Уолш
Сэнди
10
Говеа
Омар
22
Воссен
Йелле
19
Бруно
Джанни
33
Виммер
Кевин
44
Зобих
Лассе
15
Бойя
Франк
24
Гарсия
Алеш
- Основной состав
-
44 Банзен ЭйкеВратарь
- Защитник
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Воссен ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Виммер КевинЗащитник
-
44 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Гарсия АлешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
-
18 Перица СтипеНападающий
-
-
Главный тренер: Philippe Saint-Jean
Ход матча
31'
0:1
43'
50'
57'
1:2
58'
60'
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +10 =1 -9Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем
Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Генк ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа Зульте-Варегем 5:1 Сент-Трюйден Гент 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Зульте-Варегем 2:0 Остенде
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =6 -10Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз
Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Генк 2:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 5:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:5 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Зульте-Варегем 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|26
|18
|7
|1
|53 - 12
|61
|2.
|Гент
|26
|15
|7
|4
|54 - 28
|52
|3.
|Ройал Антверпен
|26
|13
|8
|5
|45 - 30
|47
|4.
|Шарлеруа
|25
|12
|9
|4
|42 - 20
|45
|5.
|Стандард
|26
|13
|6
|7
|46 - 30
|45
|6.
|Генк
|26
|11
|5
|10
|39 - 38
|38
|7.
|Мехелен
|25
|11
|4
|10
|37 - 41
|37
|8.
|Зульте-Варегем
|1:2
|26
|10
|4
|12
|38 - 39
|34
|9.
|Андерлехт
|26
|8
|10
|8
|29 - 28
|34
|10.
|Мускрон-Перювельз
|2:1
|26
|8
|9
|9
|36 - 37
|33
|11.
|Кортрейк
|26
|9
|5
|12
|38 - 40
|32
|12.
|Сент-Трюйден
|26
|9
|5
|12
|32 - 43
|32
|13.
|Эйпен
|26
|7
|5
|14
|24 - 43
|26
|14.
|Остенде
|26
|6
|3
|17
|25 - 50
|21
|15.
|Васланд-Беверен
|26
|5
|5
|16
|21 - 52
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|26
|5
|2
|19
|24 - 52
|17
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