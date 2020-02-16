Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
1:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
0:1
31' Гол
Jonah Osabutey
43' Желтая карточка
Дешахт Оливье
0:2
50' Гол
Гарсия Алеш
1:2
57' Пенальти
Де Фаув Дави
58' Желтая карточка
Виммер Кевин
60' Желтая карточка
Менса Гидеон
65'
44
Банзен
Эйке
2
Де
Фаув
Дави
14
Уолш
Сэнди
45
Дешахт
Оливье
4
Менса
Гидеон
10
Говеа
Омар
38
Берахино
Сейдо
6
Abdoulaye
Sissako
22
Воссен
Йелле
9
Ларин
Кайл
19
Бруно
Джанни
1
Бутез
Жан
13
Сиранни
Алессандро
33
Виммер
Кевин
44
Зобих
Лассе
25
Петшак
Рафаль
15
Бойя
Франк
11
Dimitri
Mohamed
6
Хочко
Дени
45
Jonah
Osabutey
24
Гарсия
Алеш
7
Олинга
Фабрис
Зульте-Варегем
4-3-3
Мускрон-Перювельз
4-3-3

Ход матча

17'
 
Перица Стипе
Олинга Фабрис
31'
0:1
Jonah Osabutey
(Гарсия Алеш)
43'
Дешахт Оливье
 
50'
0:2
Гарсия Алеш
(Сиранни Алессандро)
57'
Де Фаув Дави
1:2
58'
 
Виммер Кевин
60'
Менса Гидеон
 

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем
Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Генк ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа Зульте-Варегем 5:1 Сент-Трюйден Гент 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Зульте-Варегем 2:0 Остенде
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз
Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Генк 2:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А
Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 5:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:5 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Зульте-Варегем 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 26 18 7 1 53 - 12 61
2. Гент 26 15 7 4 54 - 28 52
3. Ройал Антверпен 26 13 8 5 45 - 30 47
4. Шарлеруа 25 12 9 4 42 - 20 45
5. Стандард 26 13 6 7 46 - 30 45
6. Генк 26 11 5 10 39 - 38 38
7. Мехелен 25 11 4 10 37 - 41 37
8. Зульте-Варегем 1:2 26 10 4 12 38 - 39 34
9. Андерлехт 26 8 10 8 29 - 28 34
10. Мускрон-Перювельз 2:1 26 8 9 9 36 - 37 33
11. Кортрейк 26 9 5 12 38 - 40 32
12. Сент-Трюйден 26 9 5 12 32 - 43 32
13. Эйпен 26 7 5 14 24 - 43 26
14. Остенде 26 6 3 17 25 - 50 21
15. Васланд-Беверен 26 5 5 16 21 - 52 20
16. Серкль Брюгге 26 5 2 19 24 - 52 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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