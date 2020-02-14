Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
2:2
Второй тайм: 60'

Стадион:
Гент
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
5
Амат
Хорди
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
77
Миличевич
Даниел
16
Эбрахими
Омид
26
Jens
Cools
24
Silas
Gnaka
20
Мусона
Ноуледж
7
Превляк
Смаил
1
Камински
Томас
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
9
Безус
Роман
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
16
Дэвид
Джонатан
13
Квилитая
Георгий
Эйпен
4-4-2
Гент
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Дэвид Джонатан
7'
Превляк Смаил
(Миличевич Даниел)
1:1
12'
1:2
Дэвид Джонатан
(Безус Роман)
19'
Миличевич Даниел
2:2

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа
ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Гент 1:1 Андерлехт Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз
Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Гент: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Гент 6:1 Эйпен Первый дивизион А Гент 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Гент Первый дивизион А Эйпен 1:1 Гент Первый дивизион А
Гент 3:0 Эйпен Первый дивизион А Гент 0:1 Эйпен Лига Про Эйпен 3:2 Гент Лига Про Гент 3:0 Эйпен Кубок Эйпен 0:3 Гент Премьер-лига Гент 3:1 Эйпен Кубок Гент 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 25 17 7 1 51 - 11 58
2. Гент 2:2 26 14 8 4 53 - 28 50
3. Ройал Антверпен 25 13 7 5 44 - 29 46
4. Шарлеруа 24 12 8 4 41 - 19 44
5. Стандард 25 12 6 7 43 - 29 42
6. Генк 25 11 5 9 38 - 35 38
7. Мехелен 24 10 4 10 35 - 41 34
8. Зульте-Варегем 25 10 4 11 37 - 37 34
9. Андерлехт 25 8 10 7 29 - 26 34
10. Сент-Трюйден 25 9 5 11 32 - 42 32
11. Мускрон-Перювельз 25 7 9 9 34 - 36 30
12. Кортрейк 25 8 5 12 35 - 40 29
13. Эйпен 2:2 26 7 6 13 24 - 42 27
14. Остенде 25 6 3 16 25 - 47 21
15. Васланд-Беверен 25 5 5 15 20 - 50 20
16. Серкль Брюгге 25 4 2 19 23 - 52 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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