Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
2:2
Второй тайм: 60'
Стадион: Kehrwegstadion
Гент
0:1
5' ГолДэвид Джонатан
1:1
7' ГолПревляк Смаил
1:2
12' ГолДэвид Джонатан
2:2
19' ГолМиличевич Даниел
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
24
Silas
Gnaka
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
-
24 Silas GnakaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Ход матча
5'
0:1
7'
12'
1:2
19'
2:2
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа
ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3Гент 1:1 Андерлехт Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз
Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Гент: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|25
|17
|7
|1
|51 - 11
|58
|2.
|Гент
|2:2
|26
|14
|8
|4
|53 - 28
|50
|3.
|Ройал Антверпен
|25
|13
|7
|5
|44 - 29
|46
|4.
|Шарлеруа
|24
|12
|8
|4
|41 - 19
|44
|5.
|Стандард
|25
|12
|6
|7
|43 - 29
|42
|6.
|Генк
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|Мехелен
|24
|10
|4
|10
|35 - 41
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|25
|10
|4
|11
|37 - 37
|34
|9.
|Андерлехт
|25
|8
|10
|7
|29 - 26
|34
|10.
|Сент-Трюйден
|25
|9
|5
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Мускрон-Перювельз
|25
|7
|9
|9
|34 - 36
|30
|12.
|Кортрейк
|25
|8
|5
|12
|35 - 40
|29
|13.
|Эйпен
|2:2
|26
|7
|6
|13
|24 - 42
|27
|14.
|Остенде
|25
|6
|3
|16
|25 - 47
|21
|15.
|Васланд-Беверен
|25
|5
|5
|15
|20 - 50
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|25
|4
|2
|19
|23 - 52
|14
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