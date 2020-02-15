Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
0:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Кортрейк
0'
0:1
59' Гол
Terem Moffi
73' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
79' Желтая карточка
Верстрате Луи
88' Желтая карточка
 90'
28
Дютуа
Виллиам
25
Jelle
Bataille
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
3
Санне
Бубакарр
27
Капон
Брехт
13
Верстрате
Луи
14
Ante
Palaversa
17
Юльсагер
Эндрю
7
Сакала
Фэшн
18
Ньян
Адама
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
76
Дерейк
Тимоти
30
Д'Эне
Кристоф
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
5
Азуни
Ларри
10
Эрве
Каж
23
Де
Сар
Жюльен
7
Номбе
Мбойо
20
Terem
Moffi
Остенде
5-3-2
Кортрейк
4-2-3-1

Ход матча

59'
0:1
Terem Moffi
63'
Йонкхеере Михил
Юльсагер Эндрю
 
66'
 
Christophe Lepoint
Эрве Каж
73'
 
Д'Эне Кристоф
75'
Силла Идрисса
Капон Брехт
 
77'
 
Pape Habib Gueye
Terem Moffi
79'
Верстрате Луи
 
83'
Варгас Рональд
Верстрате Луи
 
84'
 
Jovan Stojanovic I
Номбе Мбойо
88'
 

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен
Остенде 2:3 Санкт-Галлен Шарлеруа 5:0 Остенде Мехелен 1:0 Остенде Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде
Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге
Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен

Последние игры между собой

Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Кортрейк 2:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 26 18 7 1 53 - 12 61
2. Гент 26 15 7 4 54 - 28 52
3. Ройал Антверпен 25 13 7 5 44 - 29 46
4. Шарлеруа 24 12 8 4 41 - 19 44
5. Стандард 25 12 6 7 43 - 29 42
6. Генк 25 11 5 9 38 - 35 38
7. Мехелен 1:0 25 11 4 10 36 - 41 37
8. Зульте-Варегем 25 10 4 11 37 - 37 34
9. Андерлехт 0:1 26 8 10 8 29 - 27 34
10. Кортрейк 1:0 26 9 5 12 36 - 40 32
11. Сент-Трюйден 0:1 26 9 5 12 32 - 43 32
12. Мускрон-Перювельз 25 7 9 9 34 - 36 30
13. Эйпен 26 7 5 14 24 - 43 26
14. Остенде 0:1 26 6 3 17 25 - 48 21
15. Васланд-Беверен 26 5 5 16 21 - 52 20
16. Серкль Брюгге 1:0 26 5 2 19 24 - 52 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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