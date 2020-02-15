Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
0:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Верслус Арена
Кортрейк
0:1
59' ГолTerem Moffi
73' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
79' Желтая карточкаВерстрате Луи
4
Фас
Ваут
27
Капон
Брехт
18
Ньян
Адама
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
10
Эрве
Каж
20
Terem
Moffi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ньян АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
-
10 Нето РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деннис Ван Вийк
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Terem MoffiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
59'
0:1
73'
79'
88'
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +4 =2 -14Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен
Остенде 2:3 Санкт-Галлен Шарлеруа 5:0 Остенде Мехелен 1:0 Остенде Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде
Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =5 -7Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге
Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен
Последние игры между собой
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|26
|18
|7
|1
|53 - 12
|61
|2.
|Гент
|26
|15
|7
|4
|54 - 28
|52
|3.
|Ройал Антверпен
|25
|13
|7
|5
|44 - 29
|46
|4.
|Шарлеруа
|24
|12
|8
|4
|41 - 19
|44
|5.
|Стандард
|25
|12
|6
|7
|43 - 29
|42
|6.
|Генк
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|Мехелен
|1:0
|25
|11
|4
|10
|36 - 41
|37
|8.
|Зульте-Варегем
|25
|10
|4
|11
|37 - 37
|34
|9.
|Андерлехт
|0:1
|26
|8
|10
|8
|29 - 27
|34
|10.
|Кортрейк
|1:0
|26
|9
|5
|12
|36 - 40
|32
|11.
|Сент-Трюйден
|0:1
|26
|9
|5
|12
|32 - 43
|32
|12.
|Мускрон-Перювельз
|25
|7
|9
|9
|34 - 36
|30
|13.
|Эйпен
|26
|7
|5
|14
|24 - 43
|26
|14.
|Остенде
|0:1
|26
|6
|3
|17
|25 - 48
|21
|15.
|Васланд-Беверен
|26
|5
|5
|16
|21 - 52
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|1:0
|26
|5
|2
|19
|24 - 52
|17