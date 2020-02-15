Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фортуна Ситтард
0:0
Перерыв

Стадион:
Эммен
0'
45' Желтая карточка
Пасслак Феликс
45' Желтая карточка
Бейл Гленн
77
Кошелев
Алексей
12
Эссерс
Клинт
4
Ниняй
Бранислав
3
Даммерс
Вессель
44
Lazaros
Rota
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
15
Пасслак
Феликс
10
Димерс
Марк
20
Сисс
Амаду
99
Дамашкан
Виталие
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
2
Хейлен
Майкл
28
Бюрнет
Лоренцо
36
Бен
Мусса
Хилал
20
Чакон
Майкл
9
Коларж
Марко
17
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
8
Де
Леув
Михаэль
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

45'
Пасслак Феликс
 
45'
 
Бейл Гленн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 Хелмонд Спорт Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд
Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен
Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эммен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эредивизие Эммен 3:3 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 1:2 Эммен Первый дивизион
Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Эммен 2:3 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:8 Эммен Первый дивизион Эммен 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 4:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:2 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 16 2 3 62 - 19 50
2. АЗ Алкмаар Заявка 22 15 2 5 46 - 17 47
3. ПСВ Заявка 23 12 6 5 50 - 26 42
4. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
5. Виллем II Заявка 22 12 4 6 31 - 26 40
6. Витесс Заявка 22 10 5 7 36 - 27 35
7. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
8. Гронинген Заявка 22 9 5 8 24 - 20 32
9. Херенвен Заявка 22 7 8 7 33 - 30 29
10. Хераклес Заявка 23 8 5 10 35 - 32 29
11. Твенте 0:0 Заявка 23 7 7 9 31 - 38 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
13. ВВВ-Венло Заявка 23 7 3 13 23 - 48 24
14. Эммен 0:0 Заявка 23 6 6 11 22 - 38 24
15. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 23 6 6 11 27 - 49 24
16. ПЕК Зволле Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 4 5 13 21 - 44 17
18. Ваалвейк Заявка 22 3 3 16 23 - 51 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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