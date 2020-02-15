Голландия: Эредивизие 2019-2020
Фортуна Ситтард
0:0
Перерыв
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Эммен
45' Желтая карточкаПасслак Феликс
45' Желтая карточкаБейл Гленн
12
Эссерс
Клинт
44
Lazaros
Rota
10
Димерс
Марк
20
Сисс
Амаду
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
17
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lazaros RotaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
20 Сисс АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Кут РоуэнВратарь
-
28 Юг АжбейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Донкор ДжекиНападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
77 Аджич ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 Хелмонд Спорт Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд
Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен
Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эммен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Первый дивизион Эммен 2:3 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:2 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:8 Эммен Первый дивизион Эммен 1:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 3:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 4:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Первый дивизион Фортуна Ситтард 0:2 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:0 Фортуна Ситтард Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|62 - 19
|50
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|46 - 17
|47
|3.
|ПСВ
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|50 - 26
|42
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|5.
|Виллем II
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 26
|40
|6.
|Витесс
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|8.
|Гронинген
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 20
|32
|9.
|Херенвен
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|33 - 30
|29
|10.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 32
|29
|11.
|Твенте
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 38
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|23 - 48
|24
|14.
|Эммен
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 38
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 49
|24
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 44
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 51
|12