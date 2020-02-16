Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
1:0
Перерыв
Стадион: Йохан Кройф Арена
Ваалвейк
1:0
13' ПенальтиТадич Душан
24
Онана
Андре
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
49
Бабель
Райан
12
Мёлдер
Ханс
23
Леманс
Клинт
19
Со
Силла
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
-
49 Бабель РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Де Йонг СимПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
47 Danilo3
-
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Леманс КлинтПолузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
-
13 Хемскерк КесВратарь
- Защитник
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5Витесс 0:3 Аякс Аякс 1:0 ПСВ Гронинген 2:1 Аякс Аякс 7:0 Спакенбург
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =2 -15Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк
Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен Утрехт 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Эммен Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Виллем II 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2
Последние игры между собой
Аякс: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|22
|17
|2
|3
|63 - 19
|53
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|46 - 17
|47
|3.
|ПСВ
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|50 - 26
|42
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|5.
|Виллем II
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 26
|40
|6.
|Витесс
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 29
|38
|7.
|Гронинген
|2:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|26 - 20
|35
|8.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|9.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 32
|29
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|35 - 34
|29
|11.
|Твенте
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 38
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|0:2 Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 37
|24
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|23 - 48
|24
|14.
|Эммен
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 38
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 49
|24
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 44
|17
|18.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 52
|12
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