Голландия: Эредивизие 2019-2020

Первый тайм

47' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ваалвейк

45' Зиеш Хаким наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

45' Дест Серджино из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Траоре Лассина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошо играет на выходе Вассен Этьенн - мяч в ее руках

43' Делькруа Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Пол Куастен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Великолепное видение игры демонстрирует Леманс Клинт из команды Ваалвейк , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

42' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Ваалвейк

41' Дест Серджино пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

41' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Ваалвейк

38' Хорошие скиллы дриблинга показывает Со Силла , обходя своих соперников

36' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ваалвейк имеет хороший шанс забить.

34' Тадич Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Делькруа Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дест Серджино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Байлет Марио из команды Ваалвейк плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

32' Плохо играет Альварес Эдсон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

30' Удар от ворот произведет Ваалвейк

30' Как она упустила момент!?! Траоре Лассина имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Ваалвейк

24' ШАНС! Траоре Лассина имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!

22' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хорошо играет на выходе Онана Андре - мяч в ее руках

21' Удар от ворот произведет Ваалвейк

20' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Ваалвейк

18' Бабель Райан не смог попасть в створ ударом издали

18' Удар от ворот произведет Аякс

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Хорошо играет на выходе Вассен Этьенн - мяч в ее руках

15' Великолепное видение игры демонстрирует Мёлдер Ханс из команды Ваалвейк , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

13' Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки!

12' Гаари Жюрьен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

11' Удар от ворот произведет Ваалвейк

11' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Аякс

10' Ханссон Эмиль из команды Ваалвейк делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

10' Делькруа Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хорошо играет на выходе Вассен Этьенн - мяч в ее руках

8' Мёлдер Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Траоре Лассина из команды Аякс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

7' Тальяфико Николас из команды Аякс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Ваалвейк

5' Дест Серджино не смог попасть в створ ударом издали

4' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ваалвейк начинает с центра поля