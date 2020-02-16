Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Аякс
1:0
Перерыв

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
13' Пенальти
Тадич Душан
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
4
Альварес
Эдсон
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
22
Зиеш
Хаким
6
Ван
де
Бек
Донни
8
Эйтинг
Карел
10
Тадич
Душан
23
Траоре
Лассина
49
Бабель
Райан
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
12
Мёлдер
Ханс
4
Делькруа
Ханнес
5
Пол
Куастен
10
Richard
van
der
Venne
6
Ринстра
Дан
23
Леманс
Клинт
19
Со
Силла
9
Байлет
Марио
27
Ханссон
Эмиль
Аякс
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

13'
Тадич Душан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Витесс 0:3 Аякс Аякс 1:0 ПСВ Гронинген 2:1 Аякс Аякс 7:0 Спакенбург
Аякс 2:1 Спарта Роттердам Аякс 3:1 Брюгге Аякс 2:0 Эйпен Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Телстар 3:4 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк
Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен Утрехт 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Эммен Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Виллем II 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2

Последние игры между собой

Аякс: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Ваалвейк 1:2 Аякс Эредивизие Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие
Аякс 2:0 Ваалвейк Эредивизие Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 22 17 2 3 63 - 19 53
2. АЗ Алкмаар Заявка 22 15 2 5 46 - 17 47
3. ПСВ Заявка 23 12 6 5 50 - 26 42
4. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
5. Виллем II Заявка 22 12 4 6 31 - 26 40
6. Витесс Заявка 23 11 5 7 40 - 29 38
7. Гронинген 2:0 Заявка 23 10 5 8 26 - 20 35
8. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
9. Хераклес Заявка 23 8 5 10 35 - 32 29
10. Херенвен Заявка 23 7 8 8 35 - 34 29
11. Твенте 0:0 Заявка 23 7 7 9 31 - 38 28
12. Спарта Роттердам 0:2 Заявка 22 6 6 10 29 - 37 24
13. ВВВ-Венло Заявка 23 7 3 13 23 - 48 24
14. Эммен 0:0 Заявка 23 6 6 11 22 - 38 24
15. Фортуна Ситтард Заявка 23 6 6 11 27 - 49 24
16. ПЕК Зволле Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 4 5 13 21 - 44 17
18. Ваалвейк 0:1 Заявка 23 3 3 17 23 - 52 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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