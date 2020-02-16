Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Спарта Роттердам
0:2
Перерыв

Стадион:
Гронинген
0'
16' Желтая карточка
Те Вирик Мик
0:0
18' Не забитый пенальти
Райхи Мохаммед
0:1
22' Гол
Асоро Йоэль
0:2
32' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
1
Харуш
Ариэль
2
Фортеш
Джеффри
3
Вриндс
Барт
4
Матей
Юрген
5
Файе
Лассана
7
Харрауи
Абдау
6
Риго
Данте
10
Сметс
Бриан
8
Оассар
Адиль
9
Йоостен
Патрик
11
Райхи
Мохаммед
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
21
Вормердам
Дьянго
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
11
Асоро
Йоэль
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
23
Хрустиц
Айдин
9
Редан
Дайшон
Спарта Роттердам
4-4-2
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

12'
Абелс Дирк
Оассар Адиль
 
16'
 
Те Вирик Мик
18'
Райхи Мохаммед
0:0
22'
0:1
Асоро Йоэль
(Лундквист Рамон-Паскаль)
32'
0:2
Лундквист Рамон-Паскаль
(Зеефейк Дейовайзио)
44'
 
Итакура Ко
Вормердам Дьянго
45'
Дуарте Ларос
Риго Данте
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Твенте 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 Васланд-Беверен
Спарта Роттердам 3:0 АЗ Алкмаар Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Эммен 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Витесс Херенвен 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Спарта Роттердам 1:0 Волендам Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Аякс
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген
Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк

Последние игры между собой

Спарта Роттердам: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Гронинген: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Гронинген 4:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:1 Гронинген Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 Гронинген Эредивизие
Гронинген 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Гронинген 3:3 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Гронинген 0:1 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Гронинген 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:4 Гронинген Эредивизие Спарта Роттердам 1:1 Гронинген Премьер-лига Гронинген 3:0 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:3 Гронинген Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 22 17 2 3 63 - 19 53
2. АЗ Алкмаар Заявка 22 15 2 5 46 - 17 47
3. ПСВ Заявка 23 12 6 5 50 - 26 42
4. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
5. Виллем II Заявка 22 12 4 6 31 - 26 40
6. Витесс Заявка 23 11 5 7 40 - 29 38
7. Гронинген 2:0 Заявка 23 10 5 8 26 - 20 35
8. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
9. Хераклес Заявка 23 8 5 10 35 - 32 29
10. Херенвен Заявка 23 7 8 8 35 - 34 29
11. Твенте 0:0 Заявка 23 7 7 9 31 - 38 28
12. Спарта Роттердам 0:2 Заявка 22 6 6 10 29 - 37 24
13. ВВВ-Венло Заявка 23 7 3 13 23 - 48 24
14. Эммен 0:0 Заявка 23 6 6 11 22 - 38 24
15. Фортуна Ситтард Заявка 23 6 6 11 27 - 49 24
16. ПЕК Зволле Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 4 5 13 21 - 44 17
18. Ваалвейк 0:1 Заявка 23 3 3 17 23 - 52 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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