Голландия: Эредивизие 2019-2020
Спарта Роттердам
0:2
Перерыв
Стадион: Спарта
Гронинген
16' Желтая карточкаТе Вирик Мик
0:0
18' Не забитый пенальтиРайхи Мохаммед
0:1
22' ГолАсоро Йоэль
0:2
32' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фабри МайклВратарь
-
20 Кореманс ТимВратарь
-
12 Карами ХалидЗащитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
-
16 Абелс ДиркЗащитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
-
15 Дуарте ДеройПолузащитник
-
13 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
-
46 Thomas Poll
-
52 Tomas Suslov
-
51 Kian Slor
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
18'
0:0
22'
32'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +5 =5 -10Твенте 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 Васланд-Беверен
Спарта Роттердам 3:0 АЗ Алкмаар Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Эммен 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Витесс Херенвен 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Спарта Роттердам 1:0 Волендам Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Аякс
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген
Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Гронинген: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Гронинген 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Гронинген 3:3 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Гронинген 0:1 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Гронинген 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:4 Гронинген Эредивизие Спарта Роттердам 1:1 Гронинген Премьер-лига Гронинген 3:0 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:3 Гронинген Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|22
|17
|2
|3
|63 - 19
|53
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|46 - 17
|47
|3.
|ПСВ
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|50 - 26
|42
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|5.
|Виллем II
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 26
|40
|6.
|Витесс
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 29
|38
|7.
|Гронинген
|2:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|26 - 20
|35
|8.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|9.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 32
|29
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|35 - 34
|29
|11.
|Твенте
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 38
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|0:2 Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 37
|24
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|23 - 48
|24
|14.
|Эммен
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 38
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 49
|24
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 44
|17
|18.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 52
|12
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