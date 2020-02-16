Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
2:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
5' Пенальти
Тай Леннарт
2:0
11' Гол
Ван Дёйнен Майк
30' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
2:1
39' Гол
Фер Лерой
45'+4
16
Цеттерер
Михаэль
2
Ван
Полен
Брам
3
Лам
Томас
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
38
Хамер
Густаво
13
Штридер
Рико
22
Клемент
Пелле
10
Тай
Леннарт
9
Ван
Дёйнен
Майк
1
Бейло
Юстин
38
Гертрейда
Лютсхарел
32
Ие
Эдгар
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
17
Синистерра
Луис
11
Ларссон
Сэм
ПЕК Зволле
5-3-2
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

5'
Тай Леннарт
1:0
11'
Ван Дёйнен Майк
2:0
30'
 
Тоорнстра Йенс
39'
2:1
Фер Лерой
(Бергёйс Стивен)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ
Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд
Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд Камбюр 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 ПСВ Порту 3:2 Фейеноорд Витесс 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 17 2 3 65 - 19 53
2. АЗ Алкмаар Заявка 22 15 2 5 46 - 17 47
3. ПСВ Заявка 23 12 6 5 50 - 26 42
4. Фейеноорд 1:2 Заявка 22 11 7 4 42 - 32 40
5. Виллем II 0:1 Заявка 23 12 4 7 31 - 27 40
6. Витесс Заявка 23 11 5 7 40 - 29 38
7. Утрехт 1:0 Заявка 22 11 4 7 42 - 29 37
8. Гронинген Заявка 23 10 5 8 26 - 21 35
9. Хераклес Заявка 23 8 5 10 35 - 32 29
10. Херенвен Заявка 23 7 8 8 35 - 34 29
11. Твенте 0:0 Заявка 23 7 7 9 31 - 38 28
12. ПЕК Зволле 2:1 Заявка 23 7 4 12 31 - 46 25
13. Спарта Роттердам Заявка 22 6 6 10 30 - 37 24
14. ВВВ-Венло Заявка 23 7 3 13 23 - 48 24
15. Эммен 0:0 Заявка 23 6 6 11 22 - 38 24
16. Фортуна Ситтард Заявка 23 6 6 11 27 - 49 24
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 4 5 13 21 - 44 17
18. Ваалвейк Заявка 23 3 3 17 23 - 54 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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