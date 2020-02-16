Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
2:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: МАК3ПАРК
Фейеноорд
1:0
5' ПенальтиТай Леннарт
2:0
11' ГолВан Дёйнен Майк
30' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
2:1
39' ГолФер Лерой
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
10
Тай
Леннарт
32
Ие
Эдгар
23
Кекджу
Оркун
11
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Корман ЯрниПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
Ход матча
5'
1:0
11'
2:0
30'
39'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ
Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд
Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд Камбюр 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 ПСВ Порту 3:2 Фейеноорд Витесс 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|17
|2
|3
|65 - 19
|53
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|46 - 17
|47
|3.
|ПСВ
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|50 - 26
|42
|4.
|Фейеноорд
|1:2 Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 32
|40
|5.
|Виллем II
|0:1 Заявка
|23
|12
|4
|7
|31 - 27
|40
|6.
|Витесс
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 29
|38
|7.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|22
|11
|4
|7
|42 - 29
|37
|8.
|Гронинген
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|26 - 21
|35
|9.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 32
|29
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|35 - 34
|29
|11.
|Твенте
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 38
|28
|12.
|ПЕК Зволле
|2:1 Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 46
|25
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 37
|24
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|23 - 48
|24
|15.
|Эммен
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 38
|24
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 49
|24
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 44
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 54
|12
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