Испания: Ла Лига 2019-2020
Гранада
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Вальядолид
11' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
16' Желтая карточкаФулкье Димитри
31' Желтая карточкаФернандес Карлос
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
17
Диаш
Жиль
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
19
Суарес
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
16'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +9 =1 -10Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол
Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид
Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка
Последние игры между собой
Гранада: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|44 - 14
|52
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|57 - 29
|52
|3.
|Хетафе
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|36 - 22
|42
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|10
|10
|4
|25 - 17
|40
|5.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|29 - 23
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 32
|38
|7.
|Валенсия
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 34
|38
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 19
|31
|10.
|Гранада
|0:0 Заявка
|24
|9
|4
|11
|27 - 30
|31
|11.
|Леванте
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|30 - 36
|29
|12.
|Бетис
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 37
|28
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 32
|28
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 34
|27
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|24
|5
|12
|7
|19 - 25
|27
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|23 - 39
|21
|18.
|Сельта
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 32
|20
|19.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|19 - 40
|18
Гранада
60.4% (96)
Ничья
30.8% (49)
Вальядолид
8.8% (14)
1:0 Гранада
35.8% (57)
1:1 Ничья
25.8% (41)
2:1 Гранада
17.6% (28)
1:2 Вальядолид
6.3% (10)
2:0 Гранада
3.8% (6)
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