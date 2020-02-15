Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Гранада
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вальядолид
0'
11' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
16' Желтая карточка
Фулкье Димитри
31' Желтая карточка
Фернандес Карлос
45'+1
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
5
Мартинес
Хосе
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
21
Эррера
Янгель
2
Фулкье
Димитри
17
Диаш
Жиль
7
Вадильо
Альваро
24
Фернандес
Карлос
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
6
Карнеро
Рауль
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
16
Сан
Эметерио
Феде
19
Суарес
Тони
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
Гранада
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

11'
 
Сан Эметерио Феде
16'
Фулкье Димитри
 
31'
Фернандес Карлос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол
Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид
Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Вальядолид 1:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Гранада 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Гранада Сегунда
Вальядолид 0:1 Гранада Примера Гранада 4:0 Вальядолид Примера Гранада 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Гранада Примера Вальядолид 2:3 Гранада Сегунда Гранада 0:1 Вальядолид Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 15 7 1 44 - 14 52
2. Барселона Заявка 24 16 4 4 57 - 29 52
3. Хетафе Заявка 24 12 6 6 36 - 22 42
4. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
5. Севилья Заявка 23 11 6 6 29 - 23 39
6. Вильярреал Заявка 24 11 5 8 42 - 32 38
7. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
8. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
9. Атлетик Б Заявка 23 7 10 6 23 - 19 31
10. Гранада 0:0 Заявка 24 9 4 11 27 - 30 31
11. Леванте Заявка 24 9 2 13 30 - 36 29
12. Бетис Заявка 23 7 7 9 32 - 37 28
13. Осасуна Заявка 23 6 10 7 30 - 32 28
14. Алавес Заявка 24 7 6 11 25 - 34 27
15. Вальядолид 0:0 Заявка 24 5 12 7 19 - 25 27
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка Заявка 24 6 3 15 23 - 39 21
18. Сельта Заявка 23 4 8 11 19 - 32 20
19. Леганес Заявка 23 4 6 13 18 - 36 18
20. Эспаньол Заявка 23 4 6 13 19 - 40 18
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Вальядолид
Гранада
60.4% (96)
Ничья
30.8% (49)
Вальядолид
8.8% (14)
1:0 Гранада
35.8% (57)
1:1 Ничья
25.8% (41)
2:1 Гранада
17.6% (28)
1:2 Вальядолид
6.3% (10)
2:0 Гранада
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА