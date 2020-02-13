Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай
Сельта Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта
Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 14
Сельта 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера
Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 15 7 1 44 - 14 52
2. Барселона Заявка 23 15 4 4 55 - 28 49
3. Хетафе Заявка 23 12 6 5 35 - 20 42
4. Атлетико М 2:1 Заявка 24 11 9 4 25 - 16 42
5. Севилья Заявка 23 11 6 6 29 - 23 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
7. Валенсия 1:2 Заявка 24 10 7 7 34 - 34 37
8. Вильярреал Заявка 23 10 5 8 40 - 31 35
9. Атлетик Б Заявка 23 7 10 6 23 - 19 31
10. Гранада Заявка 23 9 3 11 27 - 30 30
11. Леванте Заявка 23 9 2 12 29 - 34 29
12. Бетис Заявка 23 7 7 9 32 - 37 28
13. Осасуна Заявка 23 6 10 7 30 - 32 28
14. Алавес Заявка 23 7 6 10 25 - 33 27
15. Вальядолид Заявка 23 5 11 7 19 - 25 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Сельта Заявка 23 4 8 11 19 - 32 20
18. Мальорка Заявка 23 5 3 15 22 - 39 18
19. Леганес Заявка 23 4 6 13 18 - 36 18
20. Эспаньол Заявка 23 4 6 13 19 - 40 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Сельта

    До начала игры, которая состоится 16.02.2020, осталось 1 день 23 часа 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Сельта
    Реал Мадрид
    96.2% (76)
    Ничья
    2.5% (2)
    Сельта
    1.3% (1)
    2:0 Реал Мадрид
    36.7% (29)
    3:1 Реал Мадрид
    19% (15)
    2:1 Реал Мадрид
    16.5% (13)
    3:0 Реал Мадрид
    12.7% (10)
    1:0 Реал Мадрид
    2.5% (2)
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