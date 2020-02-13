Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Сельта
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +15 =4 -1Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай
Сельта Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта
Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 14
Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|44 - 14
|52
|2.
|Барселона
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|55 - 28
|49
|3.
|Хетафе
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|35 - 20
|42
|4.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|24
|11
|9
|4
|25 - 16
|42
|5.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|29 - 23
|39
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|7.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 34
|37
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|40 - 31
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 19
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|27 - 30
|30
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 34
|29
|12.
|Бетис
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 37
|28
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 32
|28
|14.
|Алавес
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 33
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|19 - 25
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Сельта
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 32
|20
|18.
|Мальорка
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 39
|18
|19.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|19 - 40
|18
Реал Мадрид
96.2% (76)
Ничья
2.5% (2)
Сельта
1.3% (1)
2:0 Реал Мадрид
36.7% (29)
3:1 Реал Мадрид
19% (15)
2:1 Реал Мадрид
16.5% (13)
3:0 Реал Мадрид
12.7% (10)
1:0 Реал Мадрид
2.5% (2)
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