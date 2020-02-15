Испания: Ла Лига 2019-2020

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Мальорка
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Алавес
0'
0:0
32' Не забитый пенальти
Сальва Севилья
40'
1
Рейна
Маноло
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
8
Сальва
Севилья
12
Баба
Идрис
29
Эрнандес
Хуан
23
Фебас
Алейкс
14
Родригес
Даниэль
22
Будимир
Анте
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
10
Камараса
Виктор
15
Фейса
Любомир
24
Бёрк
Оливер
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Мальорка
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

28'
Кутрис Леонардо
Агбеньену Лумор
 
32'
Сальва Севилья
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка
Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес
Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Алавес 2:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 0:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Мальорка Сегунда Алавес 2:0 Мальорка Сегунда
Мальорка 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:1 Алавес Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 15 7 1 44 - 14 52
2. Барселона Заявка 23 15 4 4 55 - 28 49
3. Хетафе Заявка 23 12 6 5 35 - 20 42
4. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
5. Севилья Заявка 23 11 6 6 29 - 23 39
6. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
7. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
8. Вильярреал Заявка 23 10 5 8 40 - 31 35
9. Атлетик Б Заявка 23 7 10 6 23 - 19 31
10. Гранада Заявка 23 9 3 11 27 - 30 30
11. Леванте Заявка 23 9 2 12 29 - 34 29
12. Бетис Заявка 23 7 7 9 32 - 37 28
13. Осасуна Заявка 23 6 10 7 30 - 32 28
14. Алавес 0:0 Заявка 24 7 7 10 25 - 33 28
15. Вальядолид Заявка 23 5 11 7 19 - 25 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Сельта Заявка 23 4 8 11 19 - 32 20
18. Мальорка 0:0 Заявка 24 5 4 15 22 - 39 19
19. Леганес Заявка 23 4 6 13 18 - 36 18
20. Эспаньол Заявка 23 4 6 13 19 - 40 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Алавес
Мальорка
48.8% (80)
Ничья
34.1% (56)
Алавес
17.1% (28)
1:1 Ничья
31.1% (51)
1:0 Мальорка
27.4% (45)
2:1 Мальорка
17.7% (29)
0:1 Алавес
8.5% (14)
1:2 Алавес
5.5% (9)
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