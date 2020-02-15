Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

40' Кутрис Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Матч остановлен

36' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Химо Наварро из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Мальорка

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Удар от ворот произведет Алавес

31' После проверки VAR судья изменил решение - Мальорка пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Алавес

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Агбеньену Лумор получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Агбеньену Лумор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Мальорка

22' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Удар от ворот произведет Алавес

20' Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

18' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Хорошо играет на выходе Пачеко Фернандо - мяч в ее руках

16' Удар от ворот произведет Мальорка

15' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Хорошо играет на выходе Пачеко Фернандо - мяч в ее руках

15' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Фейса Любомир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Мальорка

9' Агбеньену Лумор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Эрнандес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Мальорка

7' Пространство открывается для Лагуардия Виктор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

5' Плохо играет Агбеньену Лумор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

5' Удар от ворот произведет Мальорка

5' Пространство открывается для Бёрк Оливер , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

4' Удар от ворот произведет Алавес

3' Лукас Перес из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Мальорка

1' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля