Испания: Ла Лига 2019-2020
0:0
32' Не забитый пенальтиСальва Севилья
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =2 -12Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка
Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес
Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|44 - 14
|52
|2.
|Барселона
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|55 - 28
|49
|3.
|Хетафе
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|35 - 20
|42
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|10
|10
|4
|25 - 17
|40
|5.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|29 - 23
|39
|6.
|Валенсия
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 34
|38
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|40 - 31
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 19
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|27 - 30
|30
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 34
|29
|12.
|Бетис
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 37
|28
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 32
|28
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|25 - 33
|28
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|19 - 25
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Сельта
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 32
|20
|18.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|24
|5
|4
|15
|22 - 39
|19
|19.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|19 - 40
|18
Мальорка
48.8% (80)
Ничья
34.1% (56)
Алавес
17.1% (28)
1:1 Ничья
31.1% (51)
1:0 Мальорка
27.4% (45)
2:1 Мальорка
17.7% (29)
0:1 Алавес
8.5% (14)
1:2 Алавес
5.5% (9)
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