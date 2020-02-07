Испания: Ла Лига 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия
Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья
Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М
Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Атлетико М 1:1 Валенсия Ла Лига Атлетико М 3:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Валенсия Примера
Валенсия 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы Атлетико М 0:0 Валенсия Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 15 7 1 44 - 14 52
2. Барселона Заявка 23 15 4 4 55 - 28 49
3. Хетафе Заявка 23 12 6 5 35 - 20 42
4. Севилья Заявка 23 11 6 6 29 - 23 39
5. Атлетико М Заявка 23 10 9 4 23 - 15 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
7. Валенсия Заявка 23 10 7 6 33 - 32 37
8. Вильярреал Заявка 23 10 5 8 40 - 31 35
9. Атлетик Б Заявка 23 7 10 6 23 - 19 31
10. Гранада Заявка 23 9 3 11 27 - 30 30
11. Леванте Заявка 23 9 2 12 29 - 34 29
12. Бетис Заявка 23 7 7 9 32 - 37 28
13. Осасуна Заявка 23 6 10 7 30 - 32 28
14. Алавес Заявка 23 7 6 10 25 - 33 27
15. Вальядолид Заявка 23 5 11 7 19 - 25 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Сельта Заявка 23 4 8 11 19 - 32 20
18. Мальорка Заявка 23 5 3 15 22 - 39 18
19. Леганес Заявка 23 4 6 13 18 - 36 18
20. Эспаньол Заявка 23 4 6 13 19 - 40 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 14.02.2020, осталось 2 дня 19 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Валенсия - Атлетико М
    Валенсия
    9.2% (7)
    Ничья
    52.6% (40)
    Атлетико М
    38.2% (29)
    1:1 Ничья
    44.7% (34)
    1:2 Атлетико М
    22.4% (17)
    0:2 Атлетико М
    7.9% (6)
    2:1 Валенсия
    5.3% (4)
    0:1 Атлетико М
    5.3% (4)
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