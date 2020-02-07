Испания: Ла Лига 2019-2020
Валенсия
Позже
Стадион: Месталья
Атлетико М
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия
Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья
Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =5 -7Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М
Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Валенсия 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы Атлетико М 0:0 Валенсия Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|44 - 14
|52
|2.
|Барселона
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|55 - 28
|49
|3.
|Хетафе
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|35 - 20
|42
|4.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|29 - 23
|39
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|23 - 15
|39
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|7.
|Валенсия
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 32
|37
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|40 - 31
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 19
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|27 - 30
|30
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 34
|29
|12.
|Бетис
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 37
|28
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 32
|28
|14.
|Алавес
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 33
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|19 - 25
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Сельта
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 32
|20
|18.
|Мальорка
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 39
|18
|19.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|19 - 40
|18
Валенсия
9.2% (7)
Ничья
52.6% (40)
Атлетико М
38.2% (29)
1:1 Ничья
44.7% (34)
1:2 Атлетико М
22.4% (17)
0:2 Атлетико М
7.9% (6)
2:1 Валенсия
5.3% (4)
0:1 Атлетико М
5.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...