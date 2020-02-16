Испания: Ла Лига 2019-2020
26' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
36' Желтая карточкаГидо Родригес
66' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
13
Сориано
Хуан
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
36'
55'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес
Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте
Бетис Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис
Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис
Последние игры между собой
Леганес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|44 - 14
|52
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|57 - 29
|52
|3.
|Хетафе
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|36 - 22
|42
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|31 - 25
|40
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|10
|10
|4
|25 - 17
|40
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 32
|38
|7.
|Валенсия
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 34
|38
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|29 - 31
|33
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 19
|31
|11.
|Леванте
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|30 - 36
|29
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 37
|29
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 32
|28
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 34
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|20 - 27
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|23 - 39
|21
|18.
|Сельта
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 32
|20
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|24
|4
|7
|13
|18 - 36
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 42
|19
Леганес
39.1% (61)
Ничья
39.7% (62)
Бетис
21.2% (33)
1:1 Ничья
33.3% (52)
2:1 Леганес
17.9% (28)
1:0 Леганес
17.3% (27)
1:2 Бетис
12.2% (19)
0:1 Бетис
3.2% (5)
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