Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Бетис

47' Леганес имеет хороший шанс забить.

46' Хорошая попытка от Ресио Хосе , был неплохой удар, но вратарь спас

46' Хорошие скиллы дриблинга показывает Брайтвайт Мартин , обходя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Бетис

43' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Бетис

43' Пространство открывается для Сильва Хонатан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' Удар от ворот произведет Бетис

41' Брайтвайт Мартин из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Бетис

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Бетис

37' Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Гидо Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Гидо Родригес ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

33' Удар от ворот произведет Бетис

33' Удар от ворот произведет Бетис

32' Руибаль Айтор из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Удар от ворот произведет Бетис

31' Брайтвайт Мартин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

31' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Леганес пробьет пенальти!

28' Матч возобновлен

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Бустинса Унаи из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

26' Эмерсон Жуниор получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

23' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Леганес

21' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сильва Хонатан из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Кевин Родригес из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Брайтвайт Мартин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

12' Каналес Серхио ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

12' Удар от ворот произведет Бетис

11' Удар от ворот произведет Леганес

10' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Бетис

8' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Бустинса Унаи из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Леганес имеет хороший шанс забить.

4' Удар от ворот произведет Леганес

3' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бетис начинает с центра поля