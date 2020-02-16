Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
0:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Бетис
0'
26' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
36' Желтая карточка
Гидо Родригес
66' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
74'
13
Сориано
Хуан
19
Руибаль
Айтор
12
Авазьем
Чидозье
22
Сиовас
Димитрис
3
Бустинса
Унаи
5
Сильва
Хонатан
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
8
Ресио
Хосе
24
Кевин
Родригес
7
Брайтвайт
Мартин
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
24
Аленья
Карлес
10
Каналес
Серхио
9
Иглесиас
Борха
Леганес
5-4-1
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Эмерсон Жуниор
36'
 
Гидо Родригес
46'
 
Морон Лорен
Гидо Родригес
46'
 
Барраган Антонио
Эмерсон Жуниор
55'
Хиль Бриан
Эрасо Хави
 
55'
Оскар Родригес
Кевин Родригес
 
66'
Брайтвайт Мартин
 
73'
 
Тельо Кристиан
Хоакин Санчес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес
Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте
Бетис Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис
Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис

Последние игры между собой

Леганес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Бетис 2:1 Леганес Ла Лига Леганес 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Леганес Примера Леганес 3:2 Бетис Примера
Бетис 3:2 Леганес Примера Леганес 4:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Леганес Примера Бетис 1:3 Леганес Сегунда Леганес 1:0 Бетис Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 15 7 1 44 - 14 52
2. Барселона Заявка 24 16 4 4 57 - 29 52
3. Хетафе Заявка 24 12 6 6 36 - 22 42
4. Севилья Заявка 24 11 7 6 31 - 25 40
5. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
6. Вильярреал Заявка 24 11 5 8 42 - 32 38
7. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
8. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
9. Гранада Заявка 24 10 3 11 29 - 31 33
10. Атлетик Б Заявка 23 7 10 6 23 - 19 31
11. Леванте Заявка 24 9 2 13 30 - 36 29
12. Бетис 0:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 37 29
13. Осасуна Заявка 23 6 10 7 30 - 32 28
14. Алавес Заявка 24 7 6 11 25 - 34 27
15. Вальядолид Заявка 24 5 11 8 20 - 27 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка Заявка 24 6 3 15 23 - 39 21
18. Сельта Заявка 23 4 8 11 19 - 32 20
19. Леганес 0:0 Заявка 24 4 7 13 18 - 36 19
20. Эспаньол Заявка 24 4 7 13 21 - 42 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Бетис
Леганес
39.1% (61)
Ничья
39.7% (62)
Бетис
21.2% (33)
1:1 Ничья
33.3% (52)
2:1 Леганес
17.9% (28)
1:0 Леганес
17.3% (27)
1:2 Бетис
12.2% (19)
0:1 Бетис
3.2% (5)
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