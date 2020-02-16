Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Осасуна

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Рефери не любит споров - именно за это Ойер Санхурхо сейчас получил желтую

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ронкалья Факундо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Видаль Начо из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Атлетик Б , будет отменен из-за фола.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' Эррера Серхио II ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

35' Юри Берчиче наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

34' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Рефери не любит споров - именно за это Сан-Хосе Микель сейчас получил желтую

33' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Осасуна

32' Unai Vencedor навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Г О О О О Л - Ойер Санхурхо забивает!

29' Головой пробил Брашанац Дарко , но голкипер отбил его в поле!

29' Перес Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Плохо играет Умпьерез Эридейн - неудачный вынос, и мяч у соперниц

28' Unai Vencedor навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Unai Vencedor получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

25' Гальего Энрике из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Перес Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Осасуна

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Пространство открывается для Адриан Лопес , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

18' Видаль Начо из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Unai Vencedor навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Перес Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Удар от ворот произведет Осасуна

7' Вильялибре Асьер не смог попасть в створ ударом издали

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Эррера Серхио II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Унаи Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Унаи Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля