Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетик Б
0:1
Перерыв

Стадион:
Осасуна
0'
27' Желтая карточка
Unai Vencedor
0:1
29' Гол
Ойер Санхурхо
33' Желтая карточка
Сан-Хосе Микель
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Уильямс Иньяки
38' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
39' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
1
Унай
Симон
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
21
Капа
Андер
22
Гарсия
Рауль
27
Unai
Vencedor
16
Весга
Микель
17
Юри
Берчиче
9
Уильямс
Иньяки
25
Вильялибре
Асьер
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
23
Умпьерез
Эридейн
12
Ронкалья
Факундо
30
Эступиньян
Первис
20
Брашанац
Дарко
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
11
Гальего
Энрике
Атлетик Б
3-5-2
Осасуна
5-3-2

Ход матча

27'
Unai Vencedor
 
29'
0:1
Ойер Санхурхо
33'
Сан-Хосе Микель
 
35'
Уильямс Иньяки
 
38'
 
Ронкалья Факундо
39'
 
Ойер Санхурхо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе
Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте
Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Осасуна 1:2 Атлетик Б Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Товарищеские матчи
Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 15 7 1 44 - 14 52
2. Барселона Заявка 24 16 4 4 57 - 29 52
3. Хетафе Заявка 24 12 6 6 36 - 22 42
4. Севилья Заявка 24 11 7 6 31 - 25 40
5. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
6. Вильярреал Заявка 24 11 5 8 42 - 32 38
7. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
8. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
9. Гранада Заявка 24 10 3 11 29 - 31 33
10. Атлетик Б 0:1 Заявка 24 7 10 7 23 - 20 31
11. Осасуна 1:0 Заявка 24 7 10 7 31 - 32 31
12. Леванте Заявка 24 9 2 13 30 - 36 29
13. Бетис Заявка 24 7 8 9 32 - 37 29
14. Алавес Заявка 24 7 6 11 25 - 34 27
15. Вальядолид Заявка 24 5 11 8 20 - 27 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка Заявка 24 6 3 15 23 - 39 21
18. Сельта Заявка 23 4 8 11 19 - 32 20
19. Леганес Заявка 24 4 7 13 18 - 36 19
20. Эспаньол Заявка 24 4 7 13 21 - 42 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Осасуна
Атлетик Б
87.9% (145)
Ничья
10.3% (17)
Осасуна
1.8% (3)
1:0 Атлетик Б
38.8% (64)
2:1 Атлетик Б
27.3% (45)
2:0 Атлетик Б
12.7% (21)
1:1 Ничья
4.2% (7)
0:0 Ничья
2.4% (4)
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