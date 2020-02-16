Испания: Ла Лига 2019-2020
27' Желтая карточкаUnai Vencedor
0:1
29' ГолОйер Санхурхо
33' Желтая карточкаСан-Хосе Микель
35' Undefined phrase: football_event_Уильямс Иньяки
38' Желтая карточкаРонкалья Факундо
39' Желтая карточкаОйер Санхурхо
21
Капа
Андер
22
Гарсия
Рауль
16
Весга
Микель
17
Юри
Берчиче
21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
17 Юри БерчичеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 ЛатоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
29'
0:1
33'
35'
38'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =6 -3Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе
Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте
Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|44 - 14
|52
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|57 - 29
|52
|3.
|Хетафе
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|36 - 22
|42
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|31 - 25
|40
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|10
|10
|4
|25 - 17
|40
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 32
|38
|7.
|Валенсия
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 34
|38
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|29 - 31
|33
|10.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|24
|7
|10
|7
|23 - 20
|31
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|24
|7
|10
|7
|31 - 32
|31
|12.
|Леванте
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|30 - 36
|29
|13.
|Бетис
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 37
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 34
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|20 - 27
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|23 - 39
|21
|18.
|Сельта
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 32
|20
|19.
|Леганес
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|18 - 36
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 42
|19
Атлетик Б
87.9% (145)
Ничья
10.3% (17)
Осасуна
1.8% (3)
1:0 Атлетик Б
38.8% (64)
2:1 Атлетик Б
27.3% (45)
2:0 Атлетик Б
12.7% (21)
1:1 Ничья
4.2% (7)
0:0 Ничья
2.4% (4)
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