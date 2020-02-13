Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Эспаньол
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада
Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол
Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол
Последние игры между собой
Севилья: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Эспаньол: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Севилья 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Севилья Примера Севилья 6:4 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Севилья Примера Севилья 2:0 Эспаньол Примера Севилья 3:2 Эспаньол Примера Севилья 1:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 3:1 Севилья Кубок Короля Эспаньол 1:2 Севилья Примера Севилья 4:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Севилья Примера Севилья 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Севилья Примера Эспаньол 0:3 Севилья Кубок Короля Севилья 3:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:1 Севилья Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|44 - 14
|52
|2.
|Барселона
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|55 - 28
|49
|3.
|Хетафе
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|35 - 20
|42
|4.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|24
|11
|9
|4
|25 - 16
|42
|5.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|29 - 23
|39
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|7.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 34
|37
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|40 - 31
|35
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 19
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|27 - 30
|30
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 34
|29
|12.
|Бетис
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 37
|28
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 32
|28
|14.
|Алавес
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 33
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|19 - 25
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Сельта
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|19 - 32
|20
|18.
|Мальорка
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 39
|18
|19.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|19 - 40
|18
Севилья
95.3% (82)
Ничья
3.5% (3)
Эспаньол
1.2% (1)
2:0 Севилья
31.4% (27)
2:1 Севилья
30.2% (26)
1:0 Севилья
20.9% (18)
3:1 Севилья
5.8% (5)
3:0 Севилья
3.5% (3)
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