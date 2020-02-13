Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
 
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Стадион:
Эспаньол

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада
Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол
Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол

Последние игры между собой

Севилья: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Эспаньол: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Эспаньол 0:2 Севилья Ла Лига Эспаньол 0:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Севилья Примера
Севилья 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Севилья Примера Севилья 6:4 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Севилья Примера Севилья 2:0 Эспаньол Примера Севилья 3:2 Эспаньол Примера Севилья 1:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 3:1 Севилья Кубок Короля Эспаньол 1:2 Севилья Примера Севилья 4:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Севилья Примера Севилья 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Севилья Примера Эспаньол 0:3 Севилья Кубок Короля Севилья 3:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:1 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 15 7 1 44 - 14 52
2. Барселона Заявка 23 15 4 4 55 - 28 49
3. Хетафе Заявка 23 12 6 5 35 - 20 42
4. Атлетико М 2:1 Заявка 24 11 9 4 25 - 16 42
5. Севилья Заявка 23 11 6 6 29 - 23 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
7. Валенсия 1:2 Заявка 24 10 7 7 34 - 34 37
8. Вильярреал Заявка 23 10 5 8 40 - 31 35
9. Атлетик Б Заявка 23 7 10 6 23 - 19 31
10. Гранада Заявка 23 9 3 11 27 - 30 30
11. Леванте Заявка 23 9 2 12 29 - 34 29
12. Бетис Заявка 23 7 7 9 32 - 37 28
13. Осасуна Заявка 23 6 10 7 30 - 32 28
14. Алавес Заявка 23 7 6 10 25 - 33 27
15. Вальядолид Заявка 23 5 11 7 19 - 25 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Сельта Заявка 23 4 8 11 19 - 32 20
18. Мальорка Заявка 23 5 3 15 22 - 39 18
19. Леганес Заявка 23 4 6 13 18 - 36 18
20. Эспаньол Заявка 23 4 6 13 19 - 40 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Эспаньол

    До начала игры, которая состоится 16.02.2020, осталось 1 день 14 часов 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Севилья - Эспаньол
    Севилья
    95.3% (82)
    Ничья
    3.5% (3)
    Эспаньол
    1.2% (1)
    2:0 Севилья
    31.4% (27)
    2:1 Севилья
    30.2% (26)
    1:0 Севилья
    20.9% (18)
    3:1 Севилья
    5.8% (5)
    3:0 Севилья
    3.5% (3)
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