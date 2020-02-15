Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Коньяспор
1:1
Перерыв

Стадион:
Гёзтепе
0'
28' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
1:0
34' Гол
Шахинер Омер Али
1:1
39' Гол
Гюрлер Сердар
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
4
Туран
Али
15
Демирок
Угур
12
Гильерме
Хауберт
19
Шенгелия
Леван
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
11
Милошевич
Дени
10
Баич
Риад
7
Шахинер
Омер
Али
1
Goktug
Bakirbas
20
Гассама
Ламин
5
Эзтюрк
Алпаслан
4
Тити
41
Berkan
Emir2
8
Andre
Castro1
88
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
99
Наполеони
Стефано
11
Гюрлер
Сердар
21
Вильчек
Камиль
Коньяспор
4-4-2
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

28'
Гильерме Хауберт
 
34'
Шахинер Омер Али
(Шенгелия Леван)
1:0
39'
1:1
Гюрлер Сердар
(Наполеони Стефано)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор
Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе
Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Фенербахче Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:2 Алтынорду Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Гёзтепе 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Гёзтепе Суперлига
Гёзтепе 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Гёзтепе 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 0:0 Коньяспор Турецкая первая лига Гёзтепе 1:0 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 2:1 Гёзтепе А Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 22 12 7 3 41 - 22 43
2. Сивасспор 21 12 6 3 40 - 24 42
3. Трабзонспор 20 12 5 3 45 - 20 41
4. Аланьяспор 21 11 6 4 41 - 20 39
5. Галатасарай 21 11 6 4 35 - 17 39
6. Фенербахче 21 11 5 5 40 - 24 38
7. Бешикташ 22 11 3 8 34 - 28 36
8. Гёзтепе 1:1 21 8 8 5 26 - 22 32
9. Газишехир Газиантеп 21 7 6 8 31 - 35 27
10. Ризеспор 20 7 3 10 21 - 30 24
11. Малатьяспор 20 6 6 8 34 - 29 24
12. Денизлиспор 22 6 6 10 21 - 30 24
13. Генчлербирлиги 21 5 6 10 30 - 39 21
14. Коньяспор 1:1 22 4 9 9 17 - 28 21
15. Антальяспор 21 3 8 10 19 - 38 17
16. Анкарагюджю 21 3 8 10 18 - 37 17
17. Касымпаша 21 4 4 13 28 - 46 16
18. Кайсериспор 22 3 6 13 22 - 54 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА