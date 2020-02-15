Турция: Суперлига 2019-2020
Коньяспор
1:1
Перерыв
Стадион: Конья Бююкшехир
Гёзтепе
28' Желтая карточкаГильерме Хауберт
1:0
34' ГолШахинер Омер Али
1:1
39' ГолГюрлер Сердар
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
10
Баич
Риад
4
Тити
41
Berkan
Emir2
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Sener Kaya
-
88 Erdon Daci
-
99 Thuram II
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
41 Berkan Emir2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Eren BilenВратарь
- Защитник
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
-
77 Murat PaluliЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кадах ДенизНападающий
- Нападающий
-
25 Wallace I
-
30 Yalcin Kayan
-
Главный тренер: Ilhan Palut
Ход матча
28'
34'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +4 =7 -9Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор
Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе
Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Фенербахче Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:2 Алтынорду Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|22
|12
|7
|3
|41 - 22
|43
|2.
|Сивасспор
|21
|12
|6
|3
|40 - 24
|42
|3.
|Трабзонспор
|20
|12
|5
|3
|45 - 20
|41
|4.
|Аланьяспор
|21
|11
|6
|4
|41 - 20
|39
|5.
|Галатасарай
|21
|11
|6
|4
|35 - 17
|39
|6.
|Фенербахче
|21
|11
|5
|5
|40 - 24
|38
|7.
|Бешикташ
|22
|11
|3
|8
|34 - 28
|36
|8.
|Гёзтепе
|1:1
|21
|8
|8
|5
|26 - 22
|32
|9.
|Газишехир Газиантеп
|21
|7
|6
|8
|31 - 35
|27
|10.
|Ризеспор
|20
|7
|3
|10
|21 - 30
|24
|11.
|Малатьяспор
|20
|6
|6
|8
|34 - 29
|24
|12.
|Денизлиспор
|22
|6
|6
|10
|21 - 30
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|21
|5
|6
|10
|30 - 39
|21
|14.
|Коньяспор
|1:1
|22
|4
|9
|9
|17 - 28
|21
|15.
|Антальяспор
|21
|3
|8
|10
|19 - 38
|17
|16.
|Анкарагюджю
|21
|3
|8
|10
|18 - 37
|17
|17.
|Касымпаша
|21
|4
|4
|13
|28 - 46
|16
|18.
|Кайсериспор
|22
|3
|6
|13
|22 - 54
|15