Турция: Суперлига 2019-2020
Газишехир Газиантеп
2:0
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Ризеспор
18' Желтая карточкаМаксим Александру
33' Желтая карточкаГючтекин Огуз
39' Желтая карточкаАкташ Кубилай
50' Желтая карточкаФернандеш Иванилду
1:0
52' ГолСоуза Андре
56' Вторая желтая карточкаФернандеш Иванилду
1:0
57' Не забитый пенальтиДемир Мухаммет
60' Желтая карточкаMontassar Talbi
1:0
61' Не забитый пенальтиДемир Мухаммет
71' Желтая карточкаСоуза Андре
2:0
90' ГолДжилободжи Папи
17
Oguz
Ceylan
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
19
Умар
Амину
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Торун ТунайПолузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Tarik Cetin
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
33'
39'
52'
1:0
57'
1:0
60'
61'
1:0
71'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче
Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги
Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|21
|13
|5
|3
|47 - 21
|44
|2.
|Истанбул Башакшехир
|22
|12
|7
|3
|41 - 22
|43
|3.
|Галатасарай
|22
|12
|6
|4
|36 - 17
|42
|4.
|Сивасспор
|22
|12
|6
|4
|41 - 26
|42
|5.
|Аланьяспор
|22
|11
|6
|5
|41 - 21
|39
|6.
|Фенербахче
|22
|11
|5
|6
|41 - 26
|38
|7.
|Бешикташ
|22
|11
|3
|8
|34 - 28
|36
|8.
|Гёзтепе
|21
|9
|7
|5
|28 - 22
|34
|9.
|Газишехир Газиантеп
|22
|8
|6
|8
|33 - 35
|30
|10.
|Ризеспор
|21
|7
|3
|11
|21 - 32
|24
|11.
|Малатьяспор
|21
|6
|6
|9
|34 - 30
|24
|12.
|Генчлербирлиги
|22
|6
|6
|10
|31 - 39
|24
|13.
|Денизлиспор
|22
|6
|6
|10
|21 - 30
|24
|14.
|Коньяспор
|22
|4
|8
|10
|17 - 30
|20
|15.
|Антальяспор
|22
|4
|8
|10
|22 - 39
|20
|16.
|Анкарагюджю
|22
|4
|8
|10
|20 - 38
|20
|17.
|Касымпаша
|22
|4
|4
|14
|29 - 49
|16
|18.
|Кайсериспор
|22
|3
|6
|13
|22 - 54
|15
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