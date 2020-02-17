Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Газишехир Газиантеп
2:0
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
18' Желтая карточка
Максим Александру
33' Желтая карточка
Гючтекин Огуз
39' Желтая карточка
Акташ Кубилай
50' Желтая карточка
Фернандеш Иванилду
1:0
52' Гол
Соуза Андре
56' Вторая желтая карточка
Фернандеш Иванилду
1:0
57' Не забитый пенальти
Демир Мухаммет
60' Желтая карточка
Montassar Talbi
1:0
61' Не забитый пенальти
Демир Мухаммет
71' Желтая карточка
Соуза Андре
2:0
90' Гол
Джилободжи Папи
90'+6
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
3
Джилободжи
Папи
5
Акташ
Кубилай
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
44
Максим
Александру
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
14
Демир
Мухаммет
10
Кайоде
Оларенваджу
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Montassar
Talbi
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
66
Гючтекин
Огуз
27
Диоманде
Исмаэль
19
Умар
Амину
10
Болдрин
Фернандо
17
Чаглаян
Огулджан
21
Шкода
Милан
Газишехир Газиантеп
5-3-2
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

18'
Максим Александру
 
33'
 
Гючтекин Огуз
39'
Акташ Кубилай
 
50'
 
Фернандеш Иванилду
52'
Соуза Андре
1:0
56'
 
Фернандеш Иванилду
57'
Демир Мухаммет
1:0
60'
 
Montassar Talbi
61'
Демир Мухаммет
1:0
64'
 
Абархоун Мохамед
Чаглаян Огулджан
66'
Твумаси Патрик
Демир Мухаммет
 
71'
Соуза Андре
 
74'
 
Samuel García2
Гючтекин Огуз
80'
Диарра Сулеймане
Максим Александру
 
83'
Чибсах Юссиф
Вурал Гюрай
 
86'
 
Yan Sasse
Шкода Милан
90'
Джилободжи Папи
(Твумаси Патрик)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче
Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги
Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Суперлига Ризеспор 4:2 Газишехир Газиантеп Первая лига Турции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 21 13 5 3 47 - 21 44
2. Истанбул Башакшехир 22 12 7 3 41 - 22 43
3. Галатасарай 22 12 6 4 36 - 17 42
4. Сивасспор 22 12 6 4 41 - 26 42
5. Аланьяспор 22 11 6 5 41 - 21 39
6. Фенербахче 22 11 5 6 41 - 26 38
7. Бешикташ 22 11 3 8 34 - 28 36
8. Гёзтепе 21 9 7 5 28 - 22 34
9. Газишехир Газиантеп 22 8 6 8 33 - 35 30
10. Ризеспор 21 7 3 11 21 - 32 24
11. Малатьяспор 21 6 6 9 34 - 30 24
12. Генчлербирлиги 22 6 6 10 31 - 39 24
13. Денизлиспор 22 6 6 10 21 - 30 24
14. Коньяспор 22 4 8 10 17 - 30 20
15. Антальяспор 22 4 8 10 22 - 39 20
16. Анкарагюджю 22 4 8 10 20 - 38 20
17. Касымпаша 22 4 4 14 29 - 49 16
18. Кайсериспор 22 3 6 13 22 - 54 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Акташ Кубилай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Гючтекин Огуз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Максим Александру получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 