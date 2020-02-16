Турция: Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
0:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Генчлербирлиги
39' Желтая карточкаКандеяш Даниэл
46' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
55' Желтая карточкаКанак Каан
0:1
76' ГолBogdan Stancu1
77' Желтая карточкаWelinton1
17
Канак
Каан
23
Welinton1
25
Булут
Онур
35
Чагиран
Муса
22
Озгенч
Эрдем
32
Flavio1
15
Туре
Зарго
8
Baiano
I
17
Йилмаз
Сефа
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Канак КаанЗащитник
-
23 Welinton1Защитник
- Защитник
-
25 Булут ОнурЗащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гёнен ДженкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамму ЯсинНападающий
-
27 Umut Gunes
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
32 Flavio1Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Baiano IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
-
-
44 Omer Tatlisu
-
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
39'
46'
55'
76'
0:1
77'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +13 =2 -5Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор
Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 KF Tirana Аланьяспор 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =6 -8Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги
Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Генчлербирлиги: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|22
|12
|7
|3
|41 - 22
|43
|2.
|Сивасспор
|21
|12
|6
|3
|40 - 24
|42
|3.
|Трабзонспор
|20
|12
|5
|3
|45 - 20
|41
|4.
|Галатасарай
|21
|11
|6
|4
|35 - 17
|39
|5.
|Аланьяспор
|0:1
|22
|11
|6
|5
|41 - 21
|39
|6.
|Фенербахче
|22
|11
|5
|6
|41 - 26
|38
|7.
|Бешикташ
|22
|11
|3
|8
|34 - 28
|36
|8.
|Гёзтепе
|21
|9
|7
|5
|28 - 22
|34
|9.
|Газишехир Газиантеп
|21
|7
|6
|8
|31 - 35
|27
|10.
|Ризеспор
|20
|7
|3
|10
|21 - 30
|24
|11.
|Малатьяспор
|20
|6
|6
|8
|34 - 29
|24
|12.
|Генчлербирлиги
|1:0
|22
|6
|6
|10
|31 - 39
|24
|13.
|Денизлиспор
|22
|6
|6
|10
|21 - 30
|24
|14.
|Коньяспор
|22
|4
|8
|10
|17 - 30
|20
|15.
|Анкарагюджю
|22
|4
|8
|10
|20 - 38
|20
|16.
|Антальяспор
|21
|3
|8
|10
|19 - 38
|17
|17.
|Касымпаша
|21
|4
|4
|13
|28 - 46
|16
|18.
|Кайсериспор
|22
|3
|6
|13
|22 - 54
|15