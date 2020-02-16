Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
0:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
39' Желтая карточка
Кандеяш Даниэл
46' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
55' Желтая карточка
Канак Каан
0:1
76' Гол
Bogdan Stancu1
77' Желтая карточка
Welinton1
89'
28
Марафона
Карлош
17
Канак
Каан
23
Welinton1
44
Колкер
Стивен
25
Булут
Онур
35
Чагиран
Муса
6
Гюлселам
Джейхун
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
10
Фернандес
Джуниор
9
Сиссе
Паписс
89
Нордфельдт
Кристоффер
22
Озгенч
Эрдем
32
Flavio1
15
Туре
Зарго
3
Пехливан
Халиль
6
Пехливан
Ясин
8
Baiano
I
21
Кандеяш
Даниэл
10
Сессеньон
Стефан
17
Йилмаз
Сефа
9
Bogdan
Stancu1
Аланьяспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Сио Жованни
Йилмаз Сефа
39'
 
Кандеяш Даниэл
46'
Гюлселам Джейхун
 
55'
Канак Каан
 
65'
 
Berat Ozdemir
Пехливан Ясин
67'
Джалма Кампуш
Фернандес Джуниор
 
75'
Emircan Altintas
Караджа Эфеджан
 
76'
0:1
Bogdan Stancu1
(Сио Жованни)
77'
Welinton1
 
80'
Пектемек Мустафа
Чагиран Муса
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор
Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 KF Tirana Аланьяспор 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги
Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Генчлербирлиги: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:1 Генчлербирлиги Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 22 12 7 3 41 - 22 43
2. Сивасспор 21 12 6 3 40 - 24 42
3. Трабзонспор 20 12 5 3 45 - 20 41
4. Галатасарай 21 11 6 4 35 - 17 39
5. Аланьяспор 0:1 22 11 6 5 41 - 21 39
6. Фенербахче 22 11 5 6 41 - 26 38
7. Бешикташ 22 11 3 8 34 - 28 36
8. Гёзтепе 21 9 7 5 28 - 22 34
9. Газишехир Газиантеп 21 7 6 8 31 - 35 27
10. Ризеспор 20 7 3 10 21 - 30 24
11. Малатьяспор 20 6 6 8 34 - 29 24
12. Генчлербирлиги 1:0 22 6 6 10 31 - 39 24
13. Денизлиспор 22 6 6 10 21 - 30 24
14. Коньяспор 22 4 8 10 17 - 30 20
15. Анкарагюджю 22 4 8 10 20 - 38 20
16. Антальяспор 21 3 8 10 19 - 38 17
17. Касымпаша 21 4 4 13 28 - 46 16
18. Кайсериспор 22 3 6 13 22 - 54 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Кандеяш Даниэл получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Йилмаз Сефа уходит, Сио Жованни вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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