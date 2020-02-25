Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
4:2
Конец матча
Уракан
0'
5' Желтая карточка
Sebastien Ramirez
0:1
7' Гол
Sebastien Ramirez
21' Желтая карточка
Lucas Bareiro
23' Желтая карточка
Медина Факундо
1:1
42' Гол
Медина Факундо
2:1
45' Гол
Фрагапане Франко
3:1
49' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
67' Желтая карточка
Nicolas Romat
3:2
73' Пенальти
Rodrigo Gomez III
75' Желтая карточка
Lucas Merolla
4:2
80' Гол
Морено Дайро
81' Желтая карточка
Морено Дайро
90' Желтая карточка
Martin Ojeda
90'+4
1
Mauricio
Ariel
Caranta
25
Leonardo
Godoy
30
Рафа
II
13
Медина
Факундо
14
Nahuel
Tenaglia
11
Маури
Хосе
8
Кубас
Адриан
20
Фрагапане
Франко
77
Paraguaio
7
Diego
Valoyes
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
22
Fernando
Diego
Pellegrino
3
Nicolas
Romat
14
Ezequiel
Navarro
6
Saul
Salcedo
23
Lucas
Merolla
4
Араужо
Карлос
17
Lucas
Bareiro
21
Арсура
Хоакин
18
Mauro
Bogado
12
Sebastien
Ramirez
19
Nicolas
Cordero
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Уракан
5-3-2

Ход матча

5'
 
Sebastien Ramirez
7'
0:1
Sebastien Ramirez
(Saul Salcedo)
21'
 
Lucas Bareiro
23'
Медина Факундо
 
42'
Медина Факундо
(Фрагапане Франко)
1:1
45'
Фрагапане Франко
2:1
46'
 
Араужо Карлос
Mauro Bogado
46'
 
Rodrigo Gomez III
Martin Ojeda
49'
Nahuel Lautaro Bustos
(Paraguaio)
3:1
59'
 
Juan Ignacio Vieyra
Арсура Хоакин
65'
Морено Дайро
Фрагапане Франко
 
67'
 
Nicolas Romat
73'
3:2
Rodrigo Gomez III
75'
 
Lucas Merolla
77'
Tomas Pochettino
Diego Valoyes
 
80'
Морено Дайро
(Paraguaio)
4:2
81'
Морено Дайро
 
88'
Martin Payero
Кубас Адриан
 
90'
 
Martin Ojeda

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба
Уракан Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан
Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Universitario1 Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Уракан: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Суперлига Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Суперлига Уракан 1:0 Тальерес Кордоба Примера Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Примера Б
Уракан 2:0 Тальерес Кордоба Примера Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 14 3 4 39 - 16 45
2. Бока Хуниорс 21 12 6 3 30 - 8 42
3. Аргентинос Хуниорс 21 9 9 3 20 - 14 36
4. Ланус 21 9 8 4 28 - 24 35
5. Расинг Авельянеда 21 8 11 2 25 - 21 35
6. Ньюэллс Олд Бойз 21 9 7 5 32 - 22 34
7. Велес Сарсфилд 20 9 6 5 22 - 13 33
8. Росарио Сентраль 21 8 9 4 27 - 26 33
9. Дефенса и Хустисия 21 9 5 7 23 - 17 32
10. Тальерес Кордоба 21 9 4 8 30 - 27 31
11. Арсенал Саранди 21 8 7 6 32 - 29 31
12. Сан-Лоренсо 21 9 3 9 25 - 26 30
13. Эстудиантес Ла-Плата 21 8 5 8 21 - 19 29
14. Атлетико Тукуман 21 7 7 7 21 - 23 28
15. Индепендьенте 21 7 5 9 24 - 24 26
16. Банфилд 21 6 7 8 18 - 19 25
17. Сентраль Кордоба 21 6 7 8 20 - 25 25
18. Унион Санта-Фе 21 6 6 9 18 - 26 24
19. Альдосиви 21 6 4 11 19 - 28 22
20. Химнасия Ла-Плата 21 5 5 11 21 - 22 20
21. Патронато де Парана 21 4 8 9 19 - 30 20
22. Колон 21 5 3 13 17 - 33 18
23. Уракан 21 3 7 11 13 - 27 16
24. Годой Крус 20 4 0 16 18 - 43 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Фрагапане Франко бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Медина Факундо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Медина Факундо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Lucas Mariano Bareiro получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Sebastien Ramirez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Sebastien Ramirez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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