Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
4:2
Конец матча
Уракан
5' Желтая карточкаSebastien Ramirez
0:1
7' ГолSebastien Ramirez
21' Желтая карточкаLucas Bareiro
23' Желтая карточкаМедина Факундо
1:1
42' ГолМедина Факундо
2:1
45' ГолФрагапане Франко
3:1
49' ГолNahuel Lautaro Bustos
67' Желтая карточкаNicolas Romat
3:2
73' ПенальтиRodrigo Gomez III
75' Желтая карточкаLucas Merolla
4:2
80' ГолМорено Дайро
81' Желтая карточкаМорено Дайро
90' Желтая карточкаMartin Ojeda
30
Рафа
II
11
Маури
Хосе
77
Paraguaio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
Ход матча
7'
21'
23'
42'
45'
2:1
49'
67'
73'
75'
80'
4:2
81'
90'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =3 -8Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба
Уракан Последние 20 матчей: +2 =7 -11Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан
Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Universitario1 Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Уракан: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|14
|3
|4
|39 - 16
|45
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|6
|3
|30 - 8
|42
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|9
|9
|3
|20 - 14
|36
|4.
|Ланус
|21
|9
|8
|4
|28 - 24
|35
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|8
|11
|2
|25 - 21
|35
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|9
|7
|5
|32 - 22
|34
|7.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|6
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|9
|4
|27 - 26
|33
|9.
|Дефенса и Хустисия
|21
|9
|5
|7
|23 - 17
|32
|10.
|Тальерес Кордоба
|21
|9
|4
|8
|30 - 27
|31
|11.
|Арсенал Саранди
|21
|8
|7
|6
|32 - 29
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|21
|9
|3
|9
|25 - 26
|30
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|8
|5
|8
|21 - 19
|29
|14.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|15.
|Индепендьенте
|21
|7
|5
|9
|24 - 24
|26
|16.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|18 - 19
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|21
|6
|7
|8
|20 - 25
|25
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|6
|6
|9
|18 - 26
|24
|19.
|Альдосиви
|21
|6
|4
|11
|19 - 28
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|5
|5
|11
|21 - 22
|20
|21.
|Патронато де Парана
|21
|4
|8
|9
|19 - 30
|20
|22.
|Колон
|21
|5
|3
|13
|17 - 33
|18
|23.
|Уракан
|21
|3
|7
|11
|13 - 27
|16
|24.
|Годой Крус
|20
|4
|0
|16
|18 - 43
|12
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