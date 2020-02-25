Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
3:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
7' Гол
Juan Martin Lucero
2:0
29' Гол
Juan Martin Lucero
42' Желтая карточка
Emanuel Britez
42' Желтая карточка
Marcelo Cardozo
45' Желтая карточка
Ботта Рубен
48' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
78' Желтая карточка
Joaquin Laso
3:0
82' Гол
Guido Mainero
90'+6
22
Унсаин
Луис
25
Nestor
Breitenbruch
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
24
Mauricio
Duarte
3
Marcelo
Benitez
II
14
Лаба
Матиас
29
Francisco
Pizzini
7
Ботта
Рубен
10
Marcelo
Cardozo
12
Juan
Martin
Lucero
1
Jeremias
Ledesma
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Joaquin
Laso
14
Новаретти
Диего
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
25
Pedro
Ojeda
21
Ринаудо
Фабиан
28
Lucas
Emanuel
Gamba
23
Рибас
Себастьян
9
Рубен
Марко
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-4-2

Ход матча

7'
Juan Martin Lucero
1:0
29'
Juan Martin Lucero
(Hector Martinez2)
2:0
36'
 
Joaquin Pereyra1
Pedro Ojeda
42'
 
Emanuel Britez
42'
Marcelo Cardozo
 
45'
Ботта Рубен
 
48'
 
Joaquin Pereyra1
63'
 
Diego Zabala
Lucas Emanuel Gamba
68'
Guido Mainero
Ботта Рубен
 
70'
Adonis Frias
Hector Martinez2
 
76'
Серро Франсиско
Лаба Матиас
 
78'
 
Joaquin Laso
82'
Guido Mainero
3:0
86'
 
Риано Клаудио
Рубен Марко

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан
Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль Примера
Дефенса и Хустисия 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:2 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль Националь Б Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль Националь Б Росарио Сентраль 0:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 14 3 4 39 - 16 45
2. Бока Хуниорс 21 12 6 3 30 - 8 42
3. Аргентинос Хуниорс 21 9 9 3 20 - 14 36
4. Ланус 21 9 8 4 28 - 24 35
5. Расинг Авельянеда 21 8 11 2 25 - 21 35
6. Ньюэллс Олд Бойз 21 9 7 5 32 - 22 34
7. Велес Сарсфилд 20 9 6 5 22 - 13 33
8. Росарио Сентраль 21 8 9 4 27 - 26 33
9. Дефенса и Хустисия 21 9 5 7 23 - 17 32
10. Тальерес Кордоба 21 9 4 8 30 - 27 31
11. Арсенал Саранди 21 8 7 6 32 - 29 31
12. Сан-Лоренсо 21 9 3 9 25 - 26 30
13. Эстудиантес Ла-Плата 21 8 5 8 21 - 19 29
14. Атлетико Тукуман 21 7 7 7 21 - 23 28
15. Индепендьенте 21 7 5 9 24 - 24 26
16. Банфилд 21 6 7 8 18 - 19 25
17. Сентраль Кордоба 21 6 7 8 20 - 25 25
18. Унион Санта-Фе 21 6 6 9 18 - 26 24
19. Альдосиви 21 6 4 11 19 - 28 22
20. Химнасия Ла-Плата 21 5 5 11 21 - 22 20
21. Патронато де Парана 21 4 8 9 19 - 30 20
22. Колон 21 5 3 13 17 - 33 18
23. Уракан 21 3 7 11 13 - 27 16
24. Годой Крус 20 4 0 16 18 - 43 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ботта Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Марсело Кардозо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Emanuel Britez получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Pedro Ojeda уходит, Joaquin Pereyra вместо него
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Juan Martin Lucero бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Juan Martin Lucero бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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