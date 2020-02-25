Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
3:0
Конец матча
Росарио Сентраль
1:0
7' ГолJuan Martin Lucero
2:0
29' ГолJuan Martin Lucero
42' Желтая карточкаEmanuel Britez
42' Желтая карточкаMarcelo Cardozo
45' Желтая карточкаБотта Рубен
48' Желтая карточкаJoaquin Pereyra1
78' Желтая карточкаJoaquin Laso
3:0
82' ГолGuido Mainero
22
Унсаин
Луис
14
Лаба
Матиас
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Cocca
Ход матча
7'
29'
42'
42'
45'
48'
78'
82'
3:0
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =9 -3Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан
Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Дефенса и Хустисия 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:2 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль Националь Б Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль Националь Б Росарио Сентраль 0:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|14
|3
|4
|39 - 16
|45
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|6
|3
|30 - 8
|42
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|9
|9
|3
|20 - 14
|36
|4.
|Ланус
|21
|9
|8
|4
|28 - 24
|35
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|8
|11
|2
|25 - 21
|35
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|9
|7
|5
|32 - 22
|34
|7.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|6
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|9
|4
|27 - 26
|33
|9.
|Дефенса и Хустисия
|21
|9
|5
|7
|23 - 17
|32
|10.
|Тальерес Кордоба
|21
|9
|4
|8
|30 - 27
|31
|11.
|Арсенал Саранди
|21
|8
|7
|6
|32 - 29
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|21
|9
|3
|9
|25 - 26
|30
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|8
|5
|8
|21 - 19
|29
|14.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|15.
|Индепендьенте
|21
|7
|5
|9
|24 - 24
|26
|16.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|18 - 19
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|21
|6
|7
|8
|20 - 25
|25
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|6
|6
|9
|18 - 26
|24
|19.
|Альдосиви
|21
|6
|4
|11
|19 - 28
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|5
|5
|11
|21 - 22
|20
|21.
|Патронато де Парана
|21
|4
|8
|9
|19 - 30
|20
|22.
|Колон
|21
|5
|3
|13
|17 - 33
|18
|23.
|Уракан
|21
|3
|7
|11
|13 - 27
|16
|24.
|Годой Крус
|20
|4
|0
|16
|18 - 43
|12
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