Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Веен Висбаден
1:0
Первый тайм: 32'
Гройтер Фюрт
1:0
18' ГолDaniel Kyereh
16
Дамс
Никлас
30
Бурхерт
Саша
23
Еккель
Пауль
14
Hans
Sarpei2
33
Зегуйн
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Фриде СиднейПолузащитник
- Нападающий
-
22 Marvin AjaniНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
23 Еккель ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Hans Sarpei2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 David RaumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:5 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Ян
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Гройтер Фюрт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|22
|12
|8
|2
|47 - 23
|44
|2.
|Штуттгарт
|22
|12
|5
|5
|38 - 25
|41
|3.
|Гамбург
|22
|11
|8
|3
|46 - 22
|41
|4.
|Хайденхайм
|22
|9
|8
|5
|30 - 23
|35
|5.
|Хольштайн Киль
|22
|9
|6
|7
|36 - 33
|33
|6.
|Ян
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|23
|8
|7
|8
|30 - 32
|31
|9.
|Дармштадт
|22
|6
|11
|5
|27 - 30
|29
|10.
|Оснабрюк
|0:0
|23
|7
|8
|8
|29 - 26
|29
|11.
|Зандхаузен
|22
|6
|9
|7
|24 - 25
|27
|12.
|Ганновер 96
|22
|6
|8
|8
|28 - 35
|26
|13.
|Нюрнберг
|22
|6
|8
|8
|32 - 40
|26
|14.
|Веен Висбаден
|1:0
|23
|6
|6
|11
|25 - 39
|24
|15.
|Санкт-Паули
|22
|5
|8
|9
|26 - 29
|23
|16.
|Бохум
|22
|5
|8
|9
|34 - 40
|23
|17.
|Карлсруэ
|22
|4
|9
|9
|30 - 42
|21
|18.
|Динамо Дрезден
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
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