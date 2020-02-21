Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Веен Висбаден
1:0
Первый тайм: 32'
Гройтер Фюрт
0'
1:0
18' Гол
Daniel Kyereh
32'
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
5
Рёкер
Бенедикт
10
Sebastian
Mrowca
15
Paterson
Chato
6
Tobias
Schwede
32
Айгнер
Штефан
17
Daniel
Kyereh
7
Maximilian
Dittgen
9
Manuel
Schaeffler
II
30
Бурхерт
Саша
22
Беихмо
Феликс
23
Еккель
Пауль
13
Калиджиури
Марко
3
Виттек
Максимилиан
14
Hans
Sarpei2
17
Хргота
Бранимир
15
Эрнст
Себастьян
33
Зегуйн
Пауль
21
Тильман
Тимоти
16
Нильсен
Ховард
Веен Висбаден
3-3-3-1
Гройтер Фюрт
4-1-4-1

Ход матча

18'
Daniel Kyereh
(Айгнер Штефан)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:5 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Ян

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Гройтер Фюрт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Бундеслига 2 Веен Висбаден 0:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 2 Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 22 12 8 2 47 - 23 44
2. Штуттгарт 22 12 5 5 38 - 25 41
3. Гамбург 22 11 8 3 46 - 22 41
4. Хайденхайм 22 9 8 5 30 - 23 35
5. Хольштайн Киль 22 9 6 7 36 - 33 33
6. Ян 22 9 5 8 34 - 36 32
7. Гройтер Фюрт 0:1 23 9 4 10 33 - 32 31
8. Эрцгебирге Ауэ 0:0 23 8 7 8 30 - 32 31
9. Дармштадт 22 6 11 5 27 - 30 29
10. Оснабрюк 0:0 23 7 8 8 29 - 26 29
11. Зандхаузен 22 6 9 7 24 - 25 27
12. Ганновер 96 22 6 8 8 28 - 35 26
13. Нюрнберг 22 6 8 8 32 - 40 26
14. Веен Висбаден 1:0 23 6 6 11 25 - 39 24
15. Санкт-Паули 22 5 8 9 26 - 29 23
16. Бохум 22 5 8 9 34 - 40 23
17. Карлсруэ 22 4 9 9 30 - 42 21
18. Динамо Дрезден 22 4 6 12 20 - 37 18
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Daniel Kyereh бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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