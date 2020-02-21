Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 32'
Эрцгебирге Ауэ
18
Трапп
Морис
27
Felix
Agu
23
David
Blacha
31
Шмидт
Никлас
20
Марк
Хейдер
26
Гонтер
Сёрен
13
Louis
Samson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
27 Felix AguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 David BlachaПолузащитник
-
31 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Марк ХейдерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Вольце КевинЗащитник
-
17 Adam SusacЗащитник
- Защитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Sven Koehler
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
13 Louis SamsonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =7 -6Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Дармштадт 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Зандхаузен
Оснабрюк 3:1 Штурм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Гамбург Бохум 1:1 Оснабрюк Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт Ян 3:3 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Арминия Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Карлсруэ
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|22
|12
|8
|2
|47 - 23
|44
|2.
|Штуттгарт
|22
|12
|5
|5
|38 - 25
|41
|3.
|Гамбург
|22
|11
|8
|3
|46 - 22
|41
|4.
|Хайденхайм
|22
|9
|8
|5
|30 - 23
|35
|5.
|Хольштайн Киль
|22
|9
|6
|7
|36 - 33
|33
|6.
|Ян
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|23
|9
|4
|10
|33 - 32
|31
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|23
|8
|7
|8
|30 - 32
|31
|9.
|Дармштадт
|22
|6
|11
|5
|27 - 30
|29
|10.
|Оснабрюк
|0:0
|23
|7
|8
|8
|29 - 26
|29
|11.
|Зандхаузен
|22
|6
|9
|7
|24 - 25
|27
|12.
|Ганновер 96
|22
|6
|8
|8
|28 - 35
|26
|13.
|Нюрнберг
|22
|6
|8
|8
|32 - 40
|26
|14.
|Веен Висбаден
|1:0
|23
|6
|6
|11
|25 - 39
|24
|15.
|Санкт-Паули
|22
|5
|8
|9
|26 - 29
|23
|16.
|Бохум
|22
|5
|8
|9
|34 - 40
|23
|17.
|Карлсруэ
|22
|4
|9
|9
|30 - 42
|21
|18.
|Динамо Дрезден
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
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