Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 32'
Эрцгебирге Ауэ
0' 32'
22
Phillipp
Kuehn
6
Хайер
Моритц
4
Гугганиг
Лукас
18
Трапп
Морис
27
Felix
Agu
8
Ulrich
Taffertshofer
7
Bashkim
Renneke
23
David
Blacha
31
Шмидт
Никлас
20
Марк
Хейдер
9
Marcos
Alvarez
II
1
Martin
Maennel
26
Гонтер
Сёрен
13
Louis
Samson
2
Jacob
Rasmussen1
24
Штраусс
Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
20
Calogero
Rizzuto
7
Хохшайдт
Ян
10
Назаров
Дмитрий
II
37
Теструт
Паскаль
Оснабрюк
4-1-4-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Дармштадт 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Зандхаузен
Оснабрюк 3:1 Штурм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Гамбург Бохум 1:1 Оснабрюк Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт Ян 3:3 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Арминия Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Карлсруэ
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:0 Эрцгебирге Ауэ Кубок
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 22 12 8 2 47 - 23 44
2. Штуттгарт 22 12 5 5 38 - 25 41
3. Гамбург 22 11 8 3 46 - 22 41
4. Хайденхайм 22 9 8 5 30 - 23 35
5. Хольштайн Киль 22 9 6 7 36 - 33 33
6. Ян 22 9 5 8 34 - 36 32
7. Гройтер Фюрт 0:1 23 9 4 10 33 - 32 31
8. Эрцгебирге Ауэ 0:0 23 8 7 8 30 - 32 31
9. Дармштадт 22 6 11 5 27 - 30 29
10. Оснабрюк 0:0 23 7 8 8 29 - 26 29
11. Зандхаузен 22 6 9 7 24 - 25 27
12. Ганновер 96 22 6 8 8 28 - 35 26
13. Нюрнберг 22 6 8 8 32 - 40 26
14. Веен Висбаден 1:0 23 6 6 11 25 - 39 24
15. Санкт-Паули 22 5 8 9 26 - 29 23
16. Бохум 22 5 8 9 34 - 40 23
17. Карлсруэ 22 4 9 9 30 - 42 21
18. Динамо Дрезден 22 4 6 12 20 - 37 18
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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