Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
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Стадион: Фелтинс-Арена
РБ Лейпциг
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =8 -4Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04
Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|62 - 24
|46
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|56 - 25
|45
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|42 - 24
|42
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|63 - 32
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 29
|40
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 27
|36
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|33 - 35
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|31 - 31
|33
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|37 - 35
|28
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|34 - 45
|27
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|27 - 35
|26
|13.
|Герта
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 38
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|21
|7
|2
|12
|28 - 42
|23
|15.
|Майнц
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|31 - 48
|22
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 46
|17
|17.
|Вердер
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|25 - 51
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|27 - 47
|16
Шальке 04
26.1% (18)
Ничья
29% (20)
РБ Лейпциг
44.9% (31)
1:2 РБ Лейпциг
30.4% (21)
1:1 Ничья
21.7% (15)
2:1 Шальке 04
17.4% (12)
1:3 РБ Лейпциг
7.2% (5)
2:2 Ничья
5.8% (4)
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