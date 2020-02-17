Германия: Бундеслига 2019-2020

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Шальке 04
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04
Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига Шальке 04 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 14 4 4 62 - 24 46
2. РБ Лейпциг Заявка 22 13 6 3 56 - 25 45
3. Боруссия М Заявка 21 13 3 5 42 - 24 42
4. Боруссия Д Заявка 22 12 6 4 63 - 32 42
5. Байер Л Заявка 22 12 4 6 38 - 29 40
6. Шальке 04 Заявка 22 9 9 4 32 - 27 36
7. Хоффенхайм Заявка 22 10 3 9 33 - 35 33
8. Фрайбург Заявка 22 9 6 7 31 - 31 33
9. Вольфсбург Заявка 22 8 7 7 28 - 28 31
10. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 4 10 37 - 35 28
11. Аугсбург Заявка 22 7 6 9 34 - 45 27
12. Унион Берлин Заявка 22 8 2 12 27 - 35 26
13. Герта Заявка 22 7 5 10 27 - 38 26
14. Кёльн Заявка 21 7 2 12 28 - 42 23
15. Майнц Заявка 22 7 1 14 31 - 48 22
16. Фортуна Заявка 22 4 5 13 21 - 46 17
17. Вердер Заявка 22 4 5 13 25 - 51 17
18. Падерборн Заявка 22 4 4 14 27 - 47 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - РБ Лейпциг

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 16 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Шальке 04 - РБ Лейпциг
    Шальке 04
    26.1% (18)
    Ничья
    29% (20)
    РБ Лейпциг
    44.9% (31)
    1:2 РБ Лейпциг
    30.4% (21)
    1:1 Ничья
    21.7% (15)
    2:1 Шальке 04
    17.4% (12)
    1:3 РБ Лейпциг
    7.2% (5)
    2:2 Ничья
    5.8% (4)
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