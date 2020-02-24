Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 47000
Унион Берлин
0'
39' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
39' Желтая карточка
Камада Даити
44' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
0:1
49' Гол
Андерссон Себастьян
50' Желтая карточка
Малли Юнус
66' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
0:2
67' Гол в свои ворота
Н'Дика Эван
1:2
79' Гол в свои ворота
Хюбнер Флориан
82' Желтая карточка
Андерссон Себастьян
88' Желтая карточка
Кор Доминик
90'+7
1
Трапп
Кевин
25
Дурм
Эрик
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
28
Кор
Доминик
20
Хасебе
Макото
22
Чендлер
Тимоти
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
39
Пасьенса
Гонсало
1
Гикевич
Рафал
5
Фридрих
Марвин
19
Хюбнер
Флориан
3
Суботич
Невен
6
Рюэрсон
Юлиан
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
25
Ленц
Кристофер
18
Малли
Юнус
15
Бюльтер
Мариус
10
Андерссон
Себастьян
Айнтрахт Фр
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

Ход матча

39'
 
Рюэрсон Юлиан
39'
Камада Даити
 
44'
 
Хюбнер Флориан
49'
0:1
Андерссон Себастьян
(Ленц Кристофер)
50'
 
Малли Юнус
63'
 
Ингвартсен Маркус
Малли Юнус
66'
Пасьенса Гонсало
 
66'
Андре Силва
Дурм Эрик
 
67'
0:2
Н'Дика Эван
71'
Роде Себастьян
Н'Дика Эван
 
77'
 
Прёмель Гриша
Гентнер Кристиан
79'
Хюбнер Флориан
1:2
82'
 
Андерссон Себастьян
88'
Кор Доминик
 
90'
 
Кроос Феликс
Бюльтер Мариус

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 4
  • 14 Угловые 6
  • 3 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг
Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин
Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Герта Фрайбург 1:3 Унион Берлин

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Унион Берлин 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига 2 Айнтрахт Фр 3:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 15 4 4 65 - 26 49
2. РБ Лейпциг Заявка 23 14 6 3 61 - 25 48
3. Боруссия Д Заявка 23 13 6 4 65 - 32 45
4. Боруссия М Заявка 22 13 4 5 43 - 25 43
5. Байер Л Заявка 23 13 4 6 40 - 29 43
6. Шальке 04 Заявка 23 9 9 5 32 - 32 36
7. Хоффенхайм Заявка 23 10 4 9 34 - 36 34
8. Вольфсбург Заявка 23 9 7 7 32 - 28 34
9. Фрайбург Заявка 23 9 6 8 31 - 33 33
10. Унион Берлин Заявка 23 9 2 12 29 - 36 29
11. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 4 11 38 - 37 28
12. Аугсбург Заявка 23 7 6 10 34 - 47 27
13. Кёльн Заявка 22 8 2 12 33 - 42 26
14. Герта Заявка 23 7 5 11 27 - 43 26
15. Майнц Заявка 23 7 1 15 31 - 52 22
16. Фортуна Заявка 23 5 5 13 23 - 46 20
17. Вердер Заявка 23 4 5 14 25 - 53 17
18. Падерборн Заявка 23 4 4 15 29 - 50 16
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин
Айнтрахт Фр
95.2% (159)
Ничья
3% (5)
Унион Берлин
1.8% (3)
2:1 Айнтрахт Фр
41.3% (69)
3:1 Айнтрахт Фр
19.8% (33)
2:0 Айнтрахт Фр
14.4% (24)
1:0 Айнтрахт Фр
9.6% (16)
1:1 Ничья
3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
Приложение Лайврезалт для Андройд  Приложение лайврезалт для эппл