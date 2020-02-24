Германия: Бундеслига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Абрахам Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Рюэрсон Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Глупая желтая карточка для Хюбнер Флориан : она просто пинает мяч в отчаянии

43' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Хасебе Макото на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Глупая желтая карточка для Камада Даити : она просто пинает мяч в отчаянии

39' Рюэрсон Юлиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бюльтер Мариус , обходя своих соперников

36' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Что за промах! У Фридрих Марвин была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

34' Бюльтер Мариус наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

33' Рюэрсон Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Гикевич Рафал выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

32' Чендлер Тимоти наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Хюбнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Андрих Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ленц Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кор Доминик , обходя своих соперников

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Отличная игра от Камада Даити из команды Айнтрахт Фр . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

23' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Пасьенса Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Абрахам Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

18' Андерссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хорошая попытка от Малли Юнус , был неплохой удар, но вратарь спас

17' Пасьенса Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Камада Даити навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

12' Ленц Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

11' Плохо играет Абрахам Давид - неудачный вынос, и мяч у соперниц

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Андерссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

2' Хюбнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Рюэрсон Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру