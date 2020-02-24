Германия: Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 47000
Унион Берлин
39' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
39' Желтая карточкаКамада Даити
44' Желтая карточкаХюбнер Флориан
0:1
49' ГолАндерссон Себастьян
50' Желтая карточкаМалли Юнус
66' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
0:2
67' Гол в свои воротаН'Дика Эван
1:2
79' Гол в свои воротаХюбнер Флориан
82' Желтая карточкаАндерссон Себастьян
88' Желтая карточкаКор Доминик
25
Дурм
Эрик
28
Кор
Доминик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
18
Малли
Юнус
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Чавар МариянПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
-
18 Туре Альмами
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Райхель КенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
39'
39'
44'
49'
50'
66'
66'
67'
0:2
79'
1:2
88'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 4
-
14 Угловые 6
-
3 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =2 -10Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг
Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =2 -7Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин
Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош Унион Берлин 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Берлин 2:1 АХ Лёвен Фортуна 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Падерборн 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Шальке 04 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Герта Фрайбург 1:3 Унион Берлин
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|65 - 26
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|61 - 25
|48
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|65 - 32
|45
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|43 - 25
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|40 - 29
|43
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|32 - 32
|36
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 36
|34
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 28
|34
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 33
|33
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 36
|29
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 37
|28
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|34 - 47
|27
|13.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|33 - 42
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 43
|26
|15.
|Майнц
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|31 - 52
|22
|16.
|Фортуна
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|23 - 46
|20
|17.
|Вердер
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|25 - 53
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|29 - 50
|16
Айнтрахт Фр
95.2% (159)
Ничья
3% (5)
Унион Берлин
1.8% (3)
2:1 Айнтрахт Фр
41.3% (69)
3:1 Айнтрахт Фр
19.8% (33)
2:0 Айнтрахт Фр
14.4% (24)
1:0 Айнтрахт Фр
9.6% (16)
1:1 Ничья
3% (5)
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