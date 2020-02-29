Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Докса Катокопия
0:1
Первый тайм: 42'
Пафос
0:1
27' ГолАраюури Паулус
Ход матча
27'
0:1
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =5 -11Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия
Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис
Пафос Последние 20 матчей: +6 =6 -8Пафос 2:0 АПОЭЛ Эносис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Аполлон Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Этникос Ахна 0:3 Пафос Неа Саламина 2:1 Пафос Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Пафос 0:1 Неа Саламина Омония 0:0 Пафос Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина Пафос 0:1 Докса Катокопия Айя-Напа 0:3 Пафос АПОЭЛ 3:0 Пафос Пафос 1:2 Урал Пафос 1:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Пафос 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Пафос: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Докса Катокопия 3:2 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 2:2 Пафос Кубок Докса Катокопия 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 3:3 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 5:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Пафос Первый дивизион Пафос 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 4:0 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 2:2 Пафос Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|21
|13
|4
|4
|41 - 19
|43
|2.
|Омония
|21
|12
|6
|3
|31 - 13
|42
|3.
|АПОЭЛ
|21
|11
|5
|5
|35 - 15
|38
|4.
|Аполлон
|1:0
|22
|12
|2
|8
|36 - 28
|38
|5.
|АЕК Ларнака
|21
|8
|8
|5
|34 - 25
|32
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:0
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|7.
|Пафос
|1:0
|22
|8
|6
|8
|23 - 26
|30
|8.
|Неа Саламина
|0:1
|22
|7
|4
|11
|24 - 34
|25
|9.
|Олимпиакос Никосия
|21
|5
|9
|7
|27 - 31
|24
|10.
|Этникос Ахна
|0:1
|22
|5
|5
|12
|28 - 41
|20
|11.
|Эносис
|21
|4
|7
|10
|25 - 42
|19
|12.
|Докса Катокопия
|0:1
|22
|2
|5
|15
|13 - 42
|11
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