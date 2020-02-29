Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Докса Катокопия
0:1
Первый тайм: 42'
Пафос
0'
0:1
27' Гол
Араюури Паулус
42'

Ход матча

27'
0:1
Араюури Паулус

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия
Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис
Пафос Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Пафос 2:0 АПОЭЛ Эносис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Аполлон Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Этникос Ахна 0:3 Пафос Неа Саламина 2:1 Пафос Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Пафос 0:1 Неа Саламина Омония 0:0 Пафос Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина Пафос 0:1 Докса Катокопия Айя-Напа 0:3 Пафос АПОЭЛ 3:0 Пафос Пафос 1:2 Урал Пафос 1:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Пафос 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Пафос: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Пафос 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 3:2 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 2:2 Пафос Кубок Докса Катокопия 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 3:3 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 5:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Пафос Первый дивизион Пафос 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 4:0 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 2:2 Пафос Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 21 13 4 4 41 - 19 43
2. Омония 21 12 6 3 31 - 13 42
3. АПОЭЛ 21 11 5 5 35 - 15 38
4. Аполлон 1:0 22 12 2 8 36 - 28 38
5. АЕК Ларнака 21 8 8 5 34 - 25 32
6. АЕЛ Лимаcсол 1:0 22 8 7 7 24 - 25 31
7. Пафос 1:0 22 8 6 8 23 - 26 30
8. Неа Саламина 0:1 22 7 4 11 24 - 34 25
9. Олимпиакос Никосия 21 5 9 7 27 - 31 24
10. Этникос Ахна 0:1 22 5 5 12 28 - 41 20
11. Эносис 21 4 7 10 25 - 42 19
12. Докса Катокопия 0:1 22 2 5 15 13 - 42 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Араюури Паулус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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