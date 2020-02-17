Украина: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2019-2020
Динамо Киев
 
Позже

Стадион:
Ворскла

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря
Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла
Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Ворскла 0:5 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 4:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 16 2 0 50 - 9 50
2. Динамо Киев Заявка 18 11 3 4 36 - 12 36
3. Заря Заявка 18 10 4 4 34 - 16 34
4. Десна Заявка 18 10 3 5 29 - 13 33
5. Александрия Заявка 18 10 3 5 23 - 17 33
6. Мариуполь Заявка 18 5 7 6 17 - 26 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 18 6 2 10 18 - 31 20
8. Днепр-1 Заявка 18 5 3 10 18 - 28 18
9. Олимпик Донецк Заявка 18 5 3 10 16 - 32 18
10. Львов Заявка 18 4 3 11 14 - 32 15
11. Ворскла Заявка 18 4 2 12 12 - 33 14
12. Карпаты Заявка 18 2 5 11 15 - 33 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Ворскла

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 14 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Ворскла
    Динамо Киев
    95.8% (69)
    Ничья
    4.2% (3)
    Ворскла
    0% (0)
    2:0 Динамо Киев
    54.2% (39)
    2:1 Динамо Киев
    9.7% (7)
    3:1 Динамо Киев
    8.3% (6)
    3:0 Динамо Киев
    8.3% (6)
    1:0 Динамо Киев
    6.9% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
    Скачивайте наши приложения
     