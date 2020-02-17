Украина: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Ворскла
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =5 -3Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря
Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла
Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев 4:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|50 - 9
|50
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|36 - 12
|36
|3.
|Заря
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 16
|34
|4.
|Десна
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 13
|33
|5.
|Александрия
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 17
|33
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 26
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 31
|20
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 28
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 32
|18
|10.
|Львов
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|14 - 32
|15
|11.
|Ворскла
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|12 - 33
|14
|12.
|Карпаты
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 33
|11
Динамо Киев
95.8% (69)
Ничья
4.2% (3)
Ворскла
0% (0)
2:0 Динамо Киев
54.2% (39)
2:1 Динамо Киев
9.7% (7)
3:1 Динамо Киев
8.3% (6)
3:0 Динамо Киев
8.3% (6)
1:0 Динамо Киев
6.9% (5)
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